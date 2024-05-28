«Даллас» — «Миннесота», четвёртый матч. Лука Дончич закроет серию

29 мая состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Маверикс» можно за 1.65, а шансы «Тимбервулвз» оценили коэффициентом 2.30.

Коэффициенты букмекеров на четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота» 29 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» получится результативной: тотал больше 206.5 очка идёт за 1.61, а тотал меньше 206.5 очка — за 2.12. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 15.5.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Даллас» — «Миннесота» (29.05.2024)

29 мая в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф НБА «Даллас Маверикс» будет принимать «Миннесоту Тимбервулвз» на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Арбитр введёт мяч в игру в 3:30 мск.

«Даллас» великолепно подготовился к серии с «Миннесотой» и заслуженно ведёт в счёте — 3-0. «Маверикс» победили в минувшей встрече «лесных волков» (116:107) и находятся в одном шаге от выхода в финал плей-офф.

Великолепно провели матч лидеры «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг. Каждый набрал по 33 очка. При этом словенец был полезен в борьбе под кольцом, собрав семь подборов. «Маверикс» контролировали ход матча и только в заключительной четверти прозевали рывок «Тимбервулвз», но в итоге сумели, хотя и не без проблем, удержать победу.

В решающий момент матча великолепно проявил себя центровой «Далласа» Дэниел Гэффорд. Сначала он заблокировал бросок соперника, потом успел поддержать атаку, забросил сложнейший мяч из-под кольца и принёс команде важнейшие три очка.

Стоит отметить, что также хорошо проявили себя игроки «Далласа» Пи Джей Вашингтон — 16 очков — и Дерек Джонс — 11 очков. Они активно участвовали в розыгрыше мяча, оттягивали на себя внимание защиты соперника, регулярно открывались в свободных зонах. Кроме того, Вашингтон полезно поработал под кольцом, собрав восемь подборов, а Джонс без промаха атаковал за трёхочковой линией, реализовав все три броска.

Единственным тёмным пятном, которое омрачило победу «Маверикс», стало повреждение Дерека Лайвли. Он провёл на площадке всего девять минут, но сумел набрать шесть очков. Пока нет точной информации от тренерского штаба «Далласа», сумеет ли центровой сыграть в четвёртом матче серии. Отсутствие Лайвли может создать некоторые трудности.

Но вряд ли «Тимбервулвз» помогут проблемы в составе у соперника. Дело в том, что, кроме Энтони Эдвардса, у остальных «лесных волков» не клеится игра. Атакующий защитник старался завести команду, реализовал крайне сложные в исполнении броски и набрал 26 очков, но его порыв никто не поддержал.

Особенно разочаровал второй по звёздному статусу игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. Форвард набрал 14 очков, но при этом промазал все восемь бросков из-за трёхочковой линии. В этой серии нападающий неплохо отыграл только в первой встрече, а потом надолго ушёл в тень.

«Лесные волки» в сложнейшей ситуации, поскольку их план на серию не работает. Плох Таунс, проваливается в защите Руди Гобер, и лишь Эдвардс держит уровень. А в составе «Маверикс» все готовы брать на себя ответственность. Поэтому команда уверена в своих силах. Мы предполагаем, что «Даллас» победит, а тотал будет больше 208.5 очка за 2.93.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота» 29 мая 2024 года

Лука Дончич и Кайри Ирвинг не дают сопернику ни единого шанса в этой серии. Они заслужили выход в финал плей-офф. Лидеры «Маверикс» предельно сконцентрированы, в хорошей форме и ощущают поддержку команды. «Миннесота» не готова ментально, что сказывается на результате. Кроме Эдвардса, остальные игроки «Тимбервулвз» действуют гораздо ниже своего потенциала. Поверим в победу «Далласа» и тотал больше 208.5 очка.

Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 208.5 очка за 2.93.