«Рома» — «Милан». Де Росси проэкзаменует «дьяволов» без Пиоли

Будет интересно посмотреть на красно-чёрных без главного тренера. Римляне выбили их из Лиги Европы. Они по-прежнему лучше?

31 мая состоится товарищеский матч «Рома» – «Милан». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами «дьяволов»: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.83. Шансы римлян оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Рома» – «Милан» 31 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» – «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.47. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Рома» – «Милан» (31.05.2024)

31 мая на стадионе «Оптус» в Перте проведут товарищеский матч итальянские клубы «Рома» и «Милан». Начало игры – не ранее 13:00 мск. Команды не собираются долго отдыхать и как можно быстрее приступили к подготовке к новому сезону.

Даниэле Де Росси был сильно разочарован игрой римлян в матче последнего тура с «Эмполи». Его подопечные проиграли со счётом 1:2. Это поражение стало вторым в минувших трёх встречах. Ещё одно «Рома» потерпела в игре с «Аталантой» — 0:2. Кстати, именно бергамаски могли подарить «волкам» шанс получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Для этого было необходимо, чтобы подопечные Гасперини финишировали на пятом месте, но они поднялись на четвёртую строчку. «Роме» придётся смириться с этим и готовиться к выступлениям в Лиге Европы. Для начала подготовки «волки» отправились на товарищеский матч в Перт.

«Милан» прилетел в Австралию уже без Стефано Пиоли, контракт с которым решили разорвать. Пока точной информации о том, кто станет следующим наставником «дьяволов», нет. Руководить клубом временно будет Даниэле Бонера, желающий проявить себя.

В целом сезон закончился для миланцев неплохо. Они заняли второе место в турнирной таблице, воспользовавшись спадом в результатах «Ювентуса» во второй половине розыгрыша. Конечно, и сам «Милан» особо похвалить не за что. Он проводил далеко не самый удачный отрезок в концовке Серии А. Под руководством Пиоли «дьяволы» выиграли только один из семи последних матчей.

Да и тот у «Кальяри» со счётом 5:1. В минувшей встрече «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» на «Сан-Сиро» — 3:3. Было странно наблюдать за такой плохой игрой красно-чёрных с командой, находящейся на дне турнирной таблицы и смирившейся с вылетом в Серию В.

Получится ли у австралийских болельщиков стать свидетелями результативного матча? Даниэле Де Росси взял с собой 22 футболиста. В его заявку не вошли Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Бриан Кристанте и Стефан Эль-Шаарави. Все они были включены в заявку Лучано Спаллетти на Евро-2024.

Также отсутствуют Ромелу Лукаку и Руй Патрисиу. Зато на поле может выйти Тэмми Абрахам, восстановившийся после тяжёлой травмы. Вероятнее всего, в основном составе сыграет великолепный Пауло Дибала.

В заявку «Милана» попали Тео Эрнандес и Оливье Жиру, несмотря на то что они была вызваны в сборную Франции. А вот кого действительно будет не хватать в игре с «Ромой» миланцам, так это Рафаэла Леау и Кристиана Пулишича.

Наверняка у «дьяволов» осталось желание взять реванш у «волков» за поражение в четвертьфинале Лиги Европы. Напомним, «Рома» выиграла у «Милана» со счётом 4:1 по сумме двух встреч. Другую мотивацию на товарищескую встречу найти сложно. С другой стороны, отсутствие некоторых футболистов даёт шанс другим проявить себя в роли лидеров. Мы предлагаем ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.70.

Прогноз и ставки на матч «Рома» – «Милан» 31 мая 2024 года

Команды завершили сезон в Серии А без особого желания побеждать и мотивации. Тогда откуда им черпать вдохновение на товарищескую встречу? Миланцы могут попытаться взять реванш за поражение в 1/4 финала Лиги Европы. Но без главного тренера совершить такое – задача непростая. Мы считаем, что забьют обе команды. Причиной тому может послужить отсутствие некоторых важных футболистов и, как правило, перспектива проявить себя другим игрокам.

Ставка: обе забьют за 1.70.