ЦСКА — УНИКС, третий матч. Рано говорить о победителе

31 мая состоится третий матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно за 1.46, а шансы казанцев оценили коэффициентом 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС 31 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча ЦСКА — УНИКС получится результативной: тотал больше 165.5 очка идёт за 1.61, а тотал меньше 165.5 очка — за 2.12. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 15.25.

Анализ и прогноз на третий матч серии ЦСКА — УНИКС (31.05.2024)

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

31 мая в третьем матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА будет принимать УНИКС в Москве на арене «Мегаспорт». Арбитр введёт мяч в игру в 20:00 мск. Красно-синие ведут в серии со счётом 2-0.

ЦСКА перевыполнил план и выиграл два матча в Казани (96:95 и 94:83), получив преимущество домашней площадки, что крайне важно в плей-офф. Встречи прошли в напряжённой борьбе, которая потребовала от команд максимальной самоотдачи.

Во втором матче серии ключевой стала первая четверть, которую ЦСКА выиграл со счётом 23:8. Обратить внимание нужно не на игру армейцев в нападении, а на идеальную оборону. Им удалось лишить соперника главного козыря в атаке и плотно закрыть разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича. Эту задачу блестяще выполнил Никита Курбанов.

Когда форварду ЦСКА дали отдохнуть, к опеке лидера «зелёных» приступил Антон Астапкович и тщательно выполнил план тренерского штаба ЦСКА. Димитриевича в итоге заменили, что и позволило армейцам перед началом второй четверти получить комфортное преимущество в 15 очков.

Затем УНИКС завёлся и поддерживаемый болельщиками выиграл вторую четверть (31:25). У мастеров такого высокого класса, которые собраны в составе «зелёных», не могут лететь мимо все броски, как было на старте матча. Они точно исполнили несколько трёхочковых, выиграли подбор и сократили разрыв в счёте.

Во второй половине матча борьба была равной. Инициативой больше владел УНИКС, но ЦСКА ответственно подошёл к развитию позиционных атак, сократил количество потерь и сбивал темп. Реализация бросков у лидеров армейцев отлично характеризует их максимальную концентрацию: Ливио Жан-Шарль точно выполнил шесть из семи попыток, а центровой Тони Джекири — четыре из шести.

Лучшим в составе ЦСКА стоит признать Мело Тримбла, который набрал 20 очков. Защитник точно атаковал кольцо из-за трёхочковой линии, реализовав четыре из семи попыток. Кроме того, он записал в актив четыре результативные передачи.

В заключительной четверти ЦСКА не позволил УНИКСу отыграться. Казанцам не хватило свежести и ротации состава, поскольку лидеры клуба были инертны. Всё-таки дополнительные дни отдыха, которые были перед началом серии у подопечных Андреаса Пистиолиса, стали важным фактором в пользу красно-синих.

УНИКС рано списывать со счетов, поскольку это опытная команда во главе с сильным специалистом Велимиром Перасовичем. Он умеет быстро менять схему нападения и наверняка задействует по полной программе лидеров: Джалена Рейнольдса, Маркоса Найта и Ненада Димитриевича. Мы предполагаем, что будет равная борьба и казанцы выиграют с форой (+4.5) за 1.93.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС 31 мая 2024 года

Хотя ЦСКА отлично провёл два матча в Казани, но УНИКС рано списывать со счетов. Это опытная команда, которая в этом сезоне выиграла у армейцев два очных матча в Москве (84:78 и 83:73). Тренерский штаб «зелёных» умеет быстро реагировать на ошибки и исправлять их, поэтому поверим в победу казанцев с форой (+4.5).

Ставка: победа УНИКСа с форой (+4.5) за 1.93.