«Даллас» — «Эдмонтон», пятый матч. Как замедлить Макдэвида и Драйзайтля?

1 июня состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон». Начало игры — в 3:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Старз» можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Ойлерз» оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» 1 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч «Даллас» — «Эдмонтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.52. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.05.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Даллас» — «Эдмонтон» (01.06.2024)

1 июня на арене «Американ Эйрлайнс-центр» пройдёт пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон». Начало игры – в 3:30 мск. Команды встретятся при равном счёте в серии — 2-2.

Для победы в пятой игре «Ойлерз» придётся поднажать, учитывая, что команде предстоит играть на выезде. Необходимо продолжить поддерживать результативность, которую удалось продемонстрировать в минувшей встрече. Поможет в этом опыт и мастерство Коннора Макдэвида.

На счету канадца уже 24 результативные передачи в этом плей-офф, но всего четыре заброшенные шайбы. Лидерские качества и умение чувствовать игру помогают Коннору выводить своих одноклубников на ударные позиции. Делает результат он вместе с Драйзайтлем, который записал на свой счёт 10 голов и 16 передач.

В «Эдмонтоне» выдающуюся игру в нападении демонстрируют даже защитники. Эван Бушар находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров плей-офф. Он набрал 23 (6+17) очка по системе «гол+пас». Также стоит отметить результативность Зака Хаймана. Он забросил 13 шайб, что является лучшим показателем в Кубке Стэнли. Канадец возглавляет список лучших снайперов.

Во многом благодаря стараниям этих хоккеистов «Ойлерз» в минувшей встрече сравняли счёт в серии. Они одержали волевую победу со счётом 5:2, уступая 0:2. Коннор отдал три результативные передачи. Одну из шайб «Эдмонтон» забросил даже в меньшинстве. Хоккеисты поймали кураж или это временный эффект?

«Даллас» тоже не из робкого десятка. Команде удаётся оказывать достойное сопротивление такому мастеровитому и звёздному составу. У «Старз» роль лидеров атак взяли на себя Джейсон Робертсон, Миро Хейсканен, Уайтт Джонстон и Джейми Бенн. Первые двое набрали по 16 очков, а последние – 15.

«Старз» тоже не прочь играть результативно. До поражения в минувшем матче они выиграли у «Эдмонтона» со счётом 5:3. В тот день Робертсон оформил хет-трик, а Бенн отдал две результативные передачи. Полезным в составе «Далласа» остаётся Евгений Дадонов, но получает не так много игрового времени в последних встречах.

Интересно, что первые две игры серии получились нерезультативными. Одну выиграл «Эдмонтон» в овертайме со счётом 3:2, а во второй победил «Даллас» — 3:1. Зато в минувших встречах клубы показали совершенно другую игру. Как-будто тренерский штаб поменял тактику и теперь замедлить атаку друг друга стало сложнее. Наш прогноз будет на тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.

Прогноз и ставки на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 1 июня 2024 года

Интересный, а в последних встречах и динамичный хоккей демонстрируют обе команды. Понятно, насколько трудно поддерживать высокий темп игры в нападении «Эдмонтона», но у «Далласа» это получается. Сразу пять хоккеистов «Ойлерз» входят в топ-7 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Это наглядно говорит об уровне подопечных Криса Ноблоха. Но пока у команды Питера Дебура не опустеет бензобак, она будет отдавать все силы на льду. Наш прогноз – тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.