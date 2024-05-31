«Акрон» — «Урал». Увольнение Гончаренко — правильный шаг

1 июня состоится ответный переходный матч «Акрон» — «Урал». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу тольяттинцев можно с коэффициентом 2.55. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Акрон» — «Урал» 1 июня 2024 года

Букмекеры считают, что ответный матч «Акрон» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на ответный переходный матч РПЛ «Акрон» — «Урал» (01.06.2024)

Закончился сезон РПЛ. Однако ещё идёт борьба за прописку в элитном дивизионе через переходные матчи. 1 июня состоятся две ответные стыковые встречи. В самой ранней из них в Тольятти померяются силами местный «Акрон» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Первый матч «Урал» проиграл со счётом 0:2. В первом тайме екатеринбуржцы смотрелись лучше. Они даже открыли счёт, но забитый Ибраимой Сиссе гол был отменён из-за того, что находившийся в положении вне игры Алексей Ионов перекрыл обзор вратарю «Акрона» Сергею Волкову.

Второй тайм прошёл под диктовку тольяттинцев. Сначала они забили с углового. Затем, на 72-й минуте, после ошибки Ильи Помазуна отличился Кирилл Данилин. Сработала замена. Момент создал Руслан Барт, появившийся на поле за несколько секунд до того, как было зафиксировано взятие ворот.

«Акрон» мог довести счёт до разгромного. И опять проявили себя вышедшие во втором тайме на замену футболисты. На 90-й минуте с передачи Абу-Саида Эльдарушева забил Максим Болдырев. Гол был отменён из-за того, что перед пасом мяч пересёк лицевую линию. Всё решили считаные миллиметры.

В любом случае Зауру Тедееву стоит отдать должное. Поначалу казалось, что увольнение Калешина и назначение экс-наставника «Ростова» — ошибочное решение руководства «Акрона». Тольяттинцы выиграли только четыре из девяти последних матчей в Первой лиге. У них многое не получалось.

Оказалось, это был лишь период адаптации. Освоившись, Тедеев отладил механизмы и доказал, что он классный специалист. Гол со стандарта, сработавшие замены и гостевая победа в первом матче с «Уралом» показали, что боссы «Акрона» подобрали команде подходящего тренера.

«Урал» после поражения в первом матче с «Акроном» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Поздновато. Увольнение напрашивалось давно. Оранжево-чёрные выиграли только 3 из 25 последних матчей в чемпионате России. Все три победы одержали дома.

Руководство «шмелей» до последнего верило в белорусского специалиста, но он не оправдал надежд. Всё, что было наработано и достигнуто Гончаренко в прошлом сезоне, раскрошилось на мелкие кусочки. Команда растеряла всю привлекательность.

Все надежды возлагаются на Евгения Аверьянова, который уже 25 лет находится в системе клуба из Екатеринбурга. Он прекрасно знаком с системой оранжево-чёрных и футболистами. Кто, если не он, подберёт самые правильные слова для мотивации?

История знает много случаев, когда команду вдохновляла на подвиг смена главного тренера. Бывает и такое, что первый блин получается комом. Однако Аверьянов уже был исполняющим обязанности в Екатеринбурге не раз. Поставить на победу «шмелей» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85.

Может быть, у екатеринбуржцев и не получится сохранить прописку в элитном дивизионе страны. Всё-таки отыграть два мяча у хорошо организованной команды — это сложная задача. Тем не менее оранжево-чёрным уже нечего терять. Нужно выложиться на полную.

К «шмелям» очень хорошо подходит термин «непотопляемые». Они далеко не первый сезон балансируют на грани вылета в Первую лигу, но затем проявляют характер и спасаются. Экс-защитник оранжево-чёрных Павел Погребняк поделился мнением, что увольнение Гончаренко — правильный шаг.

Погребняк считает, что отставка белорусского наставника даст клубу эмоциональный всплеск. Погребняк верит, что «шмели» повторят за «Бохумом», который проиграв первый переходный матч 0:3, умудрился отыграться в ответной встрече и сохранить прописку в Бундеслиге.

Прогноз и ставки на ответный переходный матч «Акрон» — «Урал» 1 июня 2024 года

«Акрон» устроит даже поражение с разницей в один мяч. Ему достаточно засушить игру для того, чтобы получить прописку в РПЛ. В первом матче с этой задачей тольяттинцы справились на ура. В ответной будет сложнее. Отчаяние — отличный мотиватор. Вкупе со сменой тренера он может помочь екатеринбуржцам спастись от вылета.

Ставка: победа «Урала» за 2.85.