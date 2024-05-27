Тульский «Арсенал» отправит «Пари НН» в Первую лигу, Гончаренко спасёт «Урал» от понижения

Завершился сезон в РПЛ, по итогам которого «Зенит» вновь стал чемпионом. Также определились две команды, которые отправились напрямую в Первую лигу. Ими стали «Балтика» и «Сочи». В следующем сезоне на их место придут «Химки» и махачкалинское «Динамо».

«Пари НН» и «Урал» заняли 13-14-е места, поэтому им предстоит побороться за сохранение прописки в РПЛ через стыковые матчи. Нижегородцы будут играть с тульским «Арсеналом», а екатеринбуржцы – с «Акроном».

Первые встречи запланированы на 29 мая. Команды из РПЛ проведут их на домашнем стадионе, а затем отправятся на выезд – 1 июня. Попробуем разобраться, у кого шансы провести следующий сезон в Премьер-Лиге выше.

Черчесову не суждено возглавить «Пари НН»?

Многие возмутились решением руководства нижегородского клуба уволить Сергея Юрана и взять на его место Сашу Илича. Как тренер он пока малоизвестен российскому болельщику. Уж тем более он не знаком с внутренней кухней РПЛ. Поэтому поклонники смутились.

Завершал сезон «Пари НН» с безвыигрышной серией из 10 матчей. За это время он потерпел восемь поражений, забил 12 голов, а пропустил 34 гола. Только благодаря ничьей в последнем туре РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) нижегородцы попали в стыковые матчи. В параллельной игре «Балтика» потерпела поражение. В общем, всё могло быть ещё хуже.

Судя по слухам источников, если «Пари НН» сохранит место в Премьер-Лиге, то его возглавит опытный Станислав Черчесов. Работать под руководством такого специалиста – это ещё одна мотивация обыграть туляков. Но верится в это с трудом. На проход нижегородцев предлагают поставить за 1.81.

Александр Сторожук готов собирать полные стадионы

Тульский «Арсенал» провёл отличный сезон и готов к возвращению в РПЛ. Он уже получил лицензию. Главный тренер красно-жёлтых – это опытный Александр Сторожук. По итогам сезона они заняли четвёртое место, набрав 55 очков. Ровно столько же было у «Родины», но она уступала по очным встречам.

Нападающий туляков Джонатан Окоронкво стал лучшим бомбардиром Первой лиги. Он забил 17 голов. Нигериец наверняка поможет в стыковых матчах с нижегородцами. Напомним, футболист находится в аренде. Контракт рассчитан до 30 июня этого года. Вряд ли «Краснодар» согласится продлить аренду или продать такого игрока.

Последний тур Первой лиги был невероятно важным для подопечных Александра Сторожука, но они проиграли «Шиннику» со счётом 0:1. Неужели настроя и мотивации «Арсеналу» недостаточно? Хотя главный тренер не скупился на слова и эмоции. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы играть в РПЛ и собирать полные стадионы. Поставить на проход красно-жёлтых можно с коэффициентом 2.07.

Виктор Гончаренко уверен в своей команде

«Урал» стабилен только в одном. Он отлично начинает сезон в РПЛ, радует и удивляет результатами, а затем будто пустеет бензобак и следуют провалы. На этот раз екатеринбуржцы пали слишком низко и оказались в зоне стыковых матчей. Мотивации им не хватило, чтобы обыграть ЦСКА (0:2) в матче заключительного тура. Виктору Гончаренко крайне редко удаётся набирать очки во встречах с бывшей командой.

Хотя до поражения армейцам у «Урала» была беспроигрышная серия из четырёх матчей. Три из них завершились вничью. Пока тренер остаётся и попробует сохранить для команды место в РПЛ. Хотя даже если это получится сделать, где факты, что очередной сезон под руководством Гончаренко не будет таким же провальным? Букмекеры оценили шансы «Урала» остаться в Премьер-Лиге коэффициентом 1.58.

«Акрон» недооценивают

«Акрон» завершил сезон Первой лиги на третьем месте. Ему не хватило совсем немного, чтобы получить прямую путёвку в РПЛ. Тольяттинцы отстали от махачкалинцев на два очка. Многим эта команда импонирует. Она стала известна после классных выступлений в Кубке России сезона-2022/2023.

«Акрон» в Пути регионов прошёл такие сильные команды, как «Локомотив», московское «Динамо» и «Спартак», но проиграл «Краснодару». У клуба есть характер, который может сыграть решающую роль в стыковых матчах с «Уралом», часто испытывающим проблемы с мотивацией. Поставить на проход подопечных Заура Тедеева можно с коэффициентом 2.48.

На что ставить?

Непонятно, за счёт чего «Пари НН» может сохранить место в РПЛ. Команда, даже почувствовав угрозу прямого вылета в Первую лигу, не собралась и не показала нужного результата. Завершила сезон она с 10-матчевой безвыигрышной серией. Тульский «Арсенал» ничуть не слабее. У него есть Джонатан Окоронкво, способный забить решающий гол.

Намного сложнее ситуация у «Акрона» и «Урала». Трудно предугадать, какой будет результат их двухматчевой серии. Игр с реально сильными соперниками у тольяттинцев на протяжении сезона не было, ведь они рано выбыли из Кубка России. Но в товарищеских встречах обыграли «Локомотив» (2:0) и навязали борьбу «Балтике» (3:5). С высокой долей вероятности Гончаренко сможет сохранить екатеринбуржцам прописку в РПЛ. Но ему придётся очень постараться.

Ставка 1: проход тульского «Арсенала» за 2.07.

Ставка 2: проход «Урала» за 1.58.