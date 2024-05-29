«Интер Майами» — «Атланта». Месси настраивается на Кубок Америки

30 мая состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.50. Успех «пятиполосных» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» 30 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» (30.05.2024)

30 мая состоится множество матчей МЛС. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл померяются силами клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» и «Атланта». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

«Интер Майами» возглавляет сводную таблицу МЛС, но отрыв от идущего следом «Цинциннати» составляет всего одно очко, и у оранжево-синих при этом имеется игра в запасе. Тем правильнее выглядит решение Херардо Мартино предоставить выходной Лионелю Месси, Серхио Бускетсу и Луису Суаресу.

Аргентинский специалист оставил бывших футболистов «Барселоны» вне заявки на встречу последнего тура МЛС с «Ванкувером Уайткэпс» (2:1). «Цапли» всё равно выиграли, а их лидеры восполнили запас энергии. В двух последних встречах команда сыграла вничью с «Орландо Сити» (0:0) и с минимальным перевесом победила «Ди-Си Юнайтед» (1:0).

Месси, Бускетс и Суарес отдали слишком много сил во встречах со «Спортинг Канзас-Сити» (3:2), «Нэшвиллом» (3:1), «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1), «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2) и «Монреалем» (3:2). Уругваец в этих пяти матчах забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Показатели Месси — это вообще отдельная история. В 10 матчах в текущем розыгрыше МЛС он записал на свой счёт 10 голов. Знаменитый аргентинский нападающий разрывает МЛС, но периодически препятствует этому снизившаяся травмоустойчивость.

«Атланта Юнайтед» играет жёстко. Причиной тому служит то, что у команды ничего не получается. Она располагается лишь на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Ди-Си Юнайтед» составляет пять очков. Так можно и в плей-офф не попасть.

«Пятиполосные» выиграли только 3 из 14 матчей в МЛС и четыре раза сыграли вничью. За этот период они пропустили 17 мячей, забили столько же. С учётом того, что в соперниках было много сильных соперников, показатели довольно неплохие.

Однако защитники «Атланты» ещё не сталкивались с обладающим такой мощью в нападении соперником, как «Интер Майами». В 16 встречах в МЛС подопечные Херардо Мартино забили целых 38 мячей. Они с большим отрывом возглавляют список самых результативных команд лиги.

К предстоящей встрече «пятиполосные» подходят с девятиматчевой безвыигрышной серией в МЛС. Поставить на то, что «Интер Майами» победит с форой (-1.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. От Месси «Атланте Юнайтед» пощады ждать не стоит.

Вскоре обладатель восьми «Золотых мячей» отправится в состав национальной команды на товарищеские матчи с Эквадором и Гватемалой. Начинается подготовка к Кубку Америки — 2024. Аргентинцу точно не помешают игровая практика и умеренные тренировки. Они помогут подойти к турниру в лучших кондициях.

Недавно Лионель Месси в компании Луиса Суареса посетил матч сына на международном детском турнире. Наблюдение за энергией и рвением юных игроков порой сильно воодушевляет.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» 30 мая 2024 года

«Интер Майами» даже без бывших футболистов «Барселоны» прекрасно справляется с задачами. Это говорит о том, что Херардо Мартино отлично выполняет свою работу. В матче с угодившей в чёрную полосу «Атлантой» отдохнувшие лидеры «цапель» сделают результат.

Ставка: победа «Интер Майами» с форой (-1.5) за 2.20.