«Флорида» — «Рейнджерс», четвёртый матч. Пора Панарину напомнить о себе

29 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они признают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «синерубашечников» оценили в 3.20. Ничья в основное время доступна за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» 29 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Флорида» — «Рейнджерс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом ОТ принимают за 2.41. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 1.59.

Анализ и прогноз на четвертый матч серии «Флорида» — «Рейнджерс» (29.05.2024)

29 мая в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс» на «Амерант Банк Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Перед третьим матчем в серии был равный счёт 1-1. В Нью-Йорке команды играли от обороны. Поэтому не удивительно, что всего шесть шайб было заброшено за две встречи. В полном порядке были голкиперы Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский, которые подтвердили свой высокий класс надёжной игрой.

Результат третьей встречи серии вызвал, мягко говоря, удивление, поскольку на выезде «Рейнджерс» победили «Флориду» (5:4 ОТ). «Пантерз» решили дома сыграть агрессивно и по атакующей схеме, а соперник получил гораздо больше свободы в нападении, чем сполна воспользовался.

«Флорида» активно давила на защиту «Рейнджерс», совершив 37 бросков по воротам Шестёркина. Неплохо команда сыграла в большинстве, реализовав две из шести попыток, но много ошибок в защите нивелировал возросший атакующий потенциал «Пантерз». «Синерубашечники» атаковали меньше. Они нанесли 23 броска, но гораздо эффективней использовали свои опасные моменты.

Свободно вздохнули от плотной опеки лидеры команд. Дубли оформил Сэм Райнхарт из «Флориды», а Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу за «Рейнджерс». Вот только настораживает пауза, которую взял Артемий Панарин. Нападающий «синерубашечников» в шести последних матчах не может забросить шайбу.

Неужели 32-летний россиянин ушёл в тень на решающем этапе. В сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной» Артемий был более активен и забросил четыре шайбы, но с вязкой защитой «Флориды» не справляется. Если Панарин совместно с тренерским штабом «Рейнджерс» найдёт оригинальный ход и вернёт себе голевое чутьё, «синерубашечники» прибавят в атаке.

Перешедший во «Флориду» из «Оттавы» в этом сезоне Владимир Тарасенко пока не блещет результативностью, набрав в плей-офф всего пять очков по системе «гол+пас». Тем не менее наставник «Пантерз» Пол Морис доволен игрой россиянина. 32-летний нападающий максимально сконцентрирован, редко ошибается и помогает обороне.

Отметим, что несмотря на оборонительную схему, которую часто применяет «Флорида», в этом плей-офф дома «Пантерз» играют результативно. Они больше уделяют внимания нападению, активно прессингуют, но оставляют сопернику свободное пространство для контратак.

Таким образом в четырёх из пяти последних домашних матчей «пантер» забивалось минимум шесть голов. Поэтому предлагаем сделать ставку на тотал будет больше 5.5 шайбы за 2.02.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» 29 мая 2024 года

«Пантерз» дома отходят от своего оборонительного стиля и играют более открыто. Появляются свободные зоны, которыми часто пользуются соперники, проводящие опасные контратаки. Для «Рейнджерс», обладающих мощной линией нападения, подобный сценарий наиболее выгодный. Кроме того, в четырёх из пяти последних выездных встреч «синерубашечников» забивалось минимум шесть голов. Поверим в очередной результативный матч.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.02.