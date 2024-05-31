Дмитрий Бивол — Малик Зинад. Следующая остановка — бой с Бетербиевым

Таких соперников, как ливиец, россиянин щёлкает как орехи. Он заждался боя за звание абсолютного чемпиона.

1 июня состоится бой, в котором померяются силами Дмитрий Бивол и Малик Зинад. Ливийский боксёр стал заменой Артуру Бетербиеву, получишему травму. Характер поединка уже менее серьёзный, но яркое зрелище болельщикам всё равно гарантировано.

Когда бой Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Бой между Дмитрием Биволом и Маликом Зинадом состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Бивол — Зинад

Бой между Дмитрием Биволом и Маликом Зинадом начнётся не раньше 23:00 мск 1 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Бивол — Зинад, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Бивол — Зинад на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Букмекеры в своих прогнозах выделяют фаворитом Дмитрия Бивола. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.03. Шансы Малика Зинада оценили коэффициентом 13.0. Поставить на ничью можно за 30.0.

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Перенос поединка между Биволом и Бетербиевым не может не расстраивать. Дмитрий морально готовился к бою за звание абсолютного чемпиона. Часть этого настроя мы наверняка увидим в предстоящей встрече. Никаких поблажек Малику Зинаду не будет.

Бивол — профессионал и мастер с большой буквы. У него есть только один недостаток — отсутствие нокаутирующего удара. Поэтому даже если россиянин выигрывает досрочно, это чаще всего технический нокаут. Впрочем, с его стилем бокса сила имеет второстепенное значение.

Бивол не знает себе равных в скорости, выносливости и точности ударов. Дмитрий осыпает соперников градом попаданий и в то же время шикарно защищается. Его прагматичный стиль нравится далеко не каждому, но в нём есть определённый шарм.

33-летний боксёр совершенно невосприимчив к критике своего бокса. Ему нравится вести бои так. В преддверии грядущего поединка Дмитрий заявил, что его подготовка не зависит от соперника. Он подчеркнул, что всегда тренируется на пределе. Никакой недооценки или расслабленности.

Малик Зинад — далеко не такая серьёзная оппозиция, как Артур Бетербиев. 30-летний ливийский боксёр не проиграл ни одного поединка за карьеру, но с соперниками такого уровня ему ещё ни разу не приходилось сталкиваться. Тем не менее у него уже выявился ряд уязвимых мест.

Малик очень предсказуем. У него в арсенале имеется коронный удар с правой, которым он вырубил много второсортных боксёров. Как только уровень оппозиции поднялся, работать фирменный трюк перестал. В поединке с Джеромом Пампелоном ливиец победил раздельным решением.

Также у Зинада сильно хромает оборона. Он боксирует в открытую, почти не защищая голову. В поединке с Биволом это приговор. Времени внести правки в стиль у Малика не было. С последнего боя, как раз с Пампелоном, прошло чуть больше месяца.

На что ставить?

Для Бивола предстоящий бой — подготовка к поединку с Бетербиевым. Больших трудностей возникнуть не должно. Поставить на то, что Дмитрий одержит досрочную победу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Не обладающий качественно поставленной защитой соперник не выдержит шквала точных ударов Бивола. Малик обороняется очень плохо. Дмитрию достаточно найти противоядие от фирменного удара ливийца, чтобы довести дело до уверенной победы, не дожидаясь 12-го раунда.

Ставка: досрочная победа Дмитрия Бивола за 1.77.