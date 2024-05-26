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Швеция — Канада, прогноз на матч ЧМ-2024 26 мая 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Швеция — Канада. Коннор Бедард поспорит за бронзу
Максим Ермаков
Швеция — Канада: прогноз на ЧМ-2024
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«Кленовые листья» и «Тре Крунур» покажут чемпионский хоккей, несмотря на приз в виде третьего места.

26 мая состоится матч за третье место ЧМ-2024 Швеция — Канада. Начало игры — в 16:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение «Тре Крунур»: поставить на победу шведов можно с коэффициентом 2.45. Шансы канадцев оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Швеция — Канада 26 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Швеция — Канада не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.40.

Анализ и прогноз на матч за третье место чемпионата мира Швеция — Канада (26.05.2024)

ЧМ-2024 . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мало кто ожидал такого поворота на ЧМ-2024. Два главных фаворита на победу в турнире будут бороться за бронзу. 26 мая на «О2-Арене» матч за третье место проведут Швеция и Канада. Начало игры – в 16:20 мск.

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Удивительно, что «Тре Крунур» не смогли добраться до финала чемпионата мира, имея такой классный состав, состоящий из опытных хоккеистов НХЛ. Шведы без проблем прошли групповой этап, выиграв все семь матчей и набрав максимальное количество очков. Особенно удачно играла команда в обороне, пропустив только девять шайб.

Доказали это «Тре Крунур» в игре 1/4 финала плей-офф ЧМ-2024, выиграв у финнов (2:1 ОТ). Шведы были внимательны в защите и надоедливы в нападении. Они нанесли 35 бросков в створ ворот, а «львы» — 20. Победу принёс гол Йоэля Эрикссона, играющего за «Миннесоту». Не менее впечатляющий хоккей демонстрируют Маркус Юханссон, Эрик Карлссон и Андре Бураковски. Каждый из них набрал по 10 очков по системе «гол+пас».

Швеция остаётся единственной командой на чемпионате мира в Чехии, которая не пропустила ни одной шайбы в меньшинстве. Это в очередной раз указывает на то, как «Тре Крунур» стабильны, собранны и внимательны в защите. Но что случилось в матче полуфинала с чехами? Защита шведов посыпалась с первого периода, который завершился вничью со счётом 2:2.

В середине встречи «Тре Крунур» пропустили ещё три гола, отыграв только один. В третьем периоде Лукаш Седлак забросил ещё две шайбы и довёл счёт до разгромного. Поражение со счётом 3:7 совсем выбивается из общих результатов шведов. Судя по всему не хватило спортивной злости, характера.

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Компанию «Тре Крунур» составит сборная Канады, которая также входила в число главных фаворитов на победу в ЧМ-2024. «Кленовые листья» качественно отыграли на групповом этапе, выиграв все семь матчей. Но после некоторых игр оставалось впечатление, что чего-то подопечным Андре Туриньи не хватает.

Они пропускали ненужные голы в матчах с аутсайдерами, могли рано расслабиться и утратить лидерство во встрече. Но на групповом этапе канадцы выиграли и у Чехии (4:3 ОТ) и у Швейцарии (3:2). В четвертьфинале «кленовые листья» разгромили Словакию со счётом 6:3, без особых проблем и нервов.

Но второй раз на этом чемпионате мира обыграть «крестоносцев» не вышло. Подопечные Андре Туриньи пропустили две шайбы ещё в первом периоде, но тихими и медленными шагами отыграли этот дефицит, добившись ничьей в основное время. Дело дошло до буллитов, в которых канадцы уступили со счётом 1:2. Единственный бросок реализовал Коннор Бедард.

Для 18-летней звезды «Чикаго» турнир складывается вполне удачно. В нём видят будущего лидера и не зря. Нападающий оправдывает доверие на клубном уровне, а теперь доказал свою состоятельность на международной арене. Коннор забросил пять шайб и отдал три голевых паса. При этом, он является игроком замены. Ещё один молодой 23-летний хоккеист Дилан Козенс набрал 10 (8+2) очков по системе «гол+пас».

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Последний раз команды встречались на ЧМ-2022. Выиграли «кленовые листья» (4:3 ОТ). Думается, на этот раз вновь голов будет много. Шведы уже допустили массу ошибок в матче с чехами, да и канадцы нестабильны при игре в защите. Бронза – утешительный приз, но лучше порадовать болельщиков ярким хоккеем. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимают за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Швеция — Канада 26 мая 2024 года

Нас ожидает очень интересная игра. Составы шведов и канадцев переполнены известными хоккеистами из НХЛ. В составе «Тре Крунур» могут отличиться Йоэль Эрикссон и Маркус Юханссон. У «кленовых листьев» вообще смесь молодости и опыта. 18-летний Бедард уже проявляет лидерские качества на таком высоком уровне. Ждём открытого и красивого хоккея, на который способны эти сборные.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

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