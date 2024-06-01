Ислам Махачев — Дастин Порье. До решения судей не дойдёт

В Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. В одном из поединков Ислам Махачев встретится с Дастином Порье. Для россиянина это будет третья защита титула чемпиона.

Дата и время боя Ислам Махачев — Дастин Порье

Поединок Махачев — Порье пройдёт 2 июня и начнётся не ранее 7:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев — Дастин Порье 2 июня 2024 года

Эксперты считают фаворитом Махачева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.14. Шансы Порье оценили в 5.71. Вероятность ничьей — 50.0. Аналитики считают, что бой не затянется. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.98, а на тотал меньше 2.5 раунда — за 1.81.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Ислам Махачев — Дастин Порье

Официальную трансляцию поединка Махачев — Порье проведёт телеканал «Матч!».

Прогноз на бой Ислам Махачев — Дастин Порье (02.06.2024)

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгкой весовой категории между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Для Махачева защита титула станет третьей в карьере. Напомним, чемпионом дагестанец стал, победив Чарльза Оливейру. Решающим в схватке оказался второй раунд, в котором Ислам провёл треугольник и вынудил бразильца сдаться.

Затем последовали две защиты титула в боях с Александром Волкановским. Первый поединок прошёл не совсем по сценарию Махачева, который столкнулся с серьёзным сопротивлением, но так или иначе Ислам победил по итогам пяти раундов. А вот в следующем бою он уверенно разобрался с претендентом, отправив австралийца в нокаут в первом же раунде.

32-летний Ислам Махачев заслуженно признаётся фаворитом боя. Представитель Дагестана — это сильный борец, вполне вероятно, лучший в дивизионе. Ислам умело использует полученные навыки из боевого самбо, эффективно применяя подсечки и зацепы. Кроме того, Махачев постоянно прогрессирует. Ему наверняка помогают бесценные уроки Хабиба Нурмагомедова, который присоединился к его тренировочному лагерю.

Благодаря самоотдаче, феноменальным природным данным и стойкому характеру Ислам прекрасно зарекомендовал себя с самого начала карьеры в боевом самбо и в 2016 году выиграл чемпионат мира. На соревнованиях в Болгарии ему не было равных — его соперники не заработали ни одного балла. Переход в профессионалы был вопросом времени.

Махачев действительно является практически эталонным борцом. Приёмами россиянин одержал много важных побед. Поэтому Ислам способен продемонстрировать свои навыки в очередной раз.

Обладающий отличной техникой и ударом Дастин — крайне опасный соперник, чтобы соревноваться с ним в стойке, но в борьбе Ислам неудержим. Кроме того, в тренировочном лагере снова Хабиб Нурмагомедов, который делится знаниями с земляком.

Дастину Порье придётся доказать, что он достойный соперник. Американец последний поединок провёл в марте 2024 года, эффектно нокаутировав Бенуа Сен-Дени. Бой прошёл сравнительно недавно, поэтому Дастин находится в тонусе. Скорее всего, для Порье бой с Махачевым — последний реальный шанс выиграть титул. Бриллиант предельно мотивирован, о чём неоднократно рассказывал в интервью.

Дастин Порье – настоящая легенда. Он дебютировал в UFC в 2011 году, изначально выступал в полулёгком весе, но основных успехов добился именно в лёгком. Пик карьеры американца пришёлся на период с 2017 по 2019 год. Порье стал временным чемпионом лиги, а после проиграл в титульном поединке Хабибу Нурмагомедову.

Порье в интервью рассказал, что раздумывает о скором завершении карьеры. Он уважает Махачева и ждёт большого поединка с великим бойцом. Дастин выложится на 100%. Бриллиант обладает исключительными боксёрскими и ударными навыками, поэтому будет невероятно опасен.

На что ставить?

Махачеву важно верно определить сценарий, которого он будет придерживаться в поединке с Порье. Ответ дагестанец может найти в истории последних боёв Порье. Для Дастина роковыми стали удушающие приёмы, после которых он прекращал борьбу.

Задача Порье заключается в том, чтобы затянуть Ислама в обмен ударами в стойке и нейтрализовать все попытки дагестанца перевести бой в партер. В борьбе у Дастина практически нет шансов, а Махачев сумеет выбрать момент для перевода и решит вопрос о победителе в свою пользу в первом раунде. Нам представляется перспективной ставка на тотал меньше 1.5 раунда с коэффициентом 2.35.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 2.35.