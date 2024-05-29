Экспресс на футбол с коэффициентом 6.37: стыковые матчи в РПЛ и финал Лиги конференций

Далеко не все футбольные клубы РПЛ и Первой лиги отправились в отпуск. Некоторым ещё предстоит решить вопрос с сохранением прописки или выходом в элитный дивизион страны. Кроме того, нас ожидают финалы еврокубков. В Лиге конференций он состоится уже сегодня. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.37 на футбольные матчи.

Прогноз на матч «Урал» — «Акрон»

Екатеринбуржцы провели очень плохой сезон в Премьер-Лиге, поэтому тот факт, что им предстоит отстаивать своё право остаться в первенстве, выглядит вполне закономерным. Виктор Гончаренко не смог найти идеальный баланс по ходу минувшего розыгрыша РПЛ. На финишном отрезке «шмели» цеплялись за очки, но во встречах с уступчивыми соперниками. «Урал» победил «Балтику», отправившуюся в Первую лигу, а вничью сыграл с «Рубином», «Факелом» и «Оренбургом».

«Акрон» до последнего боролся за попадание в зону прямого выхода в РПЛ, но немножко не дотянул. Теперь ему предстоит пройти непростую двухматчевую серию с «Уралом». Тольяттинцы удивили в сезоне-2022/2023 при Евгении Калешине. Они творили чудеса в Кубке России. Но в этом сезоне с Зауром Тедеевым ничем не запомнились. Быть может, полностью сосредоточились на Первой лиге. Последнюю встречу тольяттинцы выиграли у «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

Интересно, смогут ли подопечные Тедеева творить чудеса. Подопечные Виктора Гончаренко настроены серьёзно. Да и опыта у них больше. Но не верится, что екатеринбуржцы вот так легко оставят «Акрон» без РПЛ. Мы рассчитываем на равный футбол и ничью, но лучшим вариантом будет ставка на то, что подопечные Тедеева не проиграют, за 1.95.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Арсенал»

Правильным ли было увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера и назначение на его место Саши Илича? Ответ дадут результаты стыковых матчей. Откровенно говоря, нижегородцы ничем не впечатляют. Даже трудно представить, что они предпримут в играх с мотивированными и серьёзно настроенными туляками. «Пари НН» завершил сезон с 10-матчевой безвыигрышной серией. Чего стоят поражения в играх с «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6).

Тульский «Арсенал» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию только в заключительном туре. Он уступил «Шиннику» со счётом 0:1. Но в той встрече не принимал участия лучший бомбардир Первой лиги Джонатан Окоронкво. Всего за сезон он забил 17 мячей. Нет сомнений, что в игре с нижегородцами он получит игровое время.

У подопечных Саши Илича большие проблемы с защитой. В последней встрече «Пари НН» зацепился за ничью с «Крыльями Советов», но это скорее исключение из правил. Мы больше склоняемся к тому, что тульский «Арсенал» как минимум не проиграет в гостях, с коэффициентом 1.72. А вот дома он и вовсе способен добиться победы.

Прогноз на матч «Олимпиакос» — «Фиорентина»

Красно-белые до последнего боролись за чемпионство в стране, но в итоге финишировали на третьем месте в таблице с отставанием от ПАОКа на шесть очков. Конечно, болельщиков и самих футболистов такой результат не устроил. Зато «Олимпиакос» может проявить себя в Лиге конференций и даже выиграть её. После того как «легенда» уверенно победила «Астон Виллу» (4:2 и 2:0), в этом клубе не стоит сомневаться.

«Фиорентина» вернула уверенность в своих силах и на протяжении сезона неоднократно удивляла болельщиков. Особенно в еврокубках. Второй год подряд «фиолетовые» примут участие в финале Лиги конференций. В минувшем сезоне не получилось выиграть титул. Подопечные Винченцо Итальяно подходят к финальному матче с беспроигрышной серией из четырёх встреч. Но не внушает доверия защита клуба. Он сыграл вничью с «Наполи» (2:2) и «Брюгге» (1:1), а победил «Монцу» (2:1) и «Кальяри» (3:2).

Если у «Фиорентины» действительно есть проблемы в защите, то «Олимпиакос» ими непременно воспользуется. У команды из Греции полный порядок с атакующей мощью. Мы предлагаем ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.90.

Экспресс на 29 мая

Ставка 1: «Акрон» не проиграет «Уралу» с коэффициентом 1.95.

Ставка 2: «Арсенал» не проиграет «Пари НН» за 1.72.

Ставка 3: обе забьют в матче «Олимпиакос» — «Фиорентина» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.72 Х 1.90 = 6.37.