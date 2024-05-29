«Эдмонтон» — «Даллас», четвёртый матч. Дадонов перекроет кислород Макдэвиду и Драйзайтлю

30 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ойлерз» можно с коэффициентом 2.28, а шансы «Старз» оценили в 2.57. Ничья в основное время доступна за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» 30 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Эдмонтон» — «Даллас» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.82. Шансы «Старз» выиграть матч оценили в 2.02.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Эдмонтон» — «Даллас» (30.05.2024)

30 мая в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» будет принимать «Даллас Старз» на «Роджерс Плэйс». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:30 мск.

Третий матч серии прошёл по замысловатому сценарию: в первом периоде доминировали «Ойлерз» и вполне закономерно забросили две шайбы. Затем инициативу перехватили «Старз», которые отыгрались, и перед третьим периодом было установлено равенство в счёте (3:3).

Исход матча решил Джейсон Робертсон, который забросил четвёртую шайбу «Далласа» и заставил соперника бросить все силы в атаку. Давление «Эдмонтона» на оборону результата не принесло, а незадолго до окончания встречи «Старз» забросили пятую шайбу в пустые ворота (5:3). Таким образом, подопечные Питера Дебура вышли вперёд в серии 2-1.

Следует отметить слабую игру команд в обороне, особенно на пятачке. Большинство шайб в третьей игре были заброшены с близкого расстояния после добиваний. Защитникам не удавалось зачистить площадь перед воротами, и нападающие обеих команд чувствовали себя вольготно. Особенно активно сыграл Джейсон Робертсон, оформив хет-трик.

В целом по серии «Эдмонтон» и особенно «Даллас» в защите играют плотно, жёстко встречая соперника и подчищая пятачок. Так что произошедшее в третьем матче является нетипичным для команд. Даже «Эдмонтон», больше полагающийся на атаку с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, в плей-офф играет осторожнее.

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур вполне логично уделил большое внимание опеке лидеров атак «Эдмонтона». Если Макдэвида нейтрализовать не получается, то Драйзайтля «Старз» прихватили основательно.

В трёх матчах серии с «Далласом» Леон забросил всего одну шайбу. Это говорит о том, что «Старз» удалось нейтрализовать его сильные стороны и тем самым улучшить своё положение.

В свою очередь, у «Далласа» нет ярко выраженного бомбардира и сразу пять игроков набрали более 10 очков по системе «гол+пас». «Эдмонтону» приходится гадать, от кого из игроков «Старз» исходит опасность. Достойно складывается плей-офф для Евгения Дадонова. 35-летний россиянин забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи.

Важная деталь, которую обязательно нужно учесть. В этой серии команды ещё ни разу не забросили шайбу в большинстве. Тренерский штаб «Далласа» явно дал установку играть чисто и не нарушать правила, поскольку «Эдмонтон» реализовал 33,3% попыток разыграть численное преимущество. Это ещё один козырь, который «Старз» выбили у «Ойлерз».

В этом плей-офф «Старз» практически идеально играют на выезде. Они победили в шести матчах из семи, причём только в одном им потребовался для этого овертайм. «Эдмонтон» уже вторую встречу подряд в обороне совершает ошибки и потерял плотность, что, похоже, и станет решающим фактором в серии. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Далласа» с учётом овертайма за 2.02.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» 30 мая 2024 года

«Эдмонтон» дома много атакует, но в обороне потерял концентрацию. «Старз» тщательно выполняют установку тренера, не рискуют и играют дисциплинированно, не подставляясь под сильную спецбригаду большинства соперника. За счёт терпения и самоотдачи они найдут свои шансы в атаке и используют их для победы.

Ставка: победа «Далласа» с учётом овертайма за 2.02.