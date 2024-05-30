Тарасенко и Панарин незаметны на фоне вратарей. Результативность низкая, но такой хоккей дарит исключительно приятные эмоции.

«Рейнджерс» — «Флорида», пятый матч. Шестёркин и Бобровский с другой планеты

31 мая состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.47. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 31 мая 2024 года

Букмекеры считают, что пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Рейнджерс» — «Флорида» (31.05.2024)

В НХЛ в самом разгаре третий раунд плей-офф. 31 мая состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Стэнли. На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами местные «Рейнджерс» и «Флорида». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

К пятой встрече клубы подходят так, будто четырёх предыдущих не было вовсе. Счёт в серии — 2-2, и совсем непонятно, у кого больше шансов выйти в финал Кубка Стэнли. Впрочем, некоторая ясность всё же появилась. Большого количества заброшенных шайб нам не видать.

Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский — настоящие монстры. Они вошли в число трёх звёзд четвёртого матча серии. Благодаря выдающейся игре вратарей три из четырёх матчей между «Флоридой» и «Рейнджерс» получились нерезультативными. Упрекнуть нападающих не в чем. Они — большие мастера.

Один из известных журналистов недавно раскритиковал лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина за игру в последних встречах с «Флоридой». В четырёх матчах серии 32-летний форвард не забросил ни одной шайбы и отдал только три результативные передачи.

Качество выступлений Артемия снизилось, но в чём тут его вина? Проигрывает не игрок, а команда. «Пантеры» показывают куда более уверенный и интересный хоккей, чем «синерубашечники». Подопечным Питера Лавиолетта приходится выживать. Справляются с этой задачей они 50 на 50.

«Флорида» привыкла играть в доминирующей атакующей манере. Она редко позволяет «синерубашечникам» создавать опасность у своих ворот. Лавиолетт признался, что его команда тратит слишком много времени на игру в обороне.

Диапазон возможностей Панарина резко сокращается. Зато увеличивается объём работы Шестёркина. В четырёх встречах серии он совершил целых 110 сейвов. Голкипер только успевает выручать клуб из Нью-Йорка. Александр Барков, Мэттью Ткачук и Сэм Райнхарт постоянно несут угрозу его воротам.

Периодически нападающие «Флориды» забивают, несмотря на героизм Шестёркина. Однако, во-первых, голы приходится вымучивать. Во-вторых, другие хоккеисты «Пантерз», в частности Владимир Тарасенко, вообще ничего не могут предложить вратарю «Рейнджерс».

Ни в одном из четырёх матчей серии Тарасенко не отметился полезными действиями. Отдуваются за соотечественника Сергей Бобровский и набравший прекрасную форму Дмитрий Куликов. Голкипер в последней встрече записал на свой счёт результативную передачу. Он успевает вообще всё.

35-летний вратарь заслуживает особой похвалы. Ему гораздо реже приходится вступать в игру, чем Игорю Шестёркину. Однако сохранять концентрацию при небольшом количество бросков — это даже сложнее, чем постоянно совершать сейвы.

Бобровский невероятно надёжен. Порой он вытаскивает очень сложные шайбы. Наблюдать за его соперничеством с Шестёркиным — одно удовольствие. Всё решится скоро, но ещё непонятно, кто из них качнёт чашу весов в свою сторону.

Наилучшим вариантом для ставки видится тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 1.81. В двух из четырёх матчей серии команды на двоих не сумели преодолеть даже отметку в четыре заброшенные шайбы на двоих. Бобровский в одной из игр даже оформил шат-аут.

Пол Морис наслаждается серией с «синерубашечниками». Он отметил, что игра очень плотная, и невероятные сейвы совершаются с обеих сторон. Также экс-наставник «Металлурга» сказал, что его радуют потрясающая скорость, мастерство, физическая игра, а также отсутствие грязи. Просмотр такого хоккея — истинное удовольствие.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 31 мая 2024 года

Изобилия заброшенных шайб не будет. Шестёркин и Бобровский прекрасно знают своё дело. Не без помощи защитников, конечно, они создают накал и высокое напряжение в серии. В трёх из четырёх встреч между «Рейнджерс» и «Флоридой» дело дошло до овертайма, и столько же игр получились нерезультативными. Чем дальше, тем интереснее.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.81.