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Аль-Хиляль – Аль-Наср, прогноз на матч Кубка Короля Саудовской Аравии 31 мая 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср». Криштиану Роналду заслужил Кубок Короля
Максим Ермаков
«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»: прогноз на матч Кубка
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Португалец делаёт всё для команды, но не получает отдачи.

31 мая состоится матч финала Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом команду Жорзе Жезуша: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «рыцарей Неджда» оценили в 3.55. Ставки на ничью также принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» 31 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют «лидеры», сыграет коэффициент 1.16. Гол «рыцарей Неджда» доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» (31.05.2024)

31 мая на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде состоится матч финала Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи – в 21:00 мск. Подопечные Жорже Жезуша выиграли Про-Лигу, опередив команду Луиша Каштру на 14 очков. Интересно, что на двоих клубы забили 201 гол.

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Смогут ли «лидеры» сделать «золотой» дубль? Или, быть может, Криштиану Роналду добудет этот трофей, скрасив горечь от не совсем успешного сезона? Нас ждёт очень интересная игра. С момента появления звёзд в составах этих клубов накал и напряжение в очных встречах между ними выросли.

«Аль-Хиляль» в последнем матче сезона Про-Лиги победил «Аль-Вахду» со счётом 2:1. Причём победный мяч забил Александр Митрович уже в добавленное к основному время. Серб является лучшим бомбардиром «лидеров». Он забил 28 мячей в чемпионате Саудовской Аравии. Ещё три гола он записал на свой счёт в Кубке Короля.

В финал турнира подопечные Жорже Жезуша вышли благодаря победе в матче с «Аль-Иттихадом» со счётом 2:1. Малком в тот день отдал две результативные передачи. Бразилец тоже провёл выдающийся сезон. В чемпионате Саудовской Аравии он забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач. Однако его участие в предстоящей игре под вопросом из-за повреждения.

Стоит отметить, что в этом сезоне первенства «Аль-Хиляль» никому не проигрывал, одержав 31 победу. Если бы не единственное поражение в матче Лиги чемпионов АФК, то «лидеры» и вовсе могли бы гордиться собой, установив рекорд. Но не сложилось.

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«Аль-Наср» завершил чемпионат Саудовской Аравии победой во встрече с «Аль-Иттихадом» со счётом 4:2. Криштиану был неудержим и оформил дубль. Он стал лучшим бомбардиром Про-Лиги с 35 голами и 11 результативными передачами.

39-летний португалец получил «Золотую бутсу» чемпионата страны. Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории, ставшим лучшим бомбардиром в четырёх разных национальных чемпионатах.

Путёвку в финал Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» заполучил благодаря победе на предыдущей стадии в игре с «Аль-Халиджем» со счётом 3:1. Роналду в тот день стал автором дубля, а ещё один мяч забил Мане с пенальти.

Подопечные Луиша Каштру подходят к матчу с «Аль-Хилялем» с восьмиматчевой беспроигрышной серией. Она могла быть более впечатляющей, если бы не поражение как раз во встрече с «лидерами» в 1/2 финала Суперкубка страны со счётом 1:2. Роналду был вне себя и получил красную карточку.

«Аль-Хиляль» в этом сезоне выиграл Про-Лигу и Суперкубок, а вот «Аль-Наср» остаётся без командных трофеев. Он может гордиться только великими достижениями Криштиану Роналду. Сам португалец наверняка хочет заполучить хотя бы утешительный приз в виде Кубка Короля. Это вполне возможно. Пусть даже очные встречи не в пользу «рыцарей Неджда», но мотивации у него гораздо больше. Наш прогноз будет на то, что «Аль-Наср» не проиграет, за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» 31 мая 2024 года

Команде Роналду необходимо выиграть трофей, чтобы хоть как-то снять напряжение. Завершать сезон без наград при таком составе и игре – плохо. Криштиану выиграл местную «Золотую бутсу», и это поможет ему прибавить в этом важном матче. «Аль-Хиляль» сыт и наверняка допустит небольшую расслабленность. Мы считаем, что на итоговом результате этой встречи скажется не статистика очных встреч, а мотивация. У «Аль-Насра» её больше.

Ставка: «Аль-Наср» не проиграет за 1.75.

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