Чехия — Швейцария. 60 минут будет недостаточно

Чемпион мира — 2024 должен пройти огонь и воду. Такие матчи обязаны держать интригу как можно дольше.

26 мая состоится финальный матч ЧМ-2024 Чехия — Швейцария. Начало игры — в 21:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.10. Шансы швейцарцев оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Швейцария 26 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Чехия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Анализ и прогноз на матч финала чемпионата мира Чехия — Швейцария (26.05.2024)

26 мая станет известен победитель ЧМ-2024. В финальной встрече на «О2-Арене» Чехия будет принимать Швейцарию. Начало игры – в 21:20 мск. Мало кто верил, что именно две эти сборные будут оспаривать золотые медали. Они доказали, что их недооценивали.

Швейцарцы проводят этот чемпионат мира на стабильно высоком уровне. Единственное поражение они потерпели во встрече с канадцами со счётом 2:3. Причиной тому стали частые удаления и ошибки, которыми лихо воспользовались «кленовые листья» и реализовали три большинства.

Во время группового этапа «крестоносцы» уже играли с чехами и одержали победу (2:1 Б). Подопечные Патрика Фишера здорово приловчились к буллитам. Обыграв хозяйку турнира в серии послематчевых бросков, они победили и канадцев (3:2 Б) в полуфинале турнира благодаря этому навыку. «Крестоносцы» открыли счёт и вели с преимуществом в две шайбы. Обе были заброшены в большинстве.

Однако «кленовым листьям» удалось сравнять счёт, но швейцарцы были точнее по буллитам – 2:1. Так они взяли реванш за единственное поражение. Одной из сильных сторон подопечных Патрика Фишера является игра в большинстве. Они реализовали 12 из 40 попыток. Но есть и один большой недостаток – это очень плохая игра в меньшинстве.

Леонардо Дженони наверняка вновь будет выбран в качестве основного голкипера. Его процент отражённых бросков составляет 93,48. Следует учесть, что это лучший показатель среди всех вратарей на чемпионате мира. Только Австрии удалось забросить больше двух шайб в ворота «крестоносцев», но в тот день 36-летний хоккеист остался на скамье запасных.

Чехия провела групповой этап хорошо, но ключевые встречи проиграла. В том числе она уступила канадцам (3:4 ОТ) и швейцарцам (1:2 Б). Зато удалось выиграть у финнов (1:0 Б). Подопечные Радима Рулика попали на США в четвертьфинале ЧМ-2024, но страха не испытали. Хозяева турнира сконцентрировали всё внимание на защите и выбрали правильную тактику.

Несмотря на наличие огромного количества молодых и опытных звёзд НХЛ, американцы не смогли забросить даже одной шайбы. Чехи воспользовались численным преимуществом и забили победный гол. Автором стал Павел Заха, недавно присоединившийся к сборной. Минувшая встреча со шведами в полуфинале чемпионата мира прошла по совершенно другому сценарию.

В первом периоде сборная Чехии выдержала давление со стороны шведов, а затем устроила пиршество голов. В результате подопечные Радима Рулика как будто без особых проблем разгромили «Тре Крунур» со счётом 7:3. Удивительно, что все семь шайб чехи забросили в равных составах.

Мартин Нечас набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас», Доминик Кубалик и Лукаш Достал оформили по дублю и отдали голевую передачу. Состав у сборной Чехии действительно молодой и сильный. В нём хватает опытных игроков из НХЛ. Впрочем, как и у швейцарцев. Оттого финальный матч выглядит таким непредсказуемым.

Вероятнее всего, нас ждёт очень равная встреча. Выиграть у «крестоносцев» в той же манере, что и у шведов, вряд ли у команды Радима Рулика получится. Слишком надёжен голкипер Патрика Фишера, да и его сборная не боится послематчевой серии буллитов. Быть может, именно в ней и определится обладатель золотых медалей ЧМ-2024. Поставим на равный, напряжённый и интересный матч, который завершится вничью в основное время за 4.15.

Прогноз и ставки на матч Чехия — Швейцария 26 мая 2024 года

Во время группового этапа чехи и швейцарцы уже встречались. Выиграли «крестоносцы», но по буллитам. Наверняка игра получится очень напряжённой, всё-таки командам осталось сделать последний шаг к победе на ЧМ-2024. С обеих сторон хватает опытных хоккеистов из НХЛ, способных перевернуть игру в определённый момент. Мы же обратим внимание на возможности в защите и прекрасную игру голкипера сборной Швейцарии. Предлагаем поставить на ничью в основное время.

Ставка: ничья в основное время за 4.15.