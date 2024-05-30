«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср». Криштиану Роналду заслужил Кубок Короля

31 мая состоится матч финала Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом команду Жорзе Жезуша: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «рыцарей Неджда» оценили в 3.55. Ставки на ничью также принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» 31 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют «лидеры», сыграет коэффициент 1.16. Гол «рыцарей Неджда» доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» (31.05.2024)

31 мая на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде состоится матч финала Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи – в 21:00 мск. Подопечные Жорже Жезуша выиграли Про-Лигу, опередив команду Луиша Каштру на 14 очков. Интересно, что на двоих клубы забили 201 гол.

Смогут ли «лидеры» сделать «золотой» дубль? Или, быть может, Криштиану Роналду добудет этот трофей, скрасив горечь от не совсем успешного сезона? Нас ждёт очень интересная игра. С момента появления звёзд в составах этих клубов накал и напряжение в очных встречах между ними выросли.

«Аль-Хиляль» в последнем матче сезона Про-Лиги победил «Аль-Вахду» со счётом 2:1. Причём победный мяч забил Александр Митрович уже в добавленное к основному время. Серб является лучшим бомбардиром «лидеров». Он забил 28 мячей в чемпионате Саудовской Аравии. Ещё три гола он записал на свой счёт в Кубке Короля.

В финал турнира подопечные Жорже Жезуша вышли благодаря победе в матче с «Аль-Иттихадом» со счётом 2:1. Малком в тот день отдал две результативные передачи. Бразилец тоже провёл выдающийся сезон. В чемпионате Саудовской Аравии он забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач. Однако его участие в предстоящей игре под вопросом из-за повреждения.

Стоит отметить, что в этом сезоне первенства «Аль-Хиляль» никому не проигрывал, одержав 31 победу. Если бы не единственное поражение в матче Лиги чемпионов АФК, то «лидеры» и вовсе могли бы гордиться собой, установив рекорд. Но не сложилось.

«Аль-Наср» завершил чемпионат Саудовской Аравии победой во встрече с «Аль-Иттихадом» со счётом 4:2. Криштиану был неудержим и оформил дубль. Он стал лучшим бомбардиром Про-Лиги с 35 голами и 11 результативными передачами.

39-летний португалец получил «Золотую бутсу» чемпионата страны. Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории, ставшим лучшим бомбардиром в четырёх разных национальных чемпионатах.

Путёвку в финал Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» заполучил благодаря победе на предыдущей стадии в игре с «Аль-Халиджем» со счётом 3:1. Роналду в тот день стал автором дубля, а ещё один мяч забил Мане с пенальти.

Подопечные Луиша Каштру подходят к матчу с «Аль-Хилялем» с восьмиматчевой беспроигрышной серией. Она могла быть более впечатляющей, если бы не поражение как раз во встрече с «лидерами» в 1/2 финала Суперкубка страны со счётом 1:2. Роналду был вне себя и получил красную карточку.

«Аль-Хиляль» в этом сезоне выиграл Про-Лигу и Суперкубок, а вот «Аль-Наср» остаётся без командных трофеев. Он может гордиться только великими достижениями Криштиану Роналду. Сам португалец наверняка хочет заполучить хотя бы утешительный приз в виде Кубка Короля. Это вполне возможно. Пусть даже очные встречи не в пользу «рыцарей Неджда», но мотивации у него гораздо больше. Наш прогноз будет на то, что «Аль-Наср» не проиграет, за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» 31 мая 2024 года

Команде Роналду необходимо выиграть трофей, чтобы хоть как-то снять напряжение. Завершать сезон без наград при таком составе и игре – плохо. Криштиану выиграл местную «Золотую бутсу», и это поможет ему прибавить в этом важном матче. «Аль-Хиляль» сыт и наверняка допустит небольшую расслабленность. Мы считаем, что на итоговом результате этой встречи скажется не статистика очных встреч, а мотивация. У «Аль-Насра» её больше.

Ставка: «Аль-Наср» не проиграет за 1.75.