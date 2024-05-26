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Чехия — Швейцария, прогноз на матч ЧМ-2024 26 мая 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Чехия — Швейцария. 60 минут будет недостаточно
Максим Ермаков
Чехия — Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2024
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Чемпион мира — 2024 должен пройти огонь и воду. Такие матчи обязаны держать интригу как можно дольше.

26 мая состоится финальный матч ЧМ-2024 Чехия — Швейцария. Начало игры — в 21:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.10. Шансы швейцарцев оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Швейцария 26 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Чехия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Анализ и прогноз на матч финала чемпионата мира Чехия — Швейцария (26.05.2024)

ЧМ-2024 . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

26 мая станет известен победитель ЧМ-2024. В финальной встрече на «О2-Арене» Чехия будет принимать Швейцарию. Начало игры – в 21:20 мск. Мало кто верил, что именно две эти сборные будут оспаривать золотые медали. Они доказали, что их недооценивали.

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Швейцарцы проводят этот чемпионат мира на стабильно высоком уровне. Единственное поражение они потерпели во встрече с канадцами со счётом 2:3. Причиной тому стали частые удаления и ошибки, которыми лихо воспользовались «кленовые листья» и реализовали три большинства.

Во время группового этапа «крестоносцы» уже играли с чехами и одержали победу (2:1 Б). Подопечные Патрика Фишера здорово приловчились к буллитам. Обыграв хозяйку турнира в серии послематчевых бросков, они победили и канадцев (3:2 Б) в полуфинале турнира благодаря этому навыку. «Крестоносцы» открыли счёт и вели с преимуществом в две шайбы. Обе были заброшены в большинстве.

Однако «кленовым листьям» удалось сравнять счёт, но швейцарцы были точнее по буллитам – 2:1. Так они взяли реванш за единственное поражение. Одной из сильных сторон подопечных Патрика Фишера является игра в большинстве. Они реализовали 12 из 40 попыток. Но есть и один большой недостаток – это очень плохая игра в меньшинстве.

Леонардо Дженони наверняка вновь будет выбран в качестве основного голкипера. Его процент отражённых бросков составляет 93,48. Следует учесть, что это лучший показатель среди всех вратарей на чемпионате мира. Только Австрии удалось забросить больше двух шайб в ворота «крестоносцев», но в тот день 36-летний хоккеист остался на скамье запасных.

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Чехия провела групповой этап хорошо, но ключевые встречи проиграла. В том числе она уступила канадцам (3:4 ОТ) и швейцарцам (1:2 Б). Зато удалось выиграть у финнов (1:0 Б). Подопечные Радима Рулика попали на США в четвертьфинале ЧМ-2024, но страха не испытали. Хозяева турнира сконцентрировали всё внимание на защите и выбрали правильную тактику.

Несмотря на наличие огромного количества молодых и опытных звёзд НХЛ, американцы не смогли забросить даже одной шайбы. Чехи воспользовались численным преимуществом и забили победный гол. Автором стал Павел Заха, недавно присоединившийся к сборной. Минувшая встреча со шведами в полуфинале чемпионата мира прошла по совершенно другому сценарию.

В первом периоде сборная Чехии выдержала давление со стороны шведов, а затем устроила пиршество голов. В результате подопечные Радима Рулика как будто без особых проблем разгромили «Тре Крунур» со счётом 7:3. Удивительно, что все семь шайб чехи забросили в равных составах.

Мартин Нечас набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас», Доминик Кубалик и Лукаш Достал оформили по дублю и отдали голевую передачу. Состав у сборной Чехии действительно молодой и сильный. В нём хватает опытных игроков из НХЛ. Впрочем, как и у швейцарцев. Оттого финальный матч выглядит таким непредсказуемым.

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Вероятнее всего, нас ждёт очень равная встреча. Выиграть у «крестоносцев» в той же манере, что и у шведов, вряд ли у команды Радима Рулика получится. Слишком надёжен голкипер Патрика Фишера, да и его сборная не боится послематчевой серии буллитов. Быть может, именно в ней и определится обладатель золотых медалей ЧМ-2024. Поставим на равный, напряжённый и интересный матч, который завершится вничью в основное время за 4.15.

Прогноз и ставки на матч Чехия — Швейцария 26 мая 2024 года

Во время группового этапа чехи и швейцарцы уже встречались. Выиграли «крестоносцы», но по буллитам. Наверняка игра получится очень напряжённой, всё-таки командам осталось сделать последний шаг к победе на ЧМ-2024. С обеих сторон хватает опытных хоккеистов из НХЛ, способных перевернуть игру в определённый момент. Мы же обратим внимание на возможности в защите и прекрасную игру голкипера сборной Швейцарии. Предлагаем поставить на ничью в основное время.

Ставка: ничья в основное время за 4.15.

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