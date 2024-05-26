Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер. Ноле выиграет на классе

27 мая Новак Джокович и Пьер-Юг Эрбер сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом серба, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех француза можно поставить в букмекерских конторах за 16.0.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер 27 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч первого круга «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер не получится упорным: ставки на тотал больше 26.5 гейма принимаются за 1.50, а тотал меньше 26.5 гейма оценён экспертами коэффициентом в 2.50. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер (27.05.2024)

27 мая состоится матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором померяются силами Новак Джокович и Пьер-Юг Эрбер. Теннисисты встречались только один раз, ещё в далёком 2013 году. Ноле одержал в той игре уверенную победу.

Текущий сезон складывается для Новака Джоковича не лучшим образом. Он неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии и не выиграл ещё ни одного трофея. На «Мастерсах» в Риме и Индиан-Уэллсе знаменитый серб не сумел пробраться даже дальше третьего раунда.

Возраст начинает брать своё. 37-летний Ноле не поспевает за молодыми и быстрыми соперниками. Качество демонстрируемого им тенниса значительно упало. Что нужно Джоковичу для того, чтобы набрать форму и побороться за победу на Открытом чемпионате Франции?

Благо для Ноле, бо́льшая часть фаворитов подходит к турниру даже в худшем тонусе, чем он. Выигравшему 24 турнира «Большого шлема» сербу нужно адаптироваться к условиям «Ролан Гаррос» и прибавить быстрее остальных. Эта задача для Джоковича вполне выполнима.

В минувшем розыгрыше Открытого чемпионата Франции Новак доминировал. Он выиграл пять из шести матчей турнира в трёх сетах, а два других — в четырёх. В финале Джокович разгромил Каспера Рууда. Его главный козырь — это беспрецедентный опыт выступлений на мэйджорах.

Сравниться с Новаком в данном аспекте из действующих теннисистов может разве что Рафаэль Надаль. Однако Король грунта подходит к своему любимому турниру в плохом тонусе. Поэтому Джокович видится главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга Ноле должен одержать уверенную победу, несмотря на плохой тонус. Пьер-Юг Эрбер здорово выступает в парном разряде. Он выиграл некалендарный «Большой шлем» и два Итоговых чемпионата АТР. Француз — строго командный игрок.

В одиночном разряде за последние два года Пьер-Юг только один раз сумел пробраться в полуфинал турниров категории АТР. Чаще всего он выбывал из них на начальных стадиях. Даже странно, что 33-летний француз попал на текущий розыгрыш «Ролан Гаррос». Некоторые молодые теннисисты заслужили этого больше.

В минувшем сезоне Эрбер не сумел пробраться даже дальше первого круга квалификации домашнего мэйджора. В двух сетах он уступил Аслану Карацеву. Грядущий матч станет для Пьер-Юга первым в 2024 году на турнирах категории АТР. Ему не избежать очередного провала.

Поставить на то, что сыграет ТМ 27.5 гейма, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. У опытного Новака Джоковича, обладающего невероятным мастерством, не должно возникнуть проблем с соперником такого уровня.

Знаменитый серб уверенно начнёт путь к 25-му титулу «Большого шлема». Сенсации не ждём. Если бы речь шла о парном разряде, расклад был бы совсем иной. В одиночном за всю карьеру Пьер-Юг Эрбер ни разу не пробирался дальше третьего круга.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер 27 мая 2024 года

Новак Джокович — явный фаворит. У него за спиной невероятно большой опыт выступлений на турнирах «Большого шлема». Пьер-Юг Эрбер даже в лучшем тонусе вряд ли сумеет доставить какие-либо неприятности сербу. Его конёк — командная игра. В одиночном разряде француз во всех аспектах уступает Ноле.

Ставка: тотал меньше 27.5 гейма за 2.04.