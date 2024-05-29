Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна. Ещё одна разминка для Ноле

30 мая Новак Джокович и Роберто Карбальес-Баэна сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом серба, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех испанца можно поставить в букмекерских конторах за 16.0.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна 30 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч второго круга «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна не получится упорным: ставки на тотал больше 27.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 27.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.00. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна (30.05.2024)

30 мая состоится матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором померяются силами 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и Роберто Карбальес-Баэна. Теннисисты встречались дважды, и в обоих матчах серб уверенно выиграл в трёх сетах.

К старту 123-го розыгрыша «Ролан Гаррос» выигравший неисчислимое количество трофеев Новак находится в отдалённом от оптимального тонусе. В полуфинале грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве он сенсационно уступил Томашу Махачу, продемонстрировав далёкий от высокого качества теннис.

Тем не менее мало кто даже из ярых скептиков вычеркнул имя Ноле из списка главных претендентов на победу в Открытом чемпионате Франции — 2024. Знаменитый серб обладает огромным опытом и особым даром. Он очень быстро набирает форму по ходу мэйджоров.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Джокович победил Пьер-Юга Эрбера. Без видимого труда он в трёх сетах переиграл француза. Для него это была разминка. 37-летний серб вспоминает скорость покрытия, наращивает качество подачи, фирменных ударов и движения.

24 победы на турнирах «Большого шлема» — это нечто, но для сербского теннисиста этого недостаточно. Новак Джокович вовлечён, сконцентрирован и заряжен. Он очень тщательно готовится к дальнейшему испытанию, которое предложит ему «Ролан Гаррос» — 2024.

Недавно Ноле посетил встречу между Александром Зверевым и Рафаэлем Надалем. Это не только дань уважения соперникам и просмотр интересного матча, но и часть подготовки. Если дело дойдёт до встречи с победившим Короля грунта немцем, Джокович будет знать, какие у него есть слабые места.

Роберто Карбальес-Баэна выигрывал Открытый чемпионат Франции. Правда, это был юниорский розыгрыш турнира, в далёком 2011 году, да ещё и в парном разряде. Испанец тогда подавал большие надежды, но его карьера сложилась не очень удачно.

Карбальес-Баэна выиграл только три турнира категории АТР. Ни разу за всю карьеру он не пробирался дальше третьего круга на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Чаще всего испанец вылетал на начальных стадиях, проигрывая даже теннисистам среднего уровня.

Текущий сезон складывается для Роберто неудачно. Только в трёх турнирах он сумел пробраться дальше второго круга, и сопутствовал этому низкий уровень соперников. Из Australian Open испанец вылетел, без шансов уступив во встрече первого круга 23-летнему Юго Гастону.

Поставить на то, что сыграет ТМ 27.5 гейма, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. На предыдущей стадии турнира Карбальес-Баэна не без труда обыграл Констана Лестьенна, для которого матч стал первым на грунте в турнирах категории АТР в этом сезоне. Ему потребовалось четыре партии для победы.

У Новака Джоковича не должно возникнуть никаких трудностей с 31-летним испанцем. Для него Роберто является удобным соперником. У знаменитого серба гораздо лучше техника и намного больше опыта выступления на мэйджорах. Он наверняка одержит победу в трёх сетах.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна 30 мая 2024 года

Пока что у Новака Джоковича идёт разминочный этап. Соперники такого уровня не представляют для него серьёзной угрозы. Есть время отработать технические моменты и набрать форму. Роберто Карбальес-Баэна — явный аутсайдер. Маловероятно, что ему удастся навязать борьбу 24-кратному чемпиону ТБШ.

Ставка: тотал меньше 27.5 гейма за 2.00.