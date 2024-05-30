Россиянин понимает, что рисковать нельзя. Это будет первое поражение ливийского боксёра.

Дмитрий Бивол в бою с Маликом Зинадом ставит на кон всё! Цена ошибки высока

На 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланирован большой вечер бокса. В главном событии Дмитрий Бивол подерётся с Маликом Зинадом. Для россиянина это будет уже седьмая защита пояса WBA Super.

Коэффициенты на бой Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Эксперты выбрали фаворита поединка. Они предлагают поставить на победу Дмитрия с коэффициентом 1.02, а успех Малика оценили в 15.0. Вероятность ничьей идёт за 30.0.

Букмекеры предполагают, что бой Бивол – Зинад продлится всю дистанцию. Тотал больше 11.5 раунда оценён в 1.82, а тотал меньше 11.5 раунда идёт за 1.86.

Почему сорвался бой с Артуром Бетербиевым?

Изначально планировалось, что возглавит боксёрский вечер поединок Дмитрий Бивола и Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе. Последний снялся с боя из-за травмы мениска.

У Бивола нет права на ошибку

Дмитрий – выдающийся российский боксёр, которому удалось достичь громадных успехов. Он является действующим чемпионом по версиям WBA Super и IBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Бивола невероятно важно побеждать в предстоящем поединке, потому что иначе все мечты о бое с Артуром Бетербиевым останутся в прошлом. Поэтому права на ошибку у россиянина точно не будет. Он обязательно подготовится правильно и не допустит недооценки соперника.

В трёх последних боях Дмитрий побеждал Сауля Альвареса, Хильберто Рамиреса и Линдона Артура. Всех — по итогам 12-раундового поединка. Трудно представить, что он проиграет малоизвестному ливийскому боксёру.

Мощный джеб остаётся главной силой россиянина, который попытается донести его до Малика. У Бивола шикарная техника, он умеет правильно управлять своим телом, благодаря чему грамотно проводит бои на дистанции. Стиль бокса Дмитрия неудобен даже для самых опытных спортсменов, не говоря уже о таких как Зинад. Поставить на победу Бивола можно за 1.02.

Малик Зинад пока не знает поражений

Малик с детства тренировался с отцом, пока не уехал в Мальту, чтобы начать карьеру профессионального боксёра. Свой дебютный поединок он провёл в 2015 году, победив соперника во втором раунде техническим нокаутом. Вот таким резвым было начало у ливийского спортсмена.

Реально серьёзных соперников в его карьере не было. Официальная статистика утверждает о 22 победах Зинада подряд, что сопоставимо с рекордом Бивола. Но есть большая разница в уровне боксёров, с которыми приходилось драться Малику. Для него предстоящий поединок станет большим подарком.

В последнем бою он выиграл у Джерома Пампелона, но по итогам 12 раундов и решением большинства судей. Он горяч и голоден до побед. Многие неоднократно отмечали хороший джеб у Малика, а также высокий рост. Но одного желания и рвения к победе будет недостаточно в поединке с чемпионом. Поставить на победу Зинада можно с коэффициентом 15.0.

Опыт и техника!

Сам Дмитрий признался, что давно рассматривал в качестве соперника Малика Зинада и считает его достойным. Действительно, никакой недооценки быть не должно. Ливийский боксёр идёт без поражений. Пусть и дрался он с бойцами не такого высокого уровня, но он ещё очень голоден до побед и будет выжимать из себя максимум.

Был бы россиянин взрывным – можно было рассчитывать на чудо. Однако Бивол техничный и уравновешенный боксёр. Он привык не торопиться, исключает ошибки и обладает невероятно мощными ударами, которые не понравятся ливийскому спортсмену. Не верится, что бой продлится всю дистанцию. Наилучшей ставкой будет победа Бивола досрочно за 1.77.

Ставка: победа Дмитрия Бивола досрочно за 1.77.