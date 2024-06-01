Экспресс на UFC 302: Копылов и Махачев ликуют, у Стрикленда — непростой бой

2 июня всех поклонников смешанных единоборств ждёт настоящий праздник. Дана Уайт собрал в один кард UFC 302 сразу несколько интересных поединков, свидетелями которых нам предстоит стать. Турнир пройдёт в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр». Мы отобрали три боя, которые нельзя пропускать утром в воскресенье, в один экспресс с коэффициентом 9.32.

Прогноз на бой Роман Копылов – Сезар Алмейда

Сезар Алмейда обладает огромной силой. До последнего боя с Кёртисом Блэйдсом он шёл на серии из 15 побед. Но американцу Мускулистый проиграл техническим нокаутом. Для Копылова он станет удобным соперником. Возможно, даже лёгкой мишенью. Базовый кикбоксёр Алмейда ничего не умеет, кроме как драться в стойке. Его стихия — ударная техника. Роман как бывший кикбоксёр готов к такой встрече.

Копылову повезло. Он не особо умеет обороняться от тейкдаунов, а в поединке с Алмейдой ему эти навыки точно не пригодятся. Возможно, бразилец учитывал этот момент при подготовке, но вряд ли смог подтянуть борьбу до реально серьёзного уровня.

Будем учитывать, что у россиянина намного больше опыта выступления в тяжёлых поединках. Он уверенно чувствует себя в стойке, не боится экспериментировать со всевозможными комбинациями и ударами. Достаточно вспомнить его победу в бою с Джошем Фремдом нокаутом по печени. Благодаря более высокому темпу, в котором работает Роман, а также мощным ударам по корпусу он способен выиграть этот поединок досрочно. Ставки на победу Копылова нокаутом принимают за 3.10.

Прогноз на бой Шон Стрикленд – Пауло Коста

В соглавном событии нас ожидает очень интересная схватка между Стриклендом и Костой. Шон славится своей выносливостью. Ему не впервой проводить пятираундовые бои. Его темпа хватает на все 25 минут, а вот у Косты более взрывной характер. Он может не выдержать и наверняка ослабнет к поздним раундам.

Коста дважды за свою карьеру в UFC дрался все 25 минут, но терпел поражения. Он постарается с первого раунда наносить большой урон Стрикленду. Это он умеет. Особенно знаменит его удар с правой, которой он способен не только потрясти голову, но и пробить корпус. Вот только столь агрессивная манера проведения боя может сыграть злую шутку с Пауло. Шон — очень сконцентрированный боец, который замечает каждую мелочь. Если на него броситься с градом ударов, он наверняка найдёт брешь в защите соперника.

Стрикленд, скорее всего, будет использовать свой базовый джеб, чтобы постепенно разбивать Косту. Это будет выводить бразильца из себя. Если Шон выдержит первые два раунда, то заберёт все оставшиеся в спокойном режиме. Будет ли Тарзан взвинчивать темп? Вряд ли. Но он может закончить поединок досрочно, если поймает Пауло на ошибке.

Мы ожидаем очень конкурентный бой, который, вероятно, пройдёт всю дистанцию. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 раунда за 1.68.

Прогноз на бой Ислам Махачев – Дастин Порье

Не сомневаемся, что в октагон выйдет лучшая версия Дастина за последнее время. Он вновь близок к цели всей своей жизни — стать чемпионом. У Порье было две попытки осуществить мечту, но оба раза он проигрывал удушающим. Сперва — Хабибу Нурмагомедову, а затем — Чарльзу Оливейре. В какой бы великолепной форме он ни подходил к титульному поединку — этого будет мало.

Потому что драться Бриллианту предстоит с лучшим борцом в дивизионе — Махачевым. Причём это не единственный плюс Ислама. Он также великолепен в ударной технике. Порье будет надеяться потрясти дагестанца в стойке, но, чем больше попыток будет упущено, тем ближе действующий чемпион окажется к очередной защите титула.

Вполне вероятно у Махачева будет простейший план на этот бой. Он попытается затянуть Порье в борьбу, в которой у него будет колоссальное превосходство. Не будем забывать кто готовил Ислама к предстоящему поединку — Хабиб Нурмагомедов. Не просто великий боец, но и тот человек, который побеждал Дастина.

Ислам — фаворит. Трудно представить, что он проиграет. К тому же такому базовому боксёру, как Порье. Он слишком хорош, чтобы допустить даже малейшую ошибку. Ему просто нужно перевести бой в партер и провести удушающий. Мы считаем, что именно таким способом россиянин одержит победу. Ставки на то, что Махачев выиграет болевым или удушающим, принимают за 1.79.

Экспресс на UFC 302

Ставка 1: победа Копылова нокаутом в бою с Алмейдой за 3.10.

Ставка 2: тотал больше 3.5 раунда в бою Стрикленд — Коста за 1.68.

Ставка 3: победа Махачева удушающим в бою с Порье за 1.79.

Общий коэффициент: 3.10 Х 1.68 Х 1.79 = 9.32.