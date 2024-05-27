Мирра Андреева – Эмина Бектас. Теннисистка-вундеркинд готова к «Ролан Гаррос»

28 мая в матче первого круга «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева и Эмина Бектас. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянке: коэффициент на её победу составляет 1.06. Шансы американки оценили коэффициентом 9.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Мирра Андреева – Эмина Бектас 28 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Мирра Андреева – Эмина Бектас не получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 2.13, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.63. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 1.27.

Анализ и прогноз на матч Мирра Андреева – Эмина Бектас (28.05.2024)

28 мая продолжатся матчи первого круга «Ролан Гаррос». В одном из них россиянка Мирра Андреева будет играть с Эминой Бектас. Начало встречи – не ранее 12:00 мск.

17-летняя россиянка радует болельщиков своей великолепной игрой. Несмотря на юный возраст, она сделала большой скачок в профессионалах. Постепенно она набирается опыта и с каждым новым сезоном выглядит всё серьёзнее. В 2023 году девушка-вундеркинд уверенно квалифицировалась на «Ролан Гаррос» и добралась до третьего круга.

По пути Мирра обыграла Элисон Риске (6:2, 6:1) и Диан Парри (6:1, 6:2). Остановила её более опытная Кори Гауфф (7:6, 1:6, 1:6). На этом Андреева не останавливалась. Она отобралась на Уимблдон и прошла таких теннисисток, как Барбора Крейчикова и Анастасия Потапова. Дальше четвёртого круга не пустила Мэдисон Кис.

Однозначно даже в таком возрасте Мирра уже способна навязать борьбу более опытным и состоявшимся теннисисткам. Продолжает она это доказывать и в текущем сезоне. В Брисбене Андреева добралась до четвертьфинала, победив Диану Шнайдер, Людмилу Самсонову и Арину Родионову, но уступила Линде Носковой.

Открытый чемпионат Австралии для 17-летней теннисистки тоже прошёл в целом неплохо. Правда, она покинула турнир уже после матча четвёртого круга, проиграв Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6), но до этого победила Бернарду Перу, Онс Жабер и Диан Парри. Особенно выделяется встреча с туниской, входящей в топ-10 мирового рейтинга. Россиянка обыграла её в двух сетах, уступив только в двух геймах.

В целом неплохо прошла подготовка к «Ролан Гаррос» на грунте. В Руане Мирра проиграла в 1/4 финала Ангелине Калининой (4:6, 5:7), а в Мадриде в четвертьфинале уступила Арине Соболенко (1:6, 4:6). Но важнее то, что Андреева выиграла у таких теннисисток, как Линда Носкова, Маркета Вондроушова и Ясмине Паолини.

Эмина Бектас никогда не выигрывала турниры категории WTA, но имеет 25 побед на уровне ITF. Уровень её тенниса неконкурентен, поэтому она очень редко выходит проверить свои силы на ТБШ. Все попытки были неудачными, и нет поводов поверить, что в 31-летнем возрасте что-то изменится.

Перед «Ролан Гаррос» американка выиграла турнир категории ITF в Японии. В финале она обыграла Арину Родионову (7:6, 3:6, 6:3). Хотя было непросто. Потребовались все три сета. Интересно, что на грунте она не получила в этом году никакой практики.

Проверяла свои силы Бектас в этом сезоне и на Открытом чемпионате Австралии. Матч первого круга она проиграла россиянке Камилле Рахимовой — 4:6, 4:6. Мирра должна спокойно выигрывать у американки с более весомым перевесом, чем соотечественница. Мы рекомендуем поставить на победу Андреевой с форой (-7.5) за 1.77.

Прогноз и ставка на матч первого круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева – Эмина Бектас 28 мая 2024 года

Мирра постепенно прибавляет. Она уже выигрывает у теннисисток, у которых больше опыта, трофеев, достижений и выше номер мирового рейтинга. Несмотря на это, ей удаётся показать себя с лучшей стороны. Даже поражения не выглядят такими болезненными. Эмина Бектас – совсем другой уровень. Спортсменка зависла в турнирах категории ITF и лигой выше ничего добиться не может. Думается, Андреева выиграет с хорошим преимуществом.

Ставка: победа Мирры Андреевой с форой (-7.5) за 1.77.