Экспресс на «Ролан Гаррос»: удачное начало Павлюченковой, трудности Надаля

Стартовал «Ролан Гаррос», и теннисисты со всего мира проводят свои первые матчи на турнире. Мы собрали самые интересные встречи, которые пройдут сегодня, в одном экспрессе с коэффициентом 7.57.

Прогноз на матч Панна Удварди — Анастасия Павлюченкова

Венгерская теннисистка ничем особенным не выделяется. Она занимает 132-е место в мировом рейтинге. Она успешно прошла квалификацию на Открытый чемпионат Франции. Поочерёдно Удварди выиграла у Терезы Мартинцовой (7:5, 6:4), Присциллы Хон (6:4, 6:4) и Ребекки Шрамковой (5:7, 6:3, 7:6). В остальном Панна является очень редкой гостьей на турнирах АТР. «Роллан Гаррос» станет для неё первым в этом сезоне таковым.

У Павлюченковой волевой характер. Вернувшись в большой теннис, она пока не выиграла ни одного турнира, но не теряет надежду и продолжает стараться. Возраст ей точно не помеха. Например, в Аделаиде она добралась до четвертьфинала, в котором уступила Джессике Пегуле (7:6, 5:7, 4:6). Открытый чемпионат Австралии явно не задался. Анастасия выбыла уже во втором круге. В Дохе россиянка добралась до полуфинала, проиграв Елене Рыбакиной (2:6, 4:6). Но всё это на харде.

На грунте Павлюченкова не проходила дальше второго круга в этом сезоне. Вероятнее всего, этот матч не будет лёгкой прогулкой. Из Панны вряд ли получится достойная соперница, но она в хорошем тонусе после того, как прошла квалификацию. Как минимум шесть геймов она может выиграть, но победа всё равно должна остаться за Анастасией. Наша ставка будет на победу Павлюченковой и тотал больше 17.5 гейма за 1.87.

Прогноз на матч Александр Зверев — Рафаэль Надаль

Немецкий теннисист находится в отличной форме и занимает четвёртую строчку рейтинга. Однако он так и не выиграл ни одного ТБШ, что выглядит странным. На US Open Александр трижды играл в полуфиналах, но до финала так и не добрался. В этом году Зверев провёл хорошую подготовку к «Ролан Гаррос», выиграл «Мастерс» в Риме, но никого из топ-10 на его пути не встретилось. Однако стоит учесть, что в шести встречах он проиграл всего один сет.

Вполне вероятно, что легендарный Рафаэль Надаль проводит свой последний «Ролан Гаррос» в карьере. Поэтому он постарается в этом сезоне приложить максимум усилий. Но не стоит забывать о его достижениях. Королём грунта испанца назвали за рекордные 14 побед в Открытом чемпионате Франции. Последний он покорил в 2022 году. Конечно, Рафаэль уже не показывает того великолепного тенниса, что прежде, и во встрече со Зверевым он испытает массу проблем. К сожалению, с сеткой ему не повезло.

Без сомнений, немец является фаворитом этого матча, но не будем сбрасывать со счетов Короля грунта. Предлагаем поставить на тотал больше 35.5 гейма за 1.70.

Прогноз на матч Доминик Кёпфер — Даниил Медведев

Немец вряд ли представляет серьёзную угрозу для опытных и звёздных теннисистов. В свои 30 лет он не знаком с громкими победами в турнирах категории АТР, но входит в топ-70 лучших теннисистов мира. На Открытом чемпионате Австралии он выбыл уже в первом круге, проиграв соотечественнику Александру Звереву (6:4, 3:6, 6:7, 3:6), Понравилась игра Кёпфера в Акапулько. Он победил даже Фрэнсиса Тиафо (6:4, 5:7, 6:1), но в четвертьфинале уступил Хольгеру Руне (6:7, 6:7).

Даниил Медведев пока остаётся без трофеев в этом сезоне, но в минувшем году стал обладателем пяти. К сожалению среди них нет ни одного ТБШ. Постоянно россиянину чего-то не хватает в финальных матчах в 2024 году. Остаётся совсем немного, но он теряется и проигрывает. Так было на Открытом чемпионате Австралии. Даниил добрался до финала, в котором уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Обиднее всего тот факт, что он был впереди, но растерял всё преимущество.

На турнире в Индиан-Уэллсе Медведев в финальном матче проиграл Карлосу Алькарасу (6:7, 1:6). В Майами в полуфинале его вновь остановил Янник Синнер (1:6, 2:6). Что ещё хуже, последние решающие встречи Даниил провёл настолько слабо. Но что касается ранних стадий, то он их проводит вполне спокойно, поэтому пока не видим проблем, которые могут создать такие соперники, как Кёпфер. Предлагаем ставку на победу россиянина со счётом 3:0 по сетам за 2.38.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Павлюченковой в матче с Удварди и тотал больше 17.5 гейма за 1.87.

Ставка 2: тотал больше 35.5 гейма в игре Зверев — Надаль за 1.70.

Ставка 3: победа Медведева в матче с Кёпфером со счётом 3:0 по сетам за 2.38.

Общий коэффициент: 1.87 Х 1.70 Х 2.38 = 7.57.