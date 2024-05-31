Шон Стрикленд — Пауло Коста. Тарзан планирует вернуть титул

Бразилец уже не тот. Этот бой может стать претендентским, поэтому американец выложит все козыри.

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Кард подобрался очень интересный. В одном из поединков Шон Стрикленд подерётся с Пауло Костой. Начало – не ранее 6:30 мск.

Где смотреть бой Шон Стрикленд — Пауло Коста

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Коэффициенты букмекеров на бой UFC 302 Шон Стрикленд — Пауло Коста 2 июня 2024 года

Эксперты считают фаворитом Стрикленда. Поставить на победу Шона можно с коэффициентом 1.43, а шансы Косты оценили в 2.93. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0.

Букмекеры считают, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.02, а тотал меньше 4.5 раунда оценён в 1.75. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, идут с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на бой UFC 302 Шон Стрикленд — Пауло Коста (02.06.2024)

UFC 302 обещает подарить нам море эмоций. В карде оказалось много интересных поединков. В главном бою Ислам Махачев подерётся с Дастином Порье, а в соглавном событии вечера сойдутся Шон Стрикленд и Пауло Коста. Начало – не ранее 6:30 мск.

Тарзан утратил титул чемпиона UFC в средней весовой категории в последнем поединке. Он проиграл Дрикусу дю Плесси решением судей. Это был очень напряжённый бой. Шон мечтает вернуться и вновь побороться за титул, но для этого ему нужно побеждать в предстоящей схватке.

Пауло показывает всё менее хорошие результаты. В минувшем поединке он уступил Роберту Уиттакеру судейским решением. Коста не справился с темпом, который навязал ему австралийский спортсмен. Если этот бой будет претендентским, то у бразильца тоже появится шанс на титульник.

Оглушительный успех Стрикленда быстро сменился неудачей. В сентябре 2023 года Шон выиграл титул чемпиона в среднем весе, победив Адесанью единогласным решением, но уже в январе потерял пояс, уступив дю Плесси раздельным решением судей. Естественно, многие не согласились с оглашёнными результатами.

Тарзан сделал многое для победы и был к ней близок. Однако судьи дали другую оценку. Теперь американцу предстоит попытаться вернуться на прежний уровень. Одно из преимуществ Шона заключается в выносливости. Он способен на дистанции изматывать своих соперников, выжидая момент, когда сможет нарастить давление.

Если Стрикленд не сменит тактику, то, определённо, достигнет успеха в бою с Костой, который может не выдержать такого высокого темпа. Шону, в свою очередь, важно избегать мощных комбинационных ударов со стороны бразильца. Напомним, встреча рассчитана на пять раундов. Если Шон затянет Косту в свои воды и дотерпит до поздних раундов, то Пауло должен почувствовать усталость.

У бразильского бойца последнее время совсем не ладится. Он проиграл три из четырёх боёв. В титульном поединке Пауло уступил Исраэлю Адесанье техническим нокаутом. Также он потерпел поражения во встречах с Марвином Веттори и Робертом Уиттакером. Единственную победу Коста одержал в бою с Люком Рокхолдом.

Но не стоит недооценивать бразильца из-за последних неудач. Он очень силён для средней весовой категории. Пауло с первого раунда демонстрирует свою мощь и старается завершить поединок досрочно. К тому же Коста будет понимать, что ему нужно решать вопрос о победе как можно быстрее. Выдержать все пять раундов – для него задача непростая. Два боя, где он провёл все пять раундов, были проиграны.

На что ставить?

Соглавный поединок должен оправдать ожидания болельщиков. Шон Стрикленд зарекомендовал себя в качестве крепкого орешка. За всё время в средней весовой категории нокаутом он проигрывал только Алексу Перейре и Элизеу Залески дос Сантосу. Но и Коста известен своим мощным ударом, который попытается донести до Тарзана.

Шону нужно учитывать, что наиболее опасен Пауло в первые 10 минут. Затем он замедляет темп и переходит в эконом-режим. Если Стрикленд не будет торопить события, выдержит эту дистанцию и в последних раундах взвинтит темп, то сможет одержать победу. Вполне возможно, досрочную. Наша ставка будет на то, что Шон выиграет в 3-5-м раунде за 3.15.

Ставка: победа Стрикленда в 3-5-м раунде за 3.15.