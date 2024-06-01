Бивол защитит титул, Хргович победит Дюбуа, а Уайлдер восстановит репутацию

1 июня в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, притягивающий внимание даже тех, кто редко следит за боями. Всё дело в поединке, в котором Дмитрий Бивол подерётся с Маликом Зинадом. Напомним, изначально чемпион должен был встретиться с Артуром Бетербиевым, но тот получил травму мениска. Однако не только этим интересен вечер. Мы собрали три прогноза на главные бои в Эр-Рияде.

Прогноз на бой Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй

Бронзовый бомбардировщик попытается реанимировать свою карьеру после серии неудач. До конца 2019 года Деонтей оставался непобеждённым боксёром, в копилке которого было уже на тот момент более 40 побед. Но во время 11-й защиты титула чемпиона по версии WBC с Тайсоном Фьюри всё сломалось. Он потерпел первое в своей карьере поражение, да ещё и досрочное. В реванше Уайлдер вновь проиграл, но уже полноценным нокаутом. В итоге история Бронзового бомбардировщика пришла к тому, что он уступил в трёх из четырёх последних встреч.

Его соперник Чжилэй не славится какими-то громкими победами, а совсем недавно он уступил в поединке за временный титул WBO Джозефу Паркеру решением большинства судей. Китаец никогда не бывал в нокаутах. Чжан одержал 26 побед в своей карьере, потерпев только два поражения. В одном из поединков была зафиксирована ничья. Он известен своими мощными ударами.

Многие списали со счетов Уайлдера и отказываются верить в то, что он будет прежним. Действительно, после урона, который он получил в последних поединках, его голова уже не такая крепкая. Как и челюсть. Но у Бронзового бомбардировщика есть огромный опыт, также не стоит забывать, что это бывший чемпион. Несмотря на всё уважение к нокаутирующей мощи Чжилэя, мы поставим на победу Деонтея за 2.22.

Прогноз на бой Филип Хргович — Даниэль Дюбуа

26-летний британец рассчитывает вернуться в ринг и доказать, что всё ещё является бойцом с характером. В августе 2023 года он потерял чемпионский пояс по версии WBO, проиграв Александру Усику нокаутом в девятом раунде. Долго Динамит не унывал и вскоре победил Джаррелла Миллера техническим нокаутом в 10-м раунде. За свою карьеру Дюбуа выиграл 20 поединков и потерпел два поражения.

Хргович является обладателем бронзы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В профессиональном боксе он добивается всё большего прогресса. Пока Филип идёт на победной серии из 17 поединков. В том числе он выигрывал и у Чжан Чжилэя. Это первая возможность для Каменного человека стать обладателем временного титула чемпиона по версии IBF в тяжёлом весе.

В боксе с Хрговичем связывают огромные надежды. В нём видят перспективного спортсмена, способного в будущем отобрать пояс у Александра Усика. Так ли это на самом деле, покажет его бой с Дюбуа, которому победить украинца также не удалось. Мы рекомендуем ставку на досрочную победу Филипа за 1.96.

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Бивол остаётся непобеждённым боксёром. В профессиональной карьере у Дмитрия насчитывается 22 победы, причём ровно половина из них — нокаутами. Он всё ждёт возможности встретиться в ринге с Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе, но пока довольствуется тем, что принимает новые вызовы. Свой титул WBA он выиграл, нокаутировав Трента Броадхëрста в первом раунде. С тех пор Бивол провёл уже семь защит пояса, и его ждёт очередная.

За свою карьеру россиянин выигрывал у таких известных боксёров, как Жан Паскаль, Умар Саламов, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес. В последнем же поединке Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей.

Малик Зинад тоже непобеждённый боксёр, и на его счету 16 из 22 побед нокаутами. Вот только уровень соперников намного ниже, чем у тех, с кем приходилось драться Дмитрию. Однако стоит отдать должное ливийскому спортсмену, которому удалось в минувшем поединке победить Джерома Пампелона, пусть и решением большинства судей.

Конечно, у нас практически нет сомнений в победе российского боксёра. Но попытаемся заострить внимание на том, что последние девять его боёв закончились судейскими решениями. Пусть Зинад не такой опытный, но он очень опасный соперник. А разбивать бойцов на дистанции, набирая очки, — это подходит Биволу. Поставим на победу Дмитрия по очкам за 2.09.

Прогнозы на боксёрский вечер

Ставка 1: победа Уайлдера в бою с Чжилэем за 2.22.

Ставка 2: победа Хрговича в бою с Дюбуа нокаутом за 1.96.

Ставка 3: победа Бивола в бою с Зинадом по очкам за 2.09.