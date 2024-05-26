«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Карьера Роналду возрождается

Португалец может вернуться в европейский футбол в 39 лет. Всем бы так!

27 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «всемирного клуба» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «тигров» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» 27 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Поставить на «обе забьют» можно за 1.35. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.90.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» (27.05.2024)

27 мая состоится множество встреч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них померяются силами «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Матч мог быть интересен соперничеством двух бывших футболистов мадридского «Реала» — Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Знаменитый португалец проводит сезон гораздо продуктивнее, чем Бензема. Роналду установил рекорд Про-Лиги по очкам за сезон — 44 (33+11). Он попал в заявку национальной команды на Евро-2024. В 39 лет быть неотъемлемой частью топовой сборной? Для Криштиану это не проблема.

Роналду помог «всемирному клубу» выиграть Кубок арабских чемпионов. Теперь основная задача — как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы. В чемпионате Саудовской Аравии для подопечных Жорже Жезуша всё предельно просто и понятно. Они уже никуда не денутся со второй строчки.

Тем не менее стимул у «Аль-Насра» всё же есть. Ему необходимо порадовать родных болельщиков и завершить сезон на приятной ноте. Главное — чтобы Криштиану не вывели из себя. По ходу сезона болельщики соперников неоднократно провоцировали португальца, и небезуспешно.

Проверено, выкрики «Месси!» оказывают пагубное влияние на Роналду. Он поддаётся плохим эмоциям, ошибается и портит голевые моменты. На команду проецируется ухудшение настроения лидера. Она начинает демонстрировать невнятный футбол и проигрывает.

Для «Аль-Иттихада» плохо то, что предстоящая встреча состоится в Эр-Рияде. Поклонников «тигров» будет меньше, чем болельщиков «всемирного клуба». Оказать влияние на душевный покой знаменитого португальца будет затруднительно.

Это не единственная проблема клуба из Джидды. Трансфер Карима Бензема совсем не оправдал его ожиданий. Француз принял участие в 21 матче в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач. Он пропустил последние шесть встреч.

От Бензема ждали лучшей результативности. Тем более что основную часть голов он забил во встречах с аутсайдерами. Чемпион минувшего розыгрыша Про-Лиги не выиграл ни одного трофея и заканчивает сезон на пятой строчке в турнирной таблице первенства.

По информации СМИ, Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад». Ранее 36-летний форвард опровергал слухи о желании уйти, но то, что он по неизвестным причинам пропускал матчи, заставляет усомниться в его словах. Очевидно, француз несчастлив в клубе из Джидды. Будет логично, если он переберётся в состав другой команды или завершит карьеру.

Поставить на победу «Аль-Насра» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Во встрече 17-го тура текущего розыгрыша Про-Лиги «всемирный клуб» разгромил «тигров» (5:2), несмотря на то что игра проходила в Джидде.

Криштиану Роналду в том матче оформил дубль. Бензема провёл на поле 90 минут, но так и не отметился результативными действиями. В этот раз Роналду может забить ещё больше голов. У него есть шанс вернуться в европейский футбол.

В трансфере 39-летнего португальца заинтересован леверкузенский «Байер». Сообщается, что пригласить футболиста собирается лично легендарный Хаби Алонсо. По информации источника, испанец уверен, что Роналду поможет «фармацевтам» с решением задач в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» 27 мая 2024 года

«Аль-Наср» в этом сезоне гораздо стабильнее «Аль-Иттихада». У него лучше комплектация состава, тонус лидеров, и, соответственно, результаты. «Аль-Иттихад» проиграл все важные матчи сезона. Он прогадал, приобретя Карима Бензема. Вместо прогресса «тигры» получили обратный процесс.

Ставка: победа «Аль-Насра» за 1.87.