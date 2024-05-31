Жаилтон Алмейда — Александр Романов. Демонстрация борцовских навыков

В ночь на 2 июня 2024 года в Ньюарке (США) состоится номерной турнир UFC 302, в одном из поединков которого сойдутся Жаилтон Алмейда и Александр Романов. Начало события — не ранее 5:30 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Алмейда — Романов

Официальную трансляцию поединка Жаилтон Алмейда — Александр Романов можно будет смотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Жаилтон Алмейда — Александр Романов

Букмекеры выделяют фаворитом Жаилтона Алмейду. Его шансы на победу эксперты оценили коэффициентом 1.33, а на успех Романова можно поставить за 3.52. Если будет ничья — сыграет 60.0.

Победа Алмейды болевым, удушающим или добровольная сдача идёт с коэффициентом 2.57. Если Жаилтон выиграет решением большинства судей — сыграет 50.0.

Ставки на победу Александра решением большинства судей принимают с коэффициентом 69.0. Победа Романова нокаутом идёт за 6.40.

Прогноз на бой Жаилтон Алмейда — Александр Романов (02.06.2024)

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгкой весовой категории между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Но, кроме него, внимания достоин бой Жаилтон Алмейда — Александр Романов.

Бразильский боец заслуживает уважения за тот тяжёлый путь, полный лишений, который он прошёл, прежде чем заключить контракт с UFC. Алмейда начал заниматься боксом с шести лет, а немного позже изучил бразильское джиу-джитсу.

В профессиональных MMA выступает с 2012 года, несколько лет дрался в бразильских промоушенах, в двух из которых становился чемпионом в полутяжёлом дивизионе. Отметим, что за карьеру Алмейда успел подраться сразу в четырёх весовых категориях. Жаилтон выделялся среди конкурентов, поэтому заслужил приглашение принять участие в Претендентской серии Даны Уайта.

Несмотря на то что Алмейда начинал с бокса, его ударная техника оставляет желать лучшего. Удар не отличается силой, кардио не хватает на пять раундов активного боя, и нокаутёром бразилец точно не является. Его стихия — это борьба, в которой он чувствует себя уверенно.

Жаилтон Алмейда очень быстро продвигается по рейтингу и получает неплохие бои, но действует откровенно скучно. В последнем поединке его остановил Кёртис Блэйдс, нокаутировав во втором раунде.

Александр Романов в семь лет начал заниматься вольной борьбой. Обладающий хорошими физическими данными спортсмен вызывался в сборные Молдавии разных возрастов в этом виде спорта. Усердные тренировки не прошли даром, и Романов стал бронзовым призёром чемпионата мира среди студентов.

С 2016 года Романов выступает в профессиональных MMA, был чемпионом Eagle FC в тяжёлом весе. В 2020-м с идеальным рекордом дебютировал в UFC, выиграв пять боёв подряд, после чего потерпел два поражения подряд — в боях с Марчином Тыбурой и Александром Волковым. В последнем поединке решением судей Александр победил Благоя Иванова.

Кинг-Конг также силён в борьбе и предпочитает сразу переводить соперника в партер. В стойке Романов работает не так уверенно, ему не хватает базовых навыков, хотя при его габаритах поставленный удар мог бы стать сильным козырем. Отметим, что в затяжных боях Александр после второго раунда резко сдаёт в кардио, поскольку выносливость остаётся его слабым местом.

На что ставить?

Встреча двух бойцов, предпочитающих борцовский стиль, будет упорной. Весьма вероятно, что Алмейда и Романов будут выжидать удобного момента для перевода и в начале боя проявят осторожность. Оба соперника тяготеют к работе в партере и обладают отличными навыками проведения сабмишенов. В стойке же их способности тоже сопоставимы, но менее впечатляют. Мы считаем, что быстрой победы не будет и никто не получит преимущества, поэтому бой продлится больше одного раунда.

Ставка: тотал больше 1.5 раунда за 1.90.