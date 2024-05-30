«Боруссия» Д — «Реал». Фюллькруг и Беллингем запасутся терпением

1 июня состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение «сливочным»: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.63. Шансы дортмундцев оцениваются в 5.25. На ничью дают коэффициент 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал» 1 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол дортмундцев доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» (01.06.2024)

На пороге главный матч еврокубкового сезона. Финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Выход в финал Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» в некотором роде сенсация. От представителя Бундеслиги никто не ожидал такого невероятного результата. Но «шмели» уверенно преодолели групповой этап и в плей-офф последовательно победили ПСВ, мадридский «Атлетико» и «ПСЖ».

Да и в целом «Боруссия» прогрессировала по ходу сезона. На старте дортмундцы часто играли нестабильно, но на финальном отрезке стали командой с эффективным прессингом и весьма надёжной защитой.

Оборона особенно ярко проявила себя в полуфинале Лиги чемпионов, в котором сдержала звёздную атаку «ПСЖ» во главе с Килианом Мбаппе. Это помогло «шмелям» одержать две победы в матчах с парижанами, при этом не пропустив (1:0 и 1:0).

В атаке Эдин Терзич предпочитает интересную схему, в которой владеющие дальним пасом защитники, в частности Матс Хуммельс и Ян Матсен, находят передачей Никласа Фюллькруга, а нападающий разыгрывает быстрые комбинации с Марселем Забитцером и Джейдоном Санчо. Такой стиль позволяет быстро перемещать мяч к штрафной соперника, создавая много опасных моментов.

У Никласа Фюллькруга появились новые опции, по сравнению с выступлениями за «Вердер». Эдин Терзич научил футболиста не просто цепляться за мяч и ждать, пока подойдут полузащитники. Он обостряет игру и на решающем отрезке сезона пребывает в отличной форме. Отметим, что нападающий забил 16 мячей и сделал 10 результативных передач во всех турнирах.

Наверняка опытный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти разберет игру Фюллькруга и примет меры. Итальянский специалист проводит один из лучших сезонов в тренерской карьере. Анчелотти выиграл Примеру и вывёл «Реал» в финал Лиги чемпионов, по сути, без основного центрального защитника Эдера Милитао, который лишь недавно восстановился и далёк от оптимальной формы.

Анчелотти создал сбалансированную команду и удержал под контролем ситуацию в раздевалке, уговорив ветеранов Луку Модрича и Тони Крооса не поднимать бунта из-за резкого уменьшения игрового времени. Привыкшие проводить полные матчи звёзды «Реала» согласились уступить дорогу молодым.

Нашёл Анчелотти схему и раскрыл потенциал лидеров атаки «сливочных» Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. Только в этом сезоне Лиги чемпионов англичанин и бразилец на двоих забили девять мячей и сделали столько же результативных передач. А ведь в руках тренера есть еще умеющие обострить игру Родриго и Хоселу, причём у каждого по пять мячей в еврокубке.

Несмотря на внушительную атакующую мощь, «Реал» великолепно умеет защищаться. Об этом может рассказать наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола, подопечные которого в ответной игре 1/4 финала нанесли 34 удара, но довольствовались только одним забитым мячом. Так что при необходимости «сливочные» откладывают в сторону атакующую схему и играют осторожно.

Финал Лиги чемпионов накладывает на команды повышенную ответственность. Малейшая оплошность может привести к поражению в решающем матче. «Боруссия» в играх с «ПСЖ» показала, как умеет терпеть и выжидать момент для нанесения точных ударов. Анчелотти прекрасно это понимает и вряд ли будет рисковать. Поэтому рассмотрим ставку на то, что первый гол в матче будет забит не ранее 27-й минуты, за 2.06.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» 1 июня 2024 года

«Боруссия» качественно прибавила в прессинге и обороне на решающем отрезке сезона. В свою очередь, «Реал» — это сбалансированная команда практически без слабых мест, которая чётко выполняет тренерский план и вряд ли будет с первых минут сломя голову бежать в атаку, поскольку Карло Анчелотти прекрасно осознаёт опасность, исходящую от быстрых прорывов «шмелей». Вполне вероятно, что команды потратят некоторое время на разведку и первого забитого мяча придётся ждать минимум до 27-й минуты.

Ставка: первый гол будет забит не ранее 27-й минуты за 2.06.