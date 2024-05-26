«Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль». Малком не знает поражений

«Лидеры» не потерпели ни одного поражения в Про-Лиге и не собираются.

27 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лидеров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «рыцарей Мекки» оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» 27 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.10.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» (27.05.2024)

27 мая состоится множество встреч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них в городе Мекка померяются силами местная «Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Аль-Вахда» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице Про-Лиги. Она гарантировала себе сохранение прописки в элитном дивизионе страны, но маловероятно, что болельщики довольны. Минувший сезон команда закончила на этом же месте. Отсутствие прогресса угнетает.

Приобретение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Одиона Игало и полузащитника роттердамской «Спарты» Вито ван Крооя не оказало на клуб из Мекки положительного влияния. На бумаге он стал сильнее, но глобально ровным счётом ничего не изменилось.

«Аль-Вахда» выиграла только 11 из 36 матчей во всех официальных турнирах, а также шесть раз сыграла вничью. Практически все победы она одержала во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками. Игало за этот период времени забил 16 мячей и отдал одну голевую передачу.

Опять же, бо́льшую часть результативных действий экс-форвард «МЮ» совершил во встречах с андердогами. «Аль-Хилялю» в матче 17-го тура Про-Лиги команда из Мекки проиграла всухую — 0:2. Помогут ли ей домашние стены взять реванш?

«Аль-Хиляль» в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии не потерпел ещё ни одного поражения. Ничьих при этом всего лишь три. За этот отрезок времени подопечные Жорже Жезуша забили целых 99 мячей, а пропустили только 22 — меньше всех.

Пропускают мало «лидеры» по той причине, что демонстрируют доминирующий атакующий футбол. Важной частью системы является бывший нападающий «Зенита» Малком. В 31 матче в Про-Лиге он записал на свой счёт 15 голов и шесть результативных передач.

Бразилец помог команде из Эр-Рияда выиграть Суперкубок Саудовской Аравии и выйти в финал Кубка страны. Ключевыми являются умения Малкома сохранить мяч, обострить и обыграть один в один. У его партнёров по клубу сразу же появляются свободное пространство и масса возможностей.

Александр Митрович пользуется этим эффективнее прочих. В 27 встречах в Про-Лиге он забил 27 мячей и отдал пять голевых пасов. Что же будет, если звезда «Милана» Рафаэл Леау решит присоединиться к «Аль-Хилялю»? Сообщается, что его отец отправился на переговоры с руководством клуба из Эр-Рияда.

«Аль-Хиляль» может предложить португальскому нападающему такую сумму, от которой трудно отказаться. «Лидеры» и так непобедимы, а если состав пополнит такой талант, для них в чемпионате Саудовской Аравии вообще не будет равных. Малком, Митрович и Леау просто растерзают Про-Лигу.

Поставить на то, что подопечные Жорже Жезуша победят «Аль-Вахду» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43. «Лидерам» мало досрочного чемпионства. Команда стремится к тому, чтобы закончить сезон Про-Лиги без поражений.

Моральные качества не позволяют подопечным Жезуша дать слабину. Может, они выступают уже и не с таким рвением, как до победы в первенстве, но доминирующий стиль, высокая надёжность в обороне и результативность сохраняются.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль» 27 мая 2024 года

«Аль-Вахда» зарекомендовала себя как одного из аутсайдеров чемпионата Саудовской Аравии. В матчах с сильными соперниками она на протяжении всего сезона проваливается. Чаще всего проигрывает всухую. «Аль-Хиляль» — явный фаворит. «Лидеры» во всём лучше команды из Мекки. Есть уверенность, что последний матч сезона Про-Лиги они выиграют на классе.

Ставка: «Аль-Хиляль» победит и не пропустит за 2.43.