Сезар Алмейда — Роман Копылов. Хед-кик или удар по печени — чем удивит россиянин?

Никогда не знаешь, чего ожидать от него.

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Кард подобрался очень интересный, даже в прелимах. В одном из поединков Роман Копылов подерётся с Сезаром Алмейдой. Начало – не ранее 4:15 мск.

Где смотреть бой Сезар Алмейда — Роман Копылов

Смотреть в прямом эфире поединок Сезар Алмейда — Роман Копылов можно на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 302 Сезар Алмейда — Роман Копылов 2 июня 2024 года

Эксперты не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу Алмейды можно с коэффициентом 1.94, а шансы Копылова оценили в 1.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0.

Букмекеры считают, что поединок не закончится досрочно. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.89, а тотал меньше 2.5 раунда оценён в 1.92. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, можно с коэффициентом 2.33.

Анализ и прогноз на бой UFC 302 Сезар Алмейда — Роман Копылов (02.06.2024)

На UFC 302 нас ожидает много интересных поединков. Кард подобрался что надо, причём даже в прелимах. Например, в одном из боёв подерутся Сезар Алмейда и Роман Копылов. Бразилец является новичком, и ему предстоит доказать, что он достоин продолжать двигаться дальше.

Для Алмейды это будет второй официальный бой после дебютной победы в схватке с Диланом Будкой техническим нокаутом во втором раунде. До этого он успешно выступил на Претендентской серии Даны Уайта, выиграв решением судей. Пока бразилец не знает поражений.

Копылов дерётся в UFC с 2019 года, потерпев три поражения и одержав четыре победы за это время. К сожалению, свой минувший поединок он проиграл удушающим приёмом Энтони Эрнандесу. Сильная сторона Романа – это стойка. В борьбе он слабоват, но в бою с базовым кикбоксёром она вряд ли понадобится.

У Алмейды полно уверенности в своих силах после успешных выступлений. Он поздновато перешёл в UFC (36 лет), но у него горят глаза. Четыре из пяти своих поединков в профессиональной карьере Сезар завершил досрочно. Партер тоже не его сильная сторона, поэтому он пытается избегать борьбы на канвасе.

Ключевым преимуществом бразильца является его скорость. Он наверняка будет прессинговать Копылова, пытаясь пробить его одним из своих точных ударов. Ожидаем, что Алмейда продемонстрирует, как ловко передвигается и контратакует.

Роман, проиграв бой Энтони Эрнандесу, прервал свою победную серию из четырёх поединков. В ходе неё он выигрывал только нокаутами, причём в самых разных стилях. Именно за это Копылова и любит публика. В особенности Дана Уайт.

Серия ударов помогла отправить в технический нокаут Алессио Ди Кирико. Затем россиянин выиграл у Пунаэле Сориано ударами по корпусу. Чем дальше, тем становилось интереснее. Клаудио Рибейро он победил сумасшедшим хед-киком, которым буквально снёс бразильца. Джоша Фремда российский боец победил ударом по печени – блестяще.

От него можно ожидать абсолютно любого выпада и комбинации. Малоопытному Сезару придётся не по душе его манера поведения в октагоне. Копылов способен провести серию своих мощных ударов и потушить свет. Вряд ли Алмейда, несмотря на базовый кикбоксинг, сталкивался с настолько разносторонним бойцом.

Последний поединок Роман проиграл из-за неумения грамотно работать в партере. Ему тяжёло даётся защита от приёмов. Хотя по сравнению с Алмейдой у россиянина есть хоть какие-то навыки в борьбе, которых может быть достаточно. В любом случае вряд ли он будет ими пользоваться. Задача Копылова – давить на бразильца, заставлять его ошибаться и прижиматься к сетке.

На что ставить?

Нас ждёт очень интересный бой, с учётом того, что Копылов и Алмейда проведут его в стойке, демонстрируя мастерство и уровень своей ударной техники. Всё будет зависеть от того, кто окажется точнее или сможет продержаться на дистанции, снизив урон. Алмейде может быть достаточно одного удара, но Копылов крепкий боец, терпеливый.

В карьере россиянина были соперники куда серьёзнее и мощнее, которых он побеждал нокаутами. Мы отдаём предпочтение Роману и предлагаем поставить на его победу нокаутом с коэффициентом 3.25. Благодаря опыту и огромному разнообразию комбинаций ударов он будет владеть преимуществом.

Ставка: победа Романа Копылова нокаутом за 3.25.