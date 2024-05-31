У «Реала» ДНК победителя! Мечтам дортмундской «Боруссии» не суждено сбыться

Это момента ждут футбольные болельщики по всему миру — финал Лиги чемпионов. Он состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Совершат ли настоящее чудо «шмели»? Или «сливочные» выиграют самый престижный клубный трофей в 15-й раз? Попробуем в этом разобраться.

Кто фаворит матча Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал» 1 июня 2024 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами мадридцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.65. Успех дортмундцев оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30. Наиболее вероятный счёт по мнению букмекеров — 2:0 в пользу «Реала». Поставить на него можно с коэффициентом 8.00.

Аналитики считают, что матч «Боруссия» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Сделать ставку на гол Винисиуса Жуниора можно за 2.40. Если забьёт Беллингем — сыграет коэффициент 2.75. Гол Ройса оценили коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз на матч финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал» (01.06.2024)

1 июня состоится матч финала Лиги чемпионов. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Удастся чёрно-жёлтым совершить сенсацию или ДНК «сливочных» сильнее?

Дортмундская «Боруссия» впервые с 2013 года сыграет в финале Лиги чемпионов. Она проводит удивительный с точки зрения качества выступления на международной арене сезон. Эдин Терзич — маэстро. Мало кто верил, что тренер сумеет довести команду хотя бы до полуфинала турнира.

Оказалось, что Терзич далеко не из робкого десятка. Высокий уровень дисциплины, правильные настрой и план на игру, а также креативность футболистов помогли ему при не самых богатых ресурсах пробраться так далеко. «Шмели» доказали, что у них всё в порядке с менталитетом.

У чёрно-жёлтых много лет кряду не получается выиграть чемпионат Германии. Многие говорили, что происходит это из-за бесхребетности и отсутствия боевого духа. Похоже, дортмундцы просто всё это время копили магию на Лигу чемпионов. В предстоящем матче они обязаны отдать всё без остатка.

Опыта таких больших матчей у чёрно-желтых не так много, как у «сливочных». Выиграть они могут только в том случае, если выдадут особенное выступление, которое будет заметно выделяться на фоне всех остальных. Это должна быть лучшая игра команды за всю историю существования.

У мадридского «Реала» ДНК победителя, о чём недавно подробно растолковал Антонио Рюдигер. В Лиге чемпионов он выступает как в домашнем турнире. «Галактикос» выиграли целых 14 трофеев самого престижного международного клубного соревнования — больше всех. Это — их стихия.

Бóльшая часть состава «сливочных» уже привыкла ко вкусу побед в Лиге чемпионов. Не успел его ощутить разве что Джуд Беллингем, в прошлом сезоне выступавший как раз за дортмундскую «Боруссию». Для опытного Карло Анчелотти это легко поправимо.

После перехода Беллингем моментально стал ключевым игроком в схеме итальянского специалиста. Он установил несколько удивительных рекордов, а также помог команде выиграть Примеру и Суперкубок Испании. Его выступление в финале последнего турнира с «Барселоной» (4:1) — это что-то.

У Беллингема лучше, чем у многих, развиты индивидуальные качества. Его универсальность и техника дают Карло Анчелотти значительное преимущество. Англичанин хорош абсолютно во всём, и за счёт чего Эдин Терзич сможет его остановить — абсолютная загадка.

В дебютный год Беллингем был признан лучшим футболистом чемпионата Испании. Он сделает разницу в предстоящем матче. Поставить на победу «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

К низкой результативности располагают несколько факторов. Во-первых, это финал. Важность встречи предвосхищает упорную борьбу и предельную концентрацию с обеих сторон. Со стороны не привыкших к такого рода испытаниям дортмундцев могут последовать ошибки, но их точно не будет много.

От мадридцев ждать подарков дортмундцам точно не стоит. Даже если игра будет складываться не по плану Анчелотти, шансы на победу его подопечных будут значительно выше. «Сливочные» практически всегда фавориты Лиги чемпионов. Они так настраиваются, что могут перевернуть ход даже самого неудачного матча.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» 1 июня 2024 года

«Боруссия» доказала, что у неё есть характер и необходимые для выхода в финал Лиги чемпионов атрибуты. Однако обыграть в финале мадридский «Реал» — это что-то за гранью фантастики. «Галактикос» буквально живут турниром. Для них неприемлем никакой результат, кроме победы.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.03.