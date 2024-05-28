Миомир Кецманович — Даниил Медведев. Некуда торопиться

Россиянин медленно, но верно пробирается вперёд. Пока он далёк от идеальных кондиций, но обязательно прибавит.

29 мая Миомир Кецманович и Даниил Медведев сыграют в матче второго круга «Ролан Гаррос» в Париже. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.31. Успех сербского теннисиста оценивается в 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Миомир Кецманович — Даниил Медведев 29 мая 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Миомир Кецманович — Даниил Медведев получится упорным. Тотал больше 34.5 гейма идёт за 1.59, а тотал меньше 34.5 гейма — за 2.16. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.74.

Анализ и прогноз на матч Миомир Кецманович — Даниил Медведев (29.05.2024)

Во Франции стартовал второй турнир «Большого шлема» в 2024 году. В мужской сетке «Ролан Гаррос» 29 мая в одном из матчей второго круга Даниил Медведев будет играть с Миомиром Кецмановичем.

Первая ракетка России Даниил Медведев получил пятый номер посева на турнире. Таким образом, его соперником в первом круге «Ролан Гаррос» оказался Доминик Кёпфер. 30-летний немецкий теннисист считает грунтовые корты удобными для себя, но больших успехов в карьере он достичь пока не сумел.

Тем не менее Кёпфер сыграл хорошо, и Медведеву пришлось выложиться по-максимуму, чтобы выиграть матч у немца. Счёт 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 точно отражает соотношение сил. Соперники совершили довольно много невынужденных ошибок: Доминик — 38, а Даниил — 26.

Сказывались стартовое волнение и агрессивная манера игры Кёпфера. Он старался создавать возможности для выхода к сетке. Медведев был менее активен, при этом вновь сказались на его игре проблемы с подачей. Всего 68% ввода мяча оказались точными при трёх двойных ошибках и одном эйсе. Даниилу нужно срочно прибавлять в этом компоненте.

Напомним, «Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для россиянина, поскольку на медленных грунтовых кортах он не может показать свои лучшие качества. Медведев ни разу не дошёл до полуфинала, а лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад он провалил турнир, сенсационно проиграв в первом же круге.

Стартовый отрезок сезона на грунтовых кортах россиянин провёл неудачно. Максимум что ему удалось, это попасть в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Медведев имел шансы пройти в 1/2 финала, но из-за повреждения отказался от продолжения матча с Иржи Легечкой. Не защитил Даниил и прошлогодний титул на «Мастерсе» в Риме, зачехлив ракетку в четвёртом круге.

24-летний Миомир Кецманович неплохо стартовал на этом ТБШ, победив в матче первого круга Тьяго Монтейро (6:2, 6:1, 4:6, 7:5). Сербский теннисист умело использовал своё преимущество в виде сильной и точной первой подачи, выполнив 11 эйсов при трёх двойных ошибках. Он редко завершал розыгрыш у сетки, но когда обострял игру, был точен (92%).

В пользу Медведева история трёх очных встреч с Кецмановичем — он их выиграл, не отдав ни одного сета. Отметим, что в 2022 году они сыграли на «Ролан Гаррос» и россиянин не оставил сербу ни единого шанса — 6:2, 6:4, 6:2.

В технике первая ракетка России превосходит Кецмановича, но Миомир прибавил и недавно даже победил на грунте Каспера Рууда, прошлогоднего финалиста «Ролан Гаррос». Он хорошо подаёт и неплохо играет у сетки, поэтому минимум один сет у россиянина выиграть в состоянии. Перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал больше 34.5 гейма с коэффициентом 2.32.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Миомир Кецманович — Даниил Медведев 29 мая 2024 года

Медведев пока не готов играть на 100% от своего потенциала. В минувшем матче он допустил много ошибок и неуверенно подавал. Кецманович в неплохой форме, что доказал в игре первого круга. Грунт не является оптимальным покрытием для серба, поэтому Даниил сумеет выиграть матч, но придётся провести на корте не менее 35 геймов.

Ставка: победа Медведева и тотал больше 34.5 гейма за 2.32.