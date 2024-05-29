«Кремонезе» — «Венеция». Ваноли держит путь в Серию А, но без Черышева

30 мая состоится первый матч финала плей-офф за повышение «Кремонезе» — «Венеция». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу серо-красных можно с коэффициентом 2.10. Успех оранжево-чёрно-зелёных оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф за повышение «Кремонезе» — «Венеция» 30 мая 2024 года

Букмекеры сомневаются, что первый матч «Кремонезе» — «Венеция» получится результативным: и тотал больше 2.5 мяча, и тотал меньше 2.5 мяча идут за 1.90. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф за повышение в Серию А «Кремонезе» — «Венеция» (30.05.2024)

Закончился сезон чемпионата Италии. Также близится к завершению борьба за получение прописки в Серии А. 30 мая состоится первый матч финала плей-офф за повышение. На стадионе «Джованни Цини» померяются силами «Кремонезе» и «Венеция». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

На предыдущей стадии плей-офф за повышение «Кремонезе» победил «Катандзаро». Первый матч завершился вничью — 2:2, а второй серо-красные выиграли со счётом 4:1. Дома они выступили гораздо собраннее и увереннее.

Поддержка родных болельщиков даст преимущество «Кремонезе» и в предстоящем матче. У Джованни Строппы следующая главная задача — воспользоваться им. Иначе в ответной игре его подопечных будет ждать двойное испытание. Речь ведь идёт о финале. У команд нет права на ошибку.

На клуб из Кремоны давление важности матча зачастую оказывает негативное влияние. Команда завершила сезон на четвёртом месте в Серии В только потому, что практически все конкуренты потеряли очки на последнем отрезке чемпионата. Серо-красные тоже.

«Кремонезе» выиграл только три из девяти последних матчей, а также два раза сыграл вничью. Уступили серо-красные «Зюйдтиролю» (0:3), «ФеральпиСало» (0:1), «Тернане» (1:2) и как раз «Венеции» (1:2).

Оранжево-чёрно-зелёные, наоборот, прибавили во второй половине сезона. Они проиграли только 4 из 13 последних матчей Серии В, а также сыграли вничью с «Асколи» (0:0). В четырёх из пяти случаев «Венеция» теряла очки на выезде.

На предыдущей стадии плей-офф за повышение подопечные Паоло Ваноли уверенно победили «Палермо» (2:1 и 1:0). Итальянский специалист, приведший московский «Спартак» к победе в Кубке России в сезоне-2021/2022, раскрыл ряд молодых талантов в «Венеции». Клуб обрёл отличную глубину состава.

Хотя бóльшую часть работы и результат делают опытные футболисты, в частности, один из лидеров сборной Финляндии Йоэль Похьянпало и Кристиан Гиткьяер. Финн особенно хорош. Он возглавил как гонку бомбардиров, так и список лучших игроков Серии В по системе «гол+пас». В 35 матчах во втором по значимости дивизионе страны нападающий забил 22 мяча и отдал пять результативных передач.

Впрочем, не все возрастные футболисты сумели вписаться в систему Паоло Ваноли. Один из главных героев сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года Денис Черышев очень сильно регрессировал. В этом сезоне он принял участие только в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Черышев окончательно перестал тянуть уровень Серии В. Известно, что по окончании сезона он покинет команду из Венеции. 33-летний футболист может продолжить карьеру в РПЛ. По информации СМИ, в заключении контракта с ним заинтересован «Пари НН».

В предстоящем матче Черышев выступит в роли наблюдателя. Вне зависимости от того, попадёт в заявку или нет. Денис наверняка будет переживать за успехи команды, за которую выступал два года. Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Оранжево-чёрно-зелёные с результативностью на ты. В 38 встречах Серии В они забили целых 69 мячей — больше всех, но и пропустили немало — 46. У серо-красных показатели поскромнее — 50:32. Однако важно, что бóльшую часть голов они пропустили в матчах с сильными соперниками.

Прогноз и ставки на первый матч плей-офф за повышение «Кремонезе» — «Венеция» 30 мая 2024 года

«Кремонезе» дома наверняка сумеет забить гол-два, но вот в его победе нет уверенности. В отличие от «Венеции», на последнем отрезке сезона хозяева смотрятся неубедительно. У оранжево-чёрно-зелёных хромает игра в гостях, чем может воспользоваться соперник. Но зато у них полный порядок с результативностью и отличный тонус. Ждём, что голов будет много и с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.