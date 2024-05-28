«Пари НН» — «Арсенал». Илич и Сторожук поставят на оборону

Тренерам приходится делать ставку на крепость в защите. Нападение у их команд работает плохо.

29 мая состоится первый переходный матч «Пари НН» — «Арсенал» Тула. Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.15. Успех туляков оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Пари НН» — «Арсенал» 29 мая 2024 года

Букмекеры считают, что первый матч «Пари НН» — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на первый переходный матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал» (29.05.2024)

Закончился сезон РПЛ. Начинается борьба за прописку в элитном дивизионе через переходные матчи. 29 мая состоятся первые стыковые встречи. В одной из них померяются силами «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск.

После зимнего перерыва «Пари НН» размяк и расклеился. Сопутствовали этому большое количество травм ведущих футболистов и отставка Сергея Юрана. Нижегородцы встали перед ультиматумом — адаптироваться к трудностям или готовиться к вылету в Первую лигу и перестройке.

Команда избрала первый путь. После двух поражений с общим счётом 3:12 она нашла в себе силы собраться с духом и зацепиться за ничью с «Крыльями Советов» (1:1). Нижегородцы сыграли в привычном оборонительном стиле, не отличающемся красотой.

Попытки Саши Илича поставить более атакующий открытый футбол не привели ни к чему хорошему. Теперь «Пари НН» не до красоты. Его ждут два напряжённых матча, в которых необходимо выступить с предельной концентрацией. Многое будет зависеть от настроя. Для нижегородцев в особенности.

В 30 встречах в чемпионате России «Пари НН» забил только 29 мячей — меньше лишь у «Факела». У него большие проблемы с построением атак. Нападающим приходится что-то придумывать на индивидуальном мастерстве или по наитию.

В матче с «Крыльями Советов» спас нижегородцев от поражения дальний удар Зе Турбо на 77-й минуте. Повезло, что голкипер соперника оказался к нему не готов. Забить тульскому «Арсеналу» — задача не из самых простых. В 34 матчах в Первой лиге он пропустил только 25 мячей — меньше лишь у махачкалинского «Динамо».

Забили туляки ненамного больше — 39. Бывший наставник «Краснодара» Александр Сторожук вынужден чаще полагаться на крепость защиты. Развивать этот аспект, если планируешь выступать в РПЛ — очень правильно, но о результативности тоже нужно думать.

Благодаря оборонительному стилю «Арсенал» проиграл только 5 из 34 матчей в Первой лиге. Плохо, что очень много ничьих. С другой стороны, команда выполнила одну из главных задач на сезон — сумела финишировать в зоне стыков. Даже риск не пройти лицензирование не выбил её из колеи.

Туляки проявили характер и вполне заслуженно получили возможность побороться за выход в РПЛ. Коль зашла речь о моральных качествах, то стоит отметить, что Александр Сторожук — сильный мотиватор. Особенно здорово у него получается вдохновлять молодёжь, которой в составе «Арсенала» достаточно.

Единственное — «канониры» очень уязвимы на выезде. Они выиграли только 3 из 17 матчей в Первой лиге в гостях и 10 раз сыграли вничью. Нижегородцы, в свою очередь, проиграли только 5 из 15 матчей в РПЛ дома. Поддержка родных трибун им очень помогает.

Заключить пари на то, что сыграет 1Х + ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Высокой результативности ждать не стоит. У обеих команд отлично поставлена игра в защите, но имеются некоторые проблемы атакующего плана.

Ожидается, что стыковые матчи между нижегородцами и туляками будут проходить примерно на равных. У команд похожие проблемы и стили игры. Всё решат самоотдача, эмоции и концентрация. Насыщенное событиями зрелище болельщикам гарантировано.

Прогноз и ставки на первый переходный матч «Пари НН» — «Арсенал» 29 мая 2024 года

У обеих команд имеется явный крен в защиту. Нижегородцы на последнем отрезке сезона пропускали много, но встреча с «Крыльями Советов» внушает уверенность, что они исправятся. В первом матче у подопечных Саши Илича будет преимущество, но в ответной игре ситуация кардинально изменится. Туляки могут поставить целью пропустить как можно меньше и возьмут своё в ответном матче.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.