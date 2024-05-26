«Даллас» — «Миннесота», третий матч. Лука Дончич неудержим

27 мая состоится третий матч 1/2 финала плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Маверикс» можно за 1.60, а шансы «Тимбервулвз» оценили коэффициентом 2.40.

Коэффициенты букмекеров на третий матч 1/2 финала плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота» 27 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» получится результативной: тотал больше 204.5 очка идёт за 1.58, а тотал меньше 204.5 очка — за 2.17. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 14.75.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Даллас» — «Миннесота» (27.05.2024)

27 мая в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф НБА «Даллас Маверикс» будет принимать «Миннесоту Тимбервулвз» на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Арбитр введёт мяч в игру в 3:00 мск.

«Лесные волки» перед двумя домашними матчами серии считались фаворитами, поскольку ранее обыграли «Денвер» с Николой Йокичем в 1/4 финала. Главный тренер «Миннесоты» выбрал правильную схему в обороне, затянув «Наггетс» в медленный позиционный баскетбол. В таком режиме удалось нейтрализовать атаку «самородков», которая под давлением совершила много потерь.

Но недаром серию «Далласа» и «Миннесоты» называют тренерской дуэлью. Наставник «Маверикс» Джейсон Кидд внимательно изучил схему и принципы позиционного нападения «Тимбервулвз» и принял меры. В первом же матче, который прошёл в Миннеаполисе, его подопечные создали высокую плотность под кольцом и позволили сопернику атаковать из-за трёхочковой линии.

«Тимбервулвз» совершили 49 дальних бросков, из которых реализовали 18, а вот со средней дистанции – всего 40 (20 точных). Таким образом, «Даллас» поставил соперника в крайне невыгодное положение, поскольку среди сильных сторон «Миннесоты» отсутствует стабильный трёхочковый бросок. В свою очередь, Лука Дончич и Кайри Ирвинг атаковали с высоким процентом реализации и принесли «Маверикс» победу со счётом 108:105.

Во втором матче серии ситуация изменилась. Энтони Эдвардс, Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер старались больше бросать со средней дистанции, но плотная опека со стороны «Маверикс» снизила эффективность (42,7% реализации). Дальних попыток стало заметно меньше (31), но это не сказалось на результате, поскольку слово сказал Лука Дончич.

Отметим, что словенский разыгрывающий «Далласа» в среднем набрал 32,5 очка и сделал 10,5 результативной передачи в первых двух матчах серии с «Миннесотой». Таким образом, защитник стал первым игроком в истории НБА с подобными показателями после первых двух матчей финала конференций.

При этом стоит отметить, что физические кондиции Дончича далеки от оптимальных, поскольку у него есть несколько мелких травм. Медицинский штаб «Далласа» сообщил, что если бы такая ситуация сложилась в регулярном чемпионате, то словенец пропустил бы минимум три недели. Но плей-офф заставляет забыть о болячках и выкладываться по максимуму.

Именно Лука Дончич поставил точку во втором матче серии трёхочковым броском, который принёс победу «Далласу» со счётом 109:108. Словенца после размена остался опекать один из лучших мастеров обороны лиги Руди Гобер, но и ему не удалось помешать защитнику «Маверикс» отправить мяч в кольцо.

В целом серия идёт без явного преимущества одной из команд, а на результат влияют мельчайшие детали, которые пока «Маверикс» используют лучше. В первой игре всё решил неожиданный тактический ход Джейсона Кидда, вторую встречу вытащил за счёт индивидуального мастерства Дончич. А вот «Миннесота» оказалась ментально не готова к статусу фаворита, отдав инициативу сопернику.

«Лесные волки» разочаровали, поскольку слишком много ошибок допустили в решающие отрезки матчей и теперь проигрывают в серии 0-2. Энтони Эдвардс растворился под плотной опекой, а сам не сумел сдержать Кайри Ирвинга. Лука Дончич невероятно мотивирован, у него идёт бросок, и дома словенец выложится по-максимуму. Мы предполагаем, что «Даллас» выиграет с форой (-3.5) за 1.93.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота» 27 мая 2024 года

Лука Дончич и Кайри Ирвинг вновь в полном порядке, и это плохой сигнал для «лесных волков». При разыгравшемся центровом Дереке Лайвли удержать атаку «Маверикс» будет сложно. Вряд ли дело окончится разгромом, но «Даллас» должен вновь грамотно использовать свои сильные стороны. Поверим в его победу с форой (-3.5).

Ставка: победа «Далласа» с форой (-3.5) за 1.93.