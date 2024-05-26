Экспресс на футбол с коэффициентом 6.51: «Наполи» не потерял надежду, «Интер» в отпуске

Хвича всё ещё может принести «партенопейцам» место в еврокубках. «Змеи» уже ни о чём не думают в этом сезоне.

Скоро мы начнём скучать по футболу любимых команд. В АПЛ, РПЛ, Бундеслиге и Лиге 1 уже завершился сезон. На очереди Серия А и Примера. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.51 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Сельта» — «Валенсия»

Непростым выдался этот сезон для «Сельты». Ей пришлось бороться за выживание, но благодаря общим усилиям тренерского штаба и взаимодействию футболистов удалось задачу решить. Команда находится в безопасности и может ни о чём не беспокоиться. От зоны вылета «кельтов» отделяют семь очков. В минувшей встрече они выиграли у «Гранады» со счётом 2:1.

«Валенсия», можно сказать, провела неплохой сезон, но в зону еврокубков так и не пробилась. В концовке «летучим мышам» явно не хватило спортивной злости, иначе как объяснить отставание в девять очков от седьмого места, на котором расположился «Бетис»? Безвыигрышная серия подопечных Рубена Барахи насчитывает шесть матчей.

Если «кельты» продолжают играть, то «летучие мыши», судя по всему, уже находятся в отпуске. В последних четырёх встречах они потерпели три поражения и забили всего лишь один гол. «Сельта» на своём стадионе выиграла четыре из пяти последних матчей, а один завершился вничью. Отсюда следует вывод. «Небесные» одержат победу с коэффициентом 1.88.

Прогноз на матч «Наполи» — «Лечче»

Подходит к концу провальный сезон «Наполи». Из чемпиона страны без Лучано Спаллетти клуб превратился в того, кто может остаться без еврокубков. Неаполитанцы располагаются на 10-й строчке и максимум на что могут рассчитывать, это занять девятое место. Спасибо «Аталанте», победившей в Лиге Европы. Благодаря этому в Серии А добавилось ещё одно еврокубковое место. Таким образом, с девятой строчки ещё можно выйти в Лигу конференций, но нужно выигрывать и ждать поражения «Торино».

Если учитывать безвыигрышную серию «партенопейцев» из шести матчей, то перспектива туманна. А вот «Лечче» свою задачу на этот сезон выполнил. Пусть она была крохотной, но всё-таки. «Волки» сохранили прописку в Серии А и опережают зону вылета на четыре очка. Можно спокойно провести заключительную встречу этого розыгрыша и отправиться в отпуск. В последних двух играх клуб потерпел поражения. Он уступил «Удинезе» и «Аталанте» с одинаковым счётом 0:2.

Поэтому у «Наполи» определённо есть шанс одержать победу в матче с командой, уступающей по составу, не имеющей никакой мотивации и проигравшей две последние встречи. Предлагаем поставить на победу неаполитанцев с форой (-1.5) за 2.10. Поверим в Хвичу Кварацхелию, который стал автором гола в минувшей игре.

Прогноз на матч «Верона» — «Интер»

Вряд ли «Верона» может гордиться тем, как провела этот сезон. Но хотя бы команда сохранила прописку и опережает зону вылета на четыре очка. Когда «мастифы» играли с равными соперниками и конкурентами, смотрелись неплохо, недавно победив «Удинезе» и «Салернитану», но во встречах с более сильными клубами жёлто-синим приходится невероятно сложно.

Мысли Симоне Индзаги и его подопечных – об отпусках и трансферах. Они выиграли чемпионат Италии и утратили мотивацию на остаток сезона. Последние матчи «змеи» проводят с переменным успехом: они могут неожиданно проиграть «Сассуоло» (0:1), но затем крупно побеждают «Фрозиноне» со счётом 5:0.

Командам уже ничего не нужно от этого сезона, но заметно прибавила «Верона» при реализации моментов. Последние три встречи «мастифов» завершались тоталом больше 2.5 мяча и голами с обеих сторон. В том числе они навязали борьбу «Торино» (1:2) и победили «Фиорентину» (2:1). Думается, нас ждёт интересный футбол. Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.65.

Экспресс на 26 мая

Ставка 1: победа «Сельты» в матче с «Валенсией» за 1.88.

Ставка 2: победа «Наполи» с форой (-1.5) в игре с «Лечче» за 2.10.

Ставка 3: обе забьют в матче «Верона» — «Интер» за 1.65.

Общий коэффициент: 1.88 Х 2.10 Х 1.65 = 6.51.