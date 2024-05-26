«Фортуна» — «Бохум». Такая команда нужна в Бундеслиге

Клуб из Дюссельдорфа стал самым забивающим во втором по значимости дивизионе. С ним будет веселее.

27 мая состоится второй переходный матч за право выступать в Бундеслиге «Фортуна» — «Бохум». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу дюссельдорфцев можно с коэффициентом 2.19. Шансы «несгибаемых» оцениваются в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фортуна» — «Бохум» 27 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Фортуна» — «Бохум» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на второй переходный матч «Фортуна» — «Бохум» (27.05.2024)

Второй переходный матч за право выступать в Бундеслиге «Фортуна» — «Бохум» запланирован на 27 мая. Встреча пройдёт в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Стартовый свисток раздастся в 21:30 мск.

Первый переходной матч «несгибаемые» дома провалили. Тренерский штаб «Бохума» принял ошибочное решение сыграть с «Фортуной» в атакующем стиле и на встречных курсах. Для соперника подобный сценарий оказался очень удобным.

«Фортуна» открыла счёт после розыгрыша углового и, получив преимущество, перешла на контратакующую схему. Затем на первый план вышли проблемы в обороне «Бохума», которые привели ещё к двум пропущенным мячам и итоговому разгрому «несгибаемых» (0:3). Этот результат практически не оставил им реальных шансов остаться в Бундеслиге на следующий сезон.

Если оценить сезон «Бохума» в целом, то команда получила по заслугам. 74 мяча пропустили «несгибаемые» за 34 матча, и только у «Дармштадта» результат хуже — 86 голов. Поэтому не удивляют плачевные результаты клуба в последнее время: поражения в играх с «Байером» (0:5), «Вердером» (1:4) и «Фортуной» (0:3).

«Бохум» не обладает мощным финансовым ресурсом, позволяющим комплектовать состав сильными игроками. В этом сезоне трансферная кампания оказалась крайне неудачной, поскольку не удалось закрыть проблемные позиции, что в итоге и стало причиной проблем «несгибаемых». «Бохум» завершил сезон на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Амбициозная «Фортуна» горит желанием проявить себя в Бундеслиге. Команда добралась до полуфинала Кубка Германии, в котором потерпела разгромное поражение от «Байера» Хаби Алонсо (0:4). Оказать достойное сопротивление «фармацевтам» не получилось.

В целом «Фортуна» проводит отличный сезон. У команды акцент смещён в сторону атаки. Главную ударную силу клуба из Дюссельдорфа в нападении составляют Христос Дзолис, который записал в актив во Второй Бундеслиге 22 гола, и Винсент Вермеей — 12 забитых мячей.

Весенняя часть сезона особенно удалась «Фортуне». Тренерский штаб нашёл оптимальный состав и тактическую схему, поэтому беспроигрышная серия команды во Второй Бундеслиге составила 14 матчей.

«Несгибаемые» оказались не готовы к скоростям, на которых играл соперник в первом матче. Отсутствие надёжной защиты, грубые ошибки и неуверенность в собственных силах наглядно объясняют, почему «Бохум» угодил в кризис. Изучим ставку на то, что «Фортуна» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.57.

Прогноз и ставки на переходный матч Бундеслиги «Фортуна» — «Бохум» 27 мая 2024 года

У находящегося в системном кризисе «Бохума» вряд ли есть иной вариант в игре, кроме массированных атак, поскольку необходимо отыгрывать три мяча. С учётом слабой обороны «несгибаемых», при таком сценарии у «Фортуны» могут появиться свободные зоны для быстрых прорывов. Клуб из Дюссельдорфа в отличной форме, результативен и выиграл дома шесть последних матчей.

Ставка: «Фортуна» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.57.