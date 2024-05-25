«Севилья» — «Барселона». Каталонцы отблагодарят Хави

26 мая состоится матч 38-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.86. Успех красно-белых оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Барселона» 26 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Севилья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» (26.05.2024)

26 мая состоится встреча, которая закроет программу 38-го тура Примеры. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» померяются силами «Севилья» и «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный арбитр — Хавьер Иглесиас Вильянуэва.

«Севилья» проводит если не один из худших сезонов за всю историю существования, то близко к этому. Несмотря на наличие в составе уже вошедшего в число легенд мирового футбола Серхио Рамоса, команда заканчивает сезон в нижней части турнирной таблицы.

Кике Санчес Флорес спас красно-белых от вылета, но далеко не всегда они радовали болельщиков своей игрой. Логично, что руководство заинтересовано в смене главного тренера. По информации СМИ, оно начало переговоры с опытным Маурицио Сарри. Может быть, у него получится вернуть «нервионцев» в еврокубки.

Прошедший недавно стажировку в «Севилье» бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков считает, что непростая ситуация команды связана не с одной конкретной проблемой, а со многими вещами. Основные трудности, на его взгляд, возникли из-за смены поколения.

Кержаков отметил, что красно-белые недавно достроили учебно-тренировочный комплекс на базе, и поделился их планами развития на будущее. По словам россиянина, «нервионцы» намерены делать ставку на вторую команду и академию. Проект масштабный. На его реализацию потребуется время.

У «Барселоны» проблем меньше. Она заканчивает сезон на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. У сине-гранатовых есть неплохой задел на будущее. Хави раскрыл ряд молодых талантов, которые на годы вперёд могут стать бессменными лидерами клуба.

С самим Хави ситуация каверзная. Руководство и игроки долго уговаривали его остаться, но, как только тренер передумал уходить, с ним всё-таки решили распрощаться. Многие считают действия Жоана Лапорты непоследовательными и иррациональными. Виктор Фонт призвал его покинуть должность президента «Барсы».

Будущее Лапорты во многом будет зависеть от следующего сезона, в котором каталонцами будет руководить Ханс-Дитер Флик. Он привёл «Баварию» к победе в Лиге чемпионов пять лет назад. Хави остаётся только гордо уйти, передав бразды правления немецкому специалисту. Почву для успеха родного клуба он заложил.

Во встрече последнего тура чемпионата Испании сине-гранатовые разгромили «Райо Вальекано» (3:0). Открыл счёт в матче Роберт Левандовски. В 34 играх в Примере он забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Во второй половине сезона польский форвард набрал отличную форму.

Поставить на то, что «Барселона» победит «Севилью», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Прозаично, что последний матч во главе каталонского клуба Хави проведёт на выезде. Он установил рекорд по длительности стартовой беспроигрышной гостевой серии в Ла Лиге — 13 побед и пять ничьих.

Хочется верить, что в будущем Хави ещё вернётся на должность главного тренера сине-гранатовых. Он внёс огромный вклад в историю клуба как в качестве футболиста, так и в роли наставника. Если кто забыл, специалист вытащил каталонцев из кризиса и привёл к чемпионству. Увы, не всё зависит от него.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Барселона» 26 мая 2024 года

Севильцы проиграли все три последних матча в чемпионате Испании. Они переживают трудные времена и постепенно готовятся к перестройке. Для «Барселоны» грядущий матч имеет даже бо́льшую важность, чем для красно-белых. Сине-гранатовым нужно отплатить Хави за всё хорошее, что он для них сделал. А вклад специалист внёс весьма солидный.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.86.