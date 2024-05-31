«Арсенал» — «Пари НН». Сторожук вернёт туляков в РПЛ

1 июня состоится ответный переходный матч «Арсенал» — «Пари НН». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туляков можно с коэффициентом 2.35. Успех нижегородцев оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.40.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Арсенал» — «Пари НН» 1 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Арсенал» — «Пари НН» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на ответный переходный матч РПЛ «Арсенал» — «Пари НН» (01.06.2024)

Завершился сезон в РПЛ, но не стихает борьба в стыковых матчах за место в следующем розыгрыше элитного дивизиона. Ответная встреча «Арсенал» — «Пари НН» начнётся 1 июня в Туле на стадионе «Арсенал». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

В первом матче грянула сенсация — «канониры» на выезде победили представителя РПЛ со счётом 2:1. Таким образом, продолжилась безвыигрышная серия «Пари НН», которая растянулась на 11 матчей. До сих пор нет чёткого понимания что случилось внутри довольно крепкой команды, в первой половине сезона уверенно державшейся в середине турнирной таблицы.

Руководство указало на выход Сергею Юрану, который выжимал максимум из довольно скромного по меркам РПЛ состава. Он придерживался оборонительной схемы. Она помогала стабильно набирать очки за счёт самоотдачи и надёжной защиты. Особенно удачно «Пари НН» проводил домашние матчи.

Саша Илич начал перестройку, но, разрушив базу в лице более или менее крепкой обороны, построил нечто невразумительное. Попытки играть во владение и открыто провалились. Они привели к нескольким болезненным поражения — от «Сочи» со счётом 1:6 и от ЦСКА — 2:6.

Все проблемы, которые не сумел решить тренерский штаб Илича, вышли на первый план в минувшей игре с «Арсеналом». Грубейшие ошибки в обороне, особенно на стандартах, беззубость и отсутствие креатива в атаке стали причиной очередного поражения нижегородцев. Сумеет ли наставник «Пари НН» исправить ситуацию за столь короткое время — вряд ли.

«Арсенал» заслуживает лестных слов за стабильный сезон. Туляки не блистали в атаке, а, трезво оценив собственный потенциал, сделали акцент на надёжной обороне и бережном отношении к реализации опасных моментов. Именно поэтому они проиграли всего пять матчей в минувшем сезоне Первой лиги. Хотя 16 ничьих не позволили команде напрямую перейти в РПЛ.

Одним из творцов успеха «Арсенала» является главный тренер Александр Сторожук. Бывший наставник «Краснодара» за счёт внутренних резервов, запредельной мотивации и интересных тактических ходов часто ставил в тупик соперников. В последнем матче сезона «канонирам» достаточно сыграть вничью, чтобы оформить выход в РПЛ, поэтому специалисту нет причин ломать привычную схему.

Безвыигрышная серия «Пари НН» деморализовала команду. Нижегородцы постоянно теряют концентрацию и не до конца понимают тренерские решения. Необходимость играть агрессивно в нападении в Туле, чтобы сохранить шансы остаться в РПЛ, ставит подопечных Илича в неудобное положение, а «канониров» — в выгодное. Мы рекомендуем ставку на то, что «Арсенал» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, за 1.91.

Прогноз и ставки на ответный переходный матч «Арсенал» — «Пари НН» 1 июня 2024 года

В весенней части сезона «Пари НН» играет очень плохо. Развалились оборона и атака, а моральный дух команды на нуле. Попытка реанимировать нижегородцев с помощью смены тренера провалилась. В свою очередь, «Арсенал» дома не проигрывает 10 последних матчей и находится в отличной форме. Поэтому рекомендуем ставку на то, что подопечные Александра Сторожука не проиграют, а тотал будет больше 1.5 мяча.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.91.