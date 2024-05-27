«Индиана» — «Бостон», четвёртый матч. Джейсон Тейтум выведет «кельтов» в финал

28 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф НБА «Индиана» — «Бостон». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.29, а шансы «Пэйсерс» оценили коэффициентом 3.74.

Коэффициенты букмекеров на четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Индиана» — «Бостон» 28 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» получится результативной: тотал больше 219.5 очка идёт за 1.66, а тотал меньше 219.5 очка — за 2.06. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 17.75.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Индиана» — «Бостон» (28.05.2024)

28 мая в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф НБА «Индиана Пэйсерс» будет принимать «Бостон Селтикс» на арене «Банкерс Лайф Филдхаус». Арбитр введёт мяч в игру в 3:00 мск. «Кельты» ведут в серии со счётом 3-0 и очень близки к выходу в финал.

«Иноходцы» загнали себя практически в безвыходную ситуацию, поскольку отыграться со счёта 0-3 в серии плей-офф крайне сложно. Подобные случаи, конечно же, в истории НБА встречались, но победить не удавалось ещё никому. В своём текущем состоянии «Индиана» вряд ли способна на такие героические свершения.

Всё-таки «Пэйсерс» затратили много сил в предыдущей серии с «Нью-Йорк Никс», которую выиграли со счётом 4-3. Они предпочитают довольно быстрый и энергозатратный баскетбол, поэтому физические кондиции крайне важны для команды. В первом и третьем матчах серии «иноходцы» проигрывали концовки, поскольку тратили много сил на сдерживание атак «Бостона» в первых трёх четвертях.

Окончательно добила шансы «иноходцев» травма молодого лидера команды Тайриза Халибёртона. Разыгрывающий пропустил третью встречу серии, в которой «Пэйсерс» провалили концовку и проиграли 111:114. Его уверенности в себе и точных бросков явно не хватило в решающий момент матча.

За несколько секунд до финальной сирены у «Индианы» было владение при счёте 111:112. «Иноходцы» вполне могли бы забросить со средней дистанции и получить преимущество. Показалось, что никто из игроков не захотел брать на себя ответственность за решающий бросок, и перехват в исполнении защитника «Бостона» Джру Холидэя стал логичным завершением неудачной атаки.

«Селтикс» в ходе этой серии придерживаются привычного плана на игру. У них хорошо ходит мяч, а Джейсон Тейтум и Джейлен Браун регулярно оказываются в удобной позиции для броска. Браун вытащил первый матч, который «Бостон» выиграл в овертайме (133:128 ОТ), а Тейтум набрал 36 очков в минувшей встрече.

Стоит отметить уверенную игру Эла Хорфорда. Центровой «Бостона» трудится в защите, неуступчив в борьбе под кольцом и в последней игре шокировал соперника, реализовав семь трёхочковых бросков. На него выпадает большая нагрузка из-за отсутствия травмированного Кристапса Порзингиса, но 37-летний ветеран в отличной форме и проводит на паркете более 30 минут в этой серии.

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла ведёт игру уверенно. Он тонко чувствует, когда его подопечным требуется передышка, и своевременно берёт тайм-ауты. За счёт этого игроки стартовой пятёрки «Селтикс» в ключевых моментах матча предельно сконцентрированы.

«Пэйсерс» выложились без остатка в серии с «Никс» и им физически тяжело опекать лидеров соперника. В решающие моменты «иноходцам» не хватает концентрации, чтобы принять правильное решение в атаке. В довершение всех бед выбыл Халибёртон, у которого пошла игра в этом плей-офф. В свою очередь, Тейтум, Браун и Хорфорд в полном порядке, и поэтому мы предполагаем, что «Бостон» выиграет с форой (-7.5) за 1.89.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Индиана» — «Бостон» 28 мая 2024 года

Тейтум и Браун пока полностью доминируют в серии. Они в нужный момент добавляют, что позволяет отыгрываться и вытягивать тяжелейшие концовки матчей. Мы предполагаем, что к четвёртой игре «иноходцы» совсем сдадут в плане физики и не выдержат давление «Селтикс». Поверим в победу «Бостона» с форой (-7.5).

Ставка: победа «Бостона» с форой (-7.5) за 1.89.