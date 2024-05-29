«Локомотив-Кубань» — «Зенит», третий матч. Секулич избежит поражения

Шанс спасти серию ещё есть. Дома всё будет по-другому.

30 мая состоится третий матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. Успех петербуржцев по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 30 мая 2024 года

Букмекеры считают, что третий матч за третье место в Единой лиге ВТБ будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.55, а тотал меньше 164.5 очка — за 2.30. Заключить пари на то, что краснодарцы выиграют первую четверть и матч, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44.

Анализ и прогноз на третий матч серии Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (30.05.2024)

Близится к завершению плей-офф Единой лиги ВТБ. На 30 мая запланирован третий матч за третье место, в котором на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре померяются силами «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Петербуржцы находятся в шаге от бронзы, но его ещё нужно сделать.

Второй матч серии порадовал результативностью. Подопечные Хавьера Паскуаля победили со счётом 99:96. Встреча проходила на равных. Всё решилось в концовке. Главным героем стал Винс Хантер. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи.

Блок-шот Хантера стал ключевым событием матча. Не будь его, краснодарцы могли бы взять инициативу в свои руки и сравнять счёт в серии. Несмотря на то что счёт уже 0-2, «Локомотив-Кубань» ещё поборется за бронзовые медали. Александр Секулич просто так этого не оставит.

Во втором матче сербскому специалисту пришлось обходиться без двух важных баскетболистов. Не сыграли Морис Ндур и Окаро Уайт. Первый получил травму в концовке первой встречи и выбыл до конца сезона, а американец был дисквалифицирован за нападки на арбитра.

В предстоящей игре Окаро сможет принять участие. Он получил дисквалификацию на пять матчей Единой лиги ВТБ, но четыре из них — условно. Александр Секулич проведёт воспитательную беседу и больше не допустит таких инцидентов. Его подопечным необходимо хладнокровие.

Во втором матче оно было. Даже без Уайта краснодарцы смогли навязать равную игру «Зениту» и набрать 96 очков. Теперь у Секулича больше возможностей и шансов перевернуть ход серии. Главное — чтобы больше не было травм. Впрочем, от этого не застрахован никто, в том числе петербуржцы.

Кадровые потери оставили большой отпечаток на сезоне сине-бело-голубых. Когда у Хавьера Паскуаля был полный порядок с составом, всё шло как по маслу. Подопечные испанского специалиста выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ и провели отличный отрезок в первой половине весны.

Начался плей-офф, и «Зенит» начали захлёстывать волны травм. Посыпались поражения, и вот клуб уже борется за бронзу. В последнее время ситуация немного устаканилась, но некоторым баскетболистам нужно прибавлять для возвращения былых кондиций.

То, что Хавьер Паскуаль не сумел найти равноценных замен выбывшим из состава баскетболистам, кое о чём говорит. Бронза не гарантирует, что в следующем сезоне испанский специалист продолжит руководить «Зенитом».

К испанскому наставнику есть вопросы как по игре, так и по некоторым управленческим моментам. Пока что серия с «Локомотивом» складывается для него удачно. Однако у Секулича было время, чтобы досконально изучить игру петербуржцев и найти контраргументы.

Поставить на то, что «Локомотив-Кубань» победит в третьем матче серии с форой (-2.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Вне зависимости от дальнейшего хода событий краснодарцам необходимо порадовать родных болельщиков.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 30 мая 2024 года

Краснодарцы ещё не выложили всех козырей. Возвращение в состав ведущего игрока и поддержка болельщиков помогут им если не переломить ход серии, то хотя бы выиграть третий матч. Если дома «Зенит» с трудом победил ослабленный «Локомотив», то в первой выездной встрече ему придётся вдвойне тяжело.

Ставка: победа «Локомотива-Кубань» с форой (-2.5) за 1.90.