Ислам Махачев выиграет удушающим приёмом у Дастина Порье. Или возможен другой сюжет?

Бриллианту не везёт с соперниками в чемпионских поединках. Они все искусные борцы.

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Кард подобрался очень интересный. Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона в лёгком весе в главном поединке вечера с Дастином Порье. Начало – не ранее 7:00 мск.

Где смотреть бой Ислам Махачев — Дастин Порье

Смотреть в прямом эфире поединок Ислам Махачев – Дастин Порье можно на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье 2 июня 2024 года

Эксперты считают фаворитом Махачева. Поставить на победу Ислама можно с коэффициентом 1.14, а шансы Порье оценили в 6.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.0.

Букмекеры считают, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 3.85, а тотал меньше 4.5 раунда оценён в 1.24. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, можно с коэффициентом 3.05.

Анализ и прогноз на бой UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье (02.06.2024)

Долго болельщики ждали этого события. Оно состоится на UFC 302. В главном бою вечера Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона в лёгком весе от Дастина Порье. Встреча состоится в Ньюарке. Начало – не ранее 7:00 мск.

Российский боец за карьеру в UFC одержал 14 побед, но потерпел одно поражение. Его текущая серия насчитывает 13 выигранных поединков. Для Ислама эта защита титула будет третьей. В минувших двух боях он победил Александра Волкановски.

Дастин неоднократно пытался выиграть чемпионский пояс, но безуспешно. Несмотря на все неудачи, он получил ещё один шанс побороться за титул. Всё благодаря великолепной победе в бою с Бенуа Сен-Дени нокаутом. Дана Уайт был впечатлён и предоставил Порье шанс.

Махачев уже достиг огромных высот в лучшем промоушене мира, но не собирается останавливаться на достигнутом. Во время последнего боя в углу Ислама не было Хабиба, но есть шанс, что он будет там в этот раз. Как минимум судя по последней информации от инсайдеров, это точно произойдёт. Подтвердил это и сам боец. По его словам, Орлу тяжело и нервно наблюдать за поединками по телевизору.

Нурмагомедов проводил тренировки с Исламом, готовил его к Порье. Он как никто другой знает, как выигрывать у Дастина. В своё время легендарный Хабиб побеждал Бриллианта удушающим приёмом. То, что он будет в углу Махачева – громадный плюс. Нет сомнений, что россиянин будет следовать чёткому плану – дождаться удобного момента и провести приём.

Однако в двух последних боях с Александром Волкановски мы наблюдали, какого уровня достигла ударная техника Ислама. Он научился подключать ноги, увеличил скорость рук и нокаутировал терпеливого австралийца. Но тот факт, что ему предстоит драться с одним из лучших боксёров в UFC, может заставить Махачева использовать борцовские навыки.

Дастин несколько раз был близок к тому, чтобы завладеть титулом. Вероятнее всего, этот шанс будет для него последним. В конце июля 2023 года Порье потерпел поражение в поединке с Джастином Гэтжи, пропустив хай-кик. Это было удивительно. Никто не ожидал, что Бриллиант падёт.

Однако все бои за пояса для Дастина завершались досрочно. Он проиграл удушающим сначала Хабибу Нурмагомедову, а затем Чарльзу Оливейре. Естественно, Порье понимает, что его соперник будет пытаться провести тейкдаун и удушающий. Поэтому он постарается как можно дольше держаться в стойке и наращивать темп.

Ислам медленно входит в поединки, постепенно увеличивая скорость и натиск. Бриллиант попробует развивать своё преимущество на ранних стадиях, потому что потом Махачев станет неудержимым. Необходимо прочитать россиянина, изучить его недочёты и использовать их. Но если Хабиб действительно будет в углу, то он что-нибудь придумает по ходу боя.

На что ставить?

Цель Махачева предельно простая – защищать чемпионский титул. У Порье задача – выиграть свой первый и долгожданный пояс, который постоянно ускользает от него. Но у него нет такого секунданта и тренера, как Хабиб Нурмагомедов.

Любое нестандартное решение Порье по ходу боя станет предметом обсуждения для угла Махачева. Будьте уверены, там быстро придумают новую тактику. Ислам вряд ли будет торопить события. Он сосредоточится, увеличит внимание на мелочах и попытается в определённый момент провести свой удушающий приём.

Обратим внимание, что оба поединка за титул чемпиона Дастин проиграл удушением сзади. Один из них — Хабибу. Предлагаем поставить на победу Махачева удушающим приёмом сзади с коэффициентом 4.30.

Ставка: победа Махачева удушением сзади за 4.30.