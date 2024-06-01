Уши №15. Каким будет финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»?

Ждать осталось совсем немного! Уже сегодня, 1 июня, на нейтральном поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Дортмундская «Боруссия», кровью, потом и не без удачи добравшись до заключительной стадии, сыграет с самой опытной командой турнира — мадридским «Реалом». Стартовый свисток в 22:00 мск произведёт словенский арбитр Славко Винчич.

Подобные события происходят не так часто. Кроме того, игры за трофей всегда про эмоции. Потому неудивительно, что вокруг предстоящего финала Лиги чемпионов поднялся ажиотаж: эксперты делают свои прогнозы, болельщики обсуждают составы и делятся ожиданиями, а аналитики оценивают шансы. Мы разобрали для вас букмекерские линии, а также подготовили собственный прогноз.

Опыт Анчелотти и последний аккорд Крооса

Несмотря на то что в матчах за трофеи шансы даже разноуровневых соперников стремятся к равенству, в предстоящем финале Лиги чемпионов аналитики отдают заметное предпочтение испанской команде. Сделать ставку на победу «Реала» в основное время в букмекерский компаниях можно с коэффициентом 1.67, что эквивалентно 60% вероятности. Успех «Боруссии» оценивается в 5.50 — это около 18%. Ничья по итогам 60 минут идёт за 4.30 (23%).

Понять экспертов в данном случае легко. «Реал» — самая титулованная команда турнира (14 «ушастых» трофеев), а состав и тренерский штаб подобраны первоклассно. Атаки будут разгонять Джуд Беллингем и Тони Кроос, роль завершающего – у Винисиуса. Первый является претендентом на «Золотой мяч», второй наверняка выдаст лучший матч перед завершением карьеры, а третий заслуженно входит в топ-3 игроков сезона Лиги чемпионов. В одиночку против таких бизонов не вывезти даже Матсу Хуммельсу.

Вместе с тем в стаже и опыте Карло Анчелотти сомнений нет абсолютно никаких, больших игр у итальянского тренера было столько, что талантливый Эдин Терзич выглядит мальчишкой на его фоне. К слову, ставка на победу мадридской команды над дортмундской всухую оценивается букмекерами коэффициентом 2.90, что приблизительно соответствует 35% вероятности. Не так уж мало!

Беллингем не пожалеет бывший клуб

Развивая тему голов, стоит заметить, что аналитики склоняются к результативному исходу. Тотал больше 2.5 мяча в линии идёт с коэффициентом 1.77, это 56% вероятности. Причём, если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75 (57%). Среди же главных претендентов на голы в финале Лиги чемпионов — футболисты «Реала». На гол Винисиуса можно поставить за 2.40 (42%), на гол Беллингема — за 2.75 (36%), а точный удар Родриго тоже оценивается в 2.75 (36%).

У таких оценок есть статистическая подоплёка. «Реал» забил 87 мячей за 38 туров Примеры, что на уровне победителей и призёров топ-5 европейских лиг. В еврокубках мадридцы тоже были результативны: 26 мячей за 12 игр на прошлых стадиях ЛЧ. Впрочем, «Боруссии» есть чем ответить. Дортмундцы в еврокубке отличились 17 раз за аналогичный период, а в трёх заключительных турах Бундеслиги — девять раз. Поэтому гол BVB в предстоящем матче логично оценивается 65% вероятности (1.54).

Лишь бы арбитр не помешал

Финал Лиги чемпионов не только про голы. Футболисты, тренеры, персонал, руководители и болельщики по пути преодолели столько этапов, что наверняка накопили массу эмоций. Сегодня в матче «Боруссия» — «Реал» в Лондоне эти эмоции будут выплёскиваться, как обычно и бывает в подобных случаях. Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич, который отработал на семи матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и показал 21 жёлтую карточку. Примечательно, что удалений и пенальти ещё не было.

К слову, на 11-метровый удар в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50 — вероятность 40%. Ставка на санкцию в виде удаления с поля доступна с коэффициентом 4.00 — вероятность 25%. А если фол будет зафиксирован раньше аута, удара от ворот, углового, офсайда и гола, то также сыграет коэффициент 4.00 (25% вероятности). Жёлтая карточка за симуляцию оценивается в 10.00 (10%), за затяжку времени — в 5.00 (20%), за снятую футболку — в 7.00 (14%). С учётом того, как может складываться финал, три последних варианта вполне реальны.

Прогноз на матч ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид (01.06.2024)

Основываясь на ожиданиях аналитиков, состояниях команд и опыте прошлых финалов, составим прогноз на исход предстоящего финала Лиги чемпионов. Логика подсказывает, что «Реал» заслуженно выступит в роли фаворита. Кроме навыка победы в финалах, клуб имеет почти безупречную статистику в нынешнем розыгрыше главного еврокубка. На языке чисел — из 12 матчей мадридцы выиграли девять (восемь в основное время), а ещё три сыграли вничью.

Если не случится чего-то экстраординарного, шансы «Боруссии» разве что в том, чтобы загнать игру в серию пенальти. Дело в том, что дортмундцы на финише часто показывали нестабильные результаты, проигрывая разгромно всухую после разгромных побед и выигрывая снова. На финал, разумеется, соберутся, но на победу в основное время будет рассчитывать сложно. Так что первая часть прогноза — «Реал» не проиграет по итогам 90 минут.

Поскольку коэффициенты на Х2 у букмекеров очень низкий (1.18), добавим вторую часть. На наш взгляд, имеет смысл зацепиться сразу за несколько крючков. Во-первых, оборона мадридцев эталонная не только по меркам Примеры, но и топ-5 лиг. Они пропустили 26 мячей за 38 туров. Меньше только у «Интера» в Серии А (22) и «Байера» в Бундеслиге (24), только вот леверкузенцы при этом провели на четыре тура меньше. Голкипер Андрей Лунин заболел гриппом, но есть восстановившийся и готовый сыграть Тибо Куртуа, который по-прежнему остаётся одним из лучших в мире.

Второй момент — форварды «Боруссии». Себастьен Аллер только недавно вернулся после проблем с лодыжкой, Джейдон Санчо, несмотря на неплохую аренду из «МЮ», до звания тащера не дотягивает, а Никлас Фюллькруг при всей своей помощи команде тоже не впечатляет. Третья причина кроется в тенденции финалов Лиги чемпионов. Последние пять финалов завершались всухую с небольшим количеством голов, четыре из них — со счётом 1:0. Исходя из всего вышесказанного, следует ожидать что-то вроде 2:0 в пользу «Реала» и 15-й, юбилейный, «ушастый» трофей в коллекции.

Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.48.