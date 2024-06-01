«Флорида» — «Рейнджерс», шестой матч. Бобровский — в финал, Панарин — в отпуск

«Пантеры» переломили ход серии и деморализовали «синерубашечников». До финала им остался всего один шаг.

2 июня состоится матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они признают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 1.94, а шансы «синерубашечников» оценили в 3.28. Ничья в основное время доступна за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» 2 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Флорида» — «Рейнджерс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.77. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом ОТ принимают за 2.46. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 1.57.

Анализ и прогноз на шестой матч серии «Флорида» — «Рейнджерс» (02.06.2024)

2 июня в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс» на «Амерант Банк Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Перед пятым матчем в серии был равный счёт 2-2. В Нью-Йорке команды играли осторожно. В первом периоде активнее оказались «синерубашечники», а соперник отвечал опасными выпадами. Но в полном порядке были голкиперы Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский, которые подтвердили свой высокий класс надёжной игрой.

Постепенно инициатива стала переходить к «Флориде». Хотя «Рейнджерс» открыли счёт, но неумолимо росло преимущество «Пантерз». Они довольно быстро отыгрались и продолжили давление, нанеся 37 бросков. Скорость принятия решений позволила держать Игоря Шестёркина в постоянном напряжении.

В третьем периоде «Флорида» прибавила в движении, а «Рейнджерс» не успевали за комбинациями соперника. Судя по всему, «синерубашечникам» не хватило выносливости. Кроме того, 12 потерь, которые они совершили, вызывают большие вопросы к концентрации. Для сравнения, у «Пантерз» всего одна потеря, и это оказалось решающим фактором в пользу их победы в пятом матче серии со счётом 3:2.

Вновь слабый матч провёл лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин. Нападающий «синерубашечников» в восьми последних встречах не может забросить шайбу. Он нанёс четыре броска по воротам, но под плотной опекой соперника не сумел реализовать свой атакующий потенциал.

Неужели 32-летний россиянин ушёл в тень на решающем этапе сезона? В сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной» Артемий был более активен и забросил четыре шайбы, но с вязкой защитой «Флориды» не справляется. Если Панарин совместно с тренерским штабом «Рейнджерс» найдёт оригинальный ход и вернёт себе голевое чутьё, «синерубашечники» прибавят в атаке.

Перешедший во «Флориду» из «Оттавы» в этом сезоне Владимир Тарасенко пока не блещет результативностью, набрав в плей-офф всего пять очков по системе «гол+пас». Тем не менее наставник «Пантерз» Пол Морис доволен игрой россиянина. 32-летний нападающий максимально сконцентрирован, редко ошибается и помогает обороне.

Активная манера игры «Флориды», которая старается быстро проходить среднюю зону и атаковать с ходу, существенно нагружает оборону «Рейнджерс». Форварды «синерубашечников» много отрабатывают в защите, и им не хватает сил для полноценной игры в нападении. Они с трудом создают опасные моменты, что сказывается на результате.

Игра «Рейнджерс» поблекла. «Синерубашечникам» не хватает резкости и быстроты в принятии решений. «Флорида» лучше готова физически, что в плей-офф имеет решающее значение. Кроме того, Сергей Бобровский находится в отличной форме, и переиграть его невероятно сложно. Поэтому предлагаем сделать ставку на то, что «Пантерз» не проиграют, а тотал будет меньше 5.5 шайбы, за 2.34.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» 2 июня 2024 года

«Пантерз» ведут в серии со счётом 3-2 и находятся в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Они уверены в себе, и им достаточно придерживаться привычного плана на игру, чтобы добиться результата. «Рейнджерс» не выдержали высокого темпа, который предложил соперник, и всё больше проигрывают в скорости. Линия нападения «синерубашечников» разочаровывает, особенно Панарин, всё складывается в пользу «Флориды».

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.34.