«Зенит» — «Локомотив-Кубань», второй матч. Паскуаль и Секулич провели разведку

27 мая состоится второй матч за третье место Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив-Кубань». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех краснодарцев по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 27 мая 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч за третье место Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 160.5 очка идёт за 1.55, а тотал меньше 160.5 очка — за 2.30. Заключить пари на то, что петербуржцы наберут очки первыми, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на второй матч серии Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив-Кубань» (27.05.2024)

Близится к завершению плей-офф Единой лиги ВТБ. На 27 мая запланирован второй матч за третье место, в котором померяются силами «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Первую встречу петербуржцы выиграли со счётом 79:77. Есть ощущение, что серия будет долгой.

Первый матч проходил на равных, хотя у петербуржцев должно было быть преимущество в виде поддержки родных трибун. Уверенностью в игре «Зенита» и не пахнет. Ему пришлось проявить героизм и характер, чтобы вырвать победу в концовке.

Результат сделали Трент Фрейзер и Денис Захаров. Американец набрал 22 очка, совершил четыре подбора и отдал столько же результативных передач. Россиянин оформил победный бросок после собственного перехвата, а затем совершил блок-шот.

В этом сезоне «Зениту» часто приходится полагаться на индивидуальное мастерство баскетболистов. Начинали сезон петербуржцы чуть ли не в статусе главного фаворита. В их планы вмешались обстоятельства, в частности большое количество травм.

Без подспорья нескольких лидеров Хавьер Паскуаль оказался уязвим. Его подопечные с трудом победили на стадии 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Уралмаш» — 3-2, а затем, мало что показав, проиграли ЦСКА — 2-4. Не исключено, что петербуржцы уступят бронзу краснодарцам.

«Локомотив-Кубань» планомерно прогрессирует под руководством Александра Секулича. Красно-зелёные были в шаге от того, чтобы во второй раз подряд добыть путёвку в финал Единой лиги ВТБ. Они очень досадно уступили действующему чемпиону — УНИКСу — 3-4.

Ещё несколько лет назад железнодорожников мало кто воспринимал всерьёз. Теперь это очень крепкий клуб, с отличной глубиной состава и сильным тренером. В серии с УНИКСом и в первом матче с «Зенитом» всё решили детали.

«Локомотив-Кубань» демонстрирует результативный баскетбол высокого качества. Секулич задал ему особый стиль и раскрыл несколько молодых талантов, в том числе Кирилла Елатонцева. Дальше необходимо работать над дисциплиной и тонкостями вроде подборов и потерь.

В первом матче серии за третье место подвёл железнодорожников Окаро Уайт. Он был удалён с площадки во второй четверти после стычки с судьёй. Если бы один из лидеров держал себя в руках, встреча могла бы завершиться совершенно иначе.

Во втором матче краснодарцы непременно выступят с максимальной самоотдачей и постараются сравнять счёт в серии. Встреча обещает получиться ещё более зрелищной и насыщенной событиями, чем первая игра. Петербуржцы и краснодарцы начнут выявлять слабые стороны друг друга.

Поставить на то, что сыграет тотал больше 164.5 очка, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. В составе обеих команд много результативных баскетболистов. Петербуржцы в 48 матчах в Единой лиге ВТБ набрали 3979 очков, железнодорожники в 47 встречах ненамного меньше — 3977.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 27 мая 2024 года

Победа в первом матче должна придать «Зениту» уверенности. Ему нужно адаптироваться к отсутствию травмированных лидеров и порадовать болельщиков. Сделать это будет затруднительно, весь соперник не лыком шит. «Локомотив-Кубань» всё время становится сильнее. Он быстро развивается, радует поклонников результативностью и яркой игрой.

Ставка: тотал больше 164.5 очка за 1.90.