«Олимпиакос» — «Фиорентина». Еврокубки — стихия Мендилибара

29 мая состоится матч финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 2.38. Успех красно-белых оценён в 3.30. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина» 29 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Олимпиакос» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.43. Гол «фиолетовых» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина» (29.05.2024)

29 мая состоится финал Лиги конференций. В городе Афины померяются силами «Олимпиакос» и «Фиорентина». У команды из Пирея будет солидное преимущество в виде поддержки местных трибун. Поможет ли ему 12-й игрок победить в третьем по значимости еврокубке?

«Олимпиакос» подходит к матчу в качестве аутсайдера. Так может показаться, ведь команда не обладает большими возможностями из-за ограниченности в финансах и невысокого уровня развития футбола в стране. Казалось бы, чего она может достичь на международной арене при таких составляющих?

Вероятно, тем же вопросом задавался Унаи Эмери. Красно-белые доказали бывшему тренеру московского «Спартака», обладающему богатым опытом выступления в еврокубках, что их предел находится значительно выше ожиданий. В полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» уверенно победил «Астон Виллу» (4:2 и 2:0).

Главный творец успеха — Хосе Луис Мендилибар, работавший в «Севилье». По ходу минувшего сезона Лиги Европы его подопечные постоянно прибавляли. В финале они выступили с просто безумной самоотдачей и высочайшим качеством, выиграв турнир.

«Олимпиакосу» Мендилибар привил всё те же ценности — отменный прессинг, доминирующий атакующий стиль игры и, конечно же, минимальное количество брака. Пропустить всего лишь два мяча в двух матчах с одной из самых результативных команд Англии — это мощное достижение.

Конечно, стоит отметить, что у бирмингемцев многое не получилось. Однако вынуждать соперника играть по своим правилам — это и есть главная отличительная черта Хосе Луиса Мендилибара. Он подготавливает подопечных на решающие матчи так, что на 90 минут они превращаются в несокрушимых гладиаторов, способных совершить самые невероятные подвиги.

Винченцо Итальяно подобным даром не обладает. В том, что «Фиорентина» пробралась в финал Лиги конференций, есть львиная доля везения. На протяжении всего сезона «лилии» очень нестабильны и подвержены влиянию внешних обстоятельств.

Если бы в соперниках были более сильные и стабильные команды, флорентийцы вряд ли добрались бы до финала Лиги конференций. В квалификации, на групповом этапе и в плей-офф — у них возникли проблемы везде. «Лилии» выиграли только 7 из 14 матчей турнира. Четыре из побед были одержаны с минимальным перевесом и ещё одна — в дополнительное время.

Отлично отражает реальный уровень флорентийцев внутренняя арена. Они не преуспели ни в Суперкубке, ни в Кубке Италии, а сезон Серии А заканчивают лишь на восьмой строчке в турнирной таблице. Бо́льшую часть очков подопечные Итальяно набрали во встречах с аутсайдерами.

У «Фиорентины» есть ряд хронических проблем. Она допускает много ошибок в защите, испытывает проблемы с реализацией и плохо податлива на мотивацию. «Олимпиакос» всего этого не простит. Поставить на то, что он станет победителем Лиги конференций, можно с коэффициентом 2.22.

Нужно осознать масштабы влияния Хосе Луиса Мендилибара на красно-белых. Они первая греческая команда с 1971 года, пробравшаяся в финал еврокубков. «Олимпиакос» очень сильно преобразился. У него появился ряд лидеров, которые в будущем могут пополнить состав одного из клубов, выступающих в топ-5 лиг Европы.

Айюб Эль-Кааби был малоизвестен до того, как Мендилибар возглавил «Олимпиакос». Теперь он стал главной трансферной целью многих грандов. Марокканец возглавляет список лучших бомбардиров Лиги конференций. В восьми встречах турнира он забил 10 мячей и отдал один голевой пас.

В скором будущем его имя будет у всех на слуху. Айюб Эль-Кааби повторил рекорд Радамеля Фалькао по голам в полуфиналах еврокубков. «Астон Вилле» марокканец забил пять мячей. Мендилибар раскрыл весь его потенциал.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина» 29 мая 2024 года

Есть ряд причин полагать, что «Олипиакос» обыграет «Фиорентину». Да, у него меньше резервов, но это абсолютно ни о чём не говорит. Красно-белые проводят один из лучших сезонов в истории. Они вполне способны сотворить сенсацию. Флорентийцы нестабильны и имеют ряд недочётов, которые Винченцо Итальяно не в силах устранить. Мендилибар ими непременно воспользуется.

Ставка: «Олимпиакос» станет победителем Лиги конференций за 2.22.