Хабиб побеждал Порье, значит, сможет и Махачев! Чего ждать от главного боя UFC 302?

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Прунденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

Где смотреть бой Махачев — Порье

В прямом эфире поединок Ислам Махачев – Дастин Порье покажут на телеканале «Матч!».

Махачев — универсальный боец

Махачев уверенно пишет свою историю в UFC. Он является чемпионом в лёгком весе и уже дважды защитил собственный титул. Стал чемпионом Ислам после победы в поединке с Чарльзом Оливейрой. Во втором раунде он провёл треугольник и заставил бразильца сдаться. С тех пор он дважды защитил титул. Оба раза — в схватках с Волкановски.

Если после победы в первом бою с австралийцем по итогам пяти раундов у многих оставались вопросы к Махачеву, то во втором он заставил молчать всех. Россиянин отправил в нокаут Александра в первом раунде.

На счету преемника Хабиба уже 13 побед подряд в UFC. Руку к успеху Ислама приложил и великий Нурмагомедов, который вновь готовил чемпиона к поединку с Дастином Порье. Поэтому сомнений в том, что Махачев будет в идеальной физической форме, не должно быть никаких.

Ислам опасен тем, что универсален. У него нет равных в борьбе, что было неоднократно доказано. Но благодаря своим габаритам, атлетизму и невероятной силе он способен проводить бои в стойке, удивляя своей шикарной боксёрской техникой. Доказал это Махачев как раз в последнем поединке с Волкановски. Ставки на победу дагестанца принимают за 1.14.

Что поможет Порье?

Вероятнее всего, для Дастина это последний шанс выиграть титул чемпиона UFC. Он это осознаёт и сам, поэтому неоднократно упомянал об этом. Впервые Порье проиграл в поединке за титул наставнику Ислама – Хабибу Нурмагомедову. В третьем раунде дагестанец провёл удушающий и вынудил Бриллианта сдаться.

Затем Порье проиграл бой за титул Чарльзу Оливейре. Вновь удушающим приёмом в третьем раунде. Не так давно Бриллиант уступил Джастину Гэтжи в поединке за вакантный титул BMF. После этого наиболее вероятным соперником Ислама мог стать как раз Хайлайт, но он проиграл последний бой без шансов.

А вот Дастин в минувшей схватке победил Бенуа Сэн-Дени нокаутом во втором раунде. Трудно поверить, что он получил очередной шанс на чемпионский пояс, но это действительно так. Порье будет стараться контролировать бой в стойке. Его единственная задача – не позволить российскому спортсмену перевести поединок в партер.

Помочь в этом сможет только постоянное давление на Махачева, но где гарантии, что один из ударов Ислама не достигнет цели раньше, чем Порье? Поставить на победу Бриллианта можно с коэффициентом 6.10.

Третья попытка — третий удушающий?

Заострим внимание на том, что Порье проиграл оба предыдущих поединка за пояс удушающим приёмом. С тех пор он не стал быстрее или сильнее. Наоборот, годы берут своё, и Бриллиант в некоторых моментах уже не выглядит таким свежим. Американец, конечно, попытается контролировать бой в центре октагона, используя контрвыпады и лоу-кики, но ему нужно исключить даже малейшую ошибку.

Тренировки с Хабибом обязательно помогут Исламу выбрать правильную стратегию. К тому же Нурмагомедов уже побеждал Порье. Его опыт подскажет, как действовать с претендентом на пояс. Вероятнее всего, Махачев будет держать дистанцию до тех пор, пока не найдёт способ перевести бой в партер, чтобы завершить его досрочно. Мы считаем, что Махачев выиграет болевым или удушающим за 1.79.

Ставка: победа Махачева болевым или удушающим за 1.79.