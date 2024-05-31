Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй. Бронзовый бомбардировщик уходит в закат

Карьера американца близится к завершению. Поражение от 41-летнего китайца окончательно закроет все двери.

1 июня состоится претендентский бой, в котором померяются силами два топовых тяжеловеса — Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй. Либо пан, либо пропал. Поединок станет определяющим для обоих боксёров. Это их последний шанс получить большой бой и продлить близящуюся к завершению карьеру.

Когда бой Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй

Бой между Деонтеем Уайлдером и Чжан Чжилэем состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Уайлдер — Чжилэй

Бой между Деонтеем Уайлдером и Чжан Чжилэем начнётся не раньше 21:00 мск 1 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Уайлдер — Чжилэй, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Уайлдер — Чжилэй на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Чжан Чжилэю. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.71. Шансы Деонтея Уайлдера оценили коэффициентом 2.25. Поставить на ничью можно за 19.0.

Прогноз на бой Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй

К предстоящему поединку Уайдер и Чжилэй подходят после поражений. Оба уступили Джозефу Паркеру решением. Однако проиграли Деонтей и Чжан по-разному. Американец постоянно пропускал удары и не показал внятного плана на бой, а китайцу всего лишь немного не хватило выносливости.

Чжилэй навязал Паркеру гораздо более серьёзную и опасную борьбу, чем Бронзовый бомбардировщик. Он дважды отправил новозеландца в нокдаун, но тот проявил характер, поднялся и забрал победу решением большинства судей, воспользовавшись усталостью соперника.

41-летний китаец очень здорово защищался, финтил и нагружал Джозефа Паркера мощными ударами. Будь у Чжана чуть лучше скорость и физика, поединок вполне мог бы ознаменоваться его победой. Громадный Чжилэй на самом деле весьма утончённый и техничный боец.

У Большого взрыва арсенал приёмов и защитные действия куда лучше, чем у Деонтея Уайлдера. Он здорово закрывает голову и грамотно передвигается, используя все преимущества своей антропометрии. Рост китайца составляет почти 2 м, а вес в районе 150 кг.

Уайлдер выше китайца, но весит поменьше. Деонтей делает ставку на скорость. В последнее время она перестала приносить плоды. Также сокрушительный нокаутирующий удар Бронзового бомбардировщика, в котором заключалось 90% его успешности, перестал работать.

Раньше американец резкими безумно мощными ударами выключал свет одному сопернику за другим. Видимо, возраст начинает брать своё. Проблема не только в этом. Деонтей проиграл три из четырёх последних поединков. У него явно снизилась вера в себя, хотя по рвению и сумасшедшему настрою так и не скажешь.

Реабилитировать карьеру Бронзовому бомбардировщику должны помочь смена стиля и тренера. В открытой рубке ему точно не перебоксировать Чжан Чжилэя. Большой взрыв обладает не менее сильным нокаутирующим ударом, чем 38-летний американец.

На что ставить?

Заключить пари на победу 41-летнего китайца можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Многие считают, что дни Бронзового бомбардировщика на топовом уровне сочтены.

Деонтей Уайлдер слишком прямолинейный боксёр, мало думающий о защите. Проблема для соперников заключается в том, что он наносит хаотичные болезненные удары, к которым трудно адаптироваться. Но в последнее время они утратили былую эффективность.

За счёт правильного плана на поединок, габаритов и богатой техники Чжан Чжилэй имеет отличные шансы победить Бронзового бомбардировщика. Большому взрыву достаточно подловить соперника на неаккуратной атаке, но можно добыть победу и по очкам.

Ставка: победа Чжан Чжилэя за 1.71.