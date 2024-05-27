«Эдмонтон» — «Даллас», третий матч. Макдэвид не оставит шансов Дадонову

Звёзды «нефтяников» промолчали во втором матче серии. Это было затишье перед бурей.

28 мая состоится третий матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Даллас». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Старз» оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» 28 мая 2024 года

Букмекеры считают, что третий матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Эдмонтон» — «Даллас» (28.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре третий раунд плей-офф. 28 мая состоится третий матч 1/2 финала Кубка Стэнли. На стадионе «Роджер Плэйс» померяются силами «Эдмонтон» и «Даллас». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

Если первый матч серии проходил на равных и значительного преимущества ни у одной из команд не было, то во второй встрече «Даллас» одержал весьма уверенную победу. Питер Дебур перекрыл звёздам «Эдмонтона» доступ к кислороду. Его подопечные бесподобно выполнили все установки.

Впервые в текущем розыгрыше плей-офф нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль покинул лёд без результативных действий. Набравший 23 (3+20) очка Коннор Макдэвид и забросивший 12 шайб Зак Хайман также оказались беспомощны. Вот это структура! Вот это качество! Впрочем, то, что «Ойлерз» не удалось взломать защиту «Старз» во втором матче ещё не говорит о том, что «Даллас» нашёл способ выиграть серию.

Макдэвид поделился мнением, что результат после первых двух матчей серии положительный для «Эдмонтона». С этим трудно не согласиться. В двух следующих играх у «нефтяников» будет преимущество в виде поддержки родных трибун. Следующий ход за ними.

Крис Ноблох непременно сделает выводы и проведёт работу над ошибками после поражения. У него очень большая свобода для творчества. Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман и Эван Бушар способны на невероятные вещи. У них бесподобные сыгранность и созидание.

Эти пять хоккеистов установили рекорд плей-офф НХЛ в ХХI веке. В 11 матчах они набирали в среднем очко или больше за встречу. А ведь у Криса Ноблоха в составе предостаточно других результативных игроков, способных удивить и сделать результат в важный момент.

У «Эдмонтона» молодой быстрый состав. Он способен взять своё за счёт избытка энергии, а также сочетания скорости и техники. В первом домашнем матче серии с «Далласом» подопечные Ноблоха должны выступить особенно ярко. Им необходимо взять реванш и порадовать болельщиков.

Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Во втором матче серии Питер Дебур выделил совсем немного игрового времени возрастным хоккеистам, в частности Евгению Дадонову и Джо Павелски.

Относительно былых времён Дадонов и Павелски значительно реже радуют результативностью. Их сноровка и характер помогают Дебуру с развитием молодёжи, но чтобы поспеть за форвардами «нефтяников» тренеру нужно больше скорости и оборонительных навыков.

В предстоящем матче Дадонову предстоит увидеть шоу имени Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Два самых результативных хоккеиста «Ойлерз» ненавидят проигрывать. Есть уверенность, что они обрушат шквал атак на ворота «Старз» и исправятся за поражение во втором матче серии.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» 28 мая 2024 года

«Эдмонтон» подходит ко встрече со спортивной злостью. Крис Ноблох наверняка тщательно изучит хоккей «Далласа» и ударит по слабым местам. Два поражения подряд в серии между примерно равными по силе соперниками случаются редко. Грядущий матч — не этот случай.

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.30.