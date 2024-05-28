«Урал» — «Акрон». Первый ход за Гончаренко

29 мая состоится первый переходный матч «Урал» — «Акрон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 1.87. Успех тольяттинцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Урал» — «Акрон» 29 мая 2024 года

Букмекеры считают, что первый матч «Урал» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на первый переходный матч РПЛ «Урал» — «Акрон» (29.05.2024)

Закончился сезон РПЛ. Начинается борьба за прописку в элитном дивизионе через переходные матчи. 29 мая состоятся первые стыковые встречи. В самой ранней из них в Екатеринбурге померяются силами местный «Урал» и «Акрон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Всё-таки Виктору Гончаренко удалось выправить ситуацию, близившуюся к патовой. В последних восьми матчах в чемпионате России подопечные белорусского специалиста уступили только «Ростову» (0:1) и ЦСКА (0:2). Им даже удалось отнять очки у «Динамо» (2:1).

В целом сезон нельзя назвать успешным для оранжево-чёрных. Однако к стыковым матчам они подходят в приподнятом настроении, с верой в сохранение прописки в РПЛ. «Шмели» наконец-то нашли свою игру, стали похожи на команду.

Когда «Урал» набирает хороший ход, остановить его становится затруднительно даже для клубов из верхней части турнирной таблицы РПЛ. В начале сезона екатеринбуржцы победили ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2). Если они выполнят все установки Гончаренко и выложатся на 100%, то непременно победят «Акрон».

Оранжево-чёрные качественно находятся на более высоком уровне, чем тольяттинцы. Их состав обладает куда большими стрессоустойчивостью и опытом выступлений в РПЛ. Команда неоднократно переживала взлёты и падения. Она прекрасно адаптируется к условиям.

«Акрон» зарекомендовал себя как страшный сон для московских грандов. Впрочем, он кошмарил соперников в Кубке России, а не в РПЛ. Когда дело доходит до стыковых матчей за получение прописки в элитном дивизионе страны, мотивировать команду нужно несколько иным способом.

Кроме того, в Кубке здорово выступал «Акрон» под руководством Евгения Калешина. С его уходом команда потеряла частичку себя. Она выиграла только 5 из 11 последних матчей в Первой лиге. Четыре победы были одержаны на домашнем стадионе.

У Заурбека Тедеева получается управлять тольяттинцами значительно хуже, чем у Калешина. Им повезло, что «Арсенал» и «Родина» на последнем отрезке сезона были не стабильнее. В противном случае «Акрон» вполне мог бы финишировать за пределами стыков.

Тольяттинцы утратили то, за счёт чего обыгрывали московские клубы. Ушла игра на результат, снизились качество футбола и самоотдача, а самое главное — пропала вера в возможность совершить чудо. У команды случились эмоциональное выгорание и спад.

«Акрон» закончил сезон на третьем месте, на два очка отстав от махачкалинского «Динамо». Если бы он не потерпел два поражения в последних трёх встречах сезона, то мог бы получить путёвку в РПЛ напрямую. Подопечные Тедеева на выезде уступили «Шиннику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1).

Поставить на победу екатеринбуржцев в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Многие считают, что «Акрон» ещё поборется за попадание в РПЛ. Однако на багаже работы Евгения Калешина ему точно не светит попадание в элитный дивизион.

Виктор Гончаренко обладает бо́льшими опытом и навыками управления, чем Тедеев. Белорусский наставник прекрасно знает, какие нужно подобрать слова для мотивации подопечных. Заурбек ещё не нашёл общего языка с тольяттинцами. Не исключено, что общий знаменатель у него так и не получится найти.

Прогноз и ставки на первый переходный матч «Урал» — «Акрон» 29 мая 2024 года

«Урал» классно прибавил на последнем отрезке сезона. Виктор Гончаренко вернул екатеринбуржцам узнаваемый вид. Они выглядят как команда, которой есть что предложить даже фаворитам. «Акрон», напротив, после ухода Евгения Калешина начал регрессировать. В нём больше нет той страсти и рвения, что прежде.

Ставка: победа «Урала» за 1.87.