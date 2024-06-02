Игнашевич хлопнет дверью. Что ждать от Суперфинала Кубка России?

Финал Лиги чемпионов отгремел. Однако расходиться рано, ведь уикенд приготовил сразу два футбольных праздника. Сегодня, 2 июня, на поле стадиона «Лужники» в Москве состоится Суперфинал Кубка России по футболу, в котором сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск, а судить встречу выпало бригаде Сергея Карасёва.

Разбираемся вместе, что же сулит столь необычная пара в финале турнира и каковы ожидания аналитиков от предстоящего матча за трофей. Эксперты уже оценили шансы команд, а букмекеры выставили свои линии. Мы тоже подготовили для вас прогноз и ставку на это событие.

Чемпион против вылетевших

Аналитики единогласно склоняются к тому, что «Зенит», подтвердивший свой чемпионский титул в ушедшем сезоне РПЛ, является фаворитом. Сделать ставку на триумф петербуржцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45, что в переводе на проценты вероятности приближается к значению 70. А вот в победу «Балтики» почти не верят, она оценивается коэффициентом 8.10 — всего 12% вероятности. На ничью же предлагается коэффициент 4.20 (24%).

Такой перевес довольно просто объяснить. К чемпионству «Зенита» можно относиться по-разному. Конечно, скорее «Динамо» упустило свой шанс, нежели петербургский клуб проявил в очередной раз разницу в классе. Однако гораздо важнее то, что «Балтика» вылетела из РПЛ, отстав даже от зоны стыковых игр на четыре очка по итогам 30 туров. Подопечные Сергея Игнашевича проводили яркие, но весьма нестабильные матчи, а потому не сумели продлить прописку. Обидно, но ничего неожиданного здесь нет.

Зато шансы на трофей у «Балтики» остаются. Букмекеры дают около 25% на то, что калининградская команда поднимет Кубок России над головой 2 июня. Причём не имеет значения, как это будет сделано — в основное время или благодаря послематчевой серии пенальти. Немало! Хотя «Зенит», как уже было сказано, по мнению экспертов, является неоспоримым фаворитом. Если петербургский клуб добавит Кубок России к шестому чемпионству подряд, сыграет коэффициент 1.26 — очень вероятно.

Лучший бомбардир РПЛ сделает разницу

Вопреки ярлыку гегемона, эксперты не ждут от «Зенита» разгромной победы. Признака тому два. Во-первых, его победа с форой (-1.5), то есть минимум в два мяча, уже идёт с коэффициентом 2.34. Всего 42%, не так много. Вторая причина заложена в ставках на тотал больше. Вероятность увидеть больше двух голов в финале Кубка России оценивается коэффициентом 2.00 (50%) — то есть совсем не факт. А самый вероятный счёт, по мнению аналитиков, — 1:0 в пользу петербуржцев.

Наиболее вероятным автором гола считается Матео Кассьерра, на его точный удар можно поставить с коэффициентом 1.65. Это 60% вероятности. Нападающий «Зенита» забил 21 мяч в прошедшем сезоне чемпионата России и выиграл гонку бомбардиров, опередив Джона Кордобу с Константином Тюкавиным. Так что ожидания букмекеров вполне оправданны. В составе же «Балтики» голевых действий ждут преимущественно от Анхело Энрикеса — коэффициент 4.00 (25% вероятности). Не без оснований, ведь чилиец уже забивал «Зениту» на групповом этапе.

А судьи что?

Главным арбитром на Суперфинал назначен Сергей Карасёв. В нынешнем розыгрыше Кубка России он успел отработать на четырёх играх и показал всего 10 жёлтых карточек. То есть в среднем ровно 2,5 предупреждения. Удалений и 11-метровых не было. Однако бежать и бездумно ставить на тотал меньше по «горчичникам» не стоит. Дело в том, что на матче полуфинала Пути РПЛ между «Спартаком» и как раз «Зенитом» судья выписал шесть жёлтых, а в финале Пути РПЛ между ЦСКА и всё тем же «Зенитом» — вообще ни одной.

Букмекеры на этот счёт имеют своё мнение. Тотал больше 3.5 ЖК доступен в линии с коэффициентом 1.65. То есть 60% вероятности того, что в матче будет как минимум четыре предупреждения от бригады арбитров. Довольно большая. Причём аналитики считают, что больше санкций получат калининградские футболисты — П1 по жёлтым карточкам в основное время рассчитывается с коэффициентом 1.90 против коэффициента 3.10 на П2 по ЖК.

Не слишком верят эксперты и в бескомпромиссную борьбу. Если какой-либо игрок покинет поле для остановки крови, сыграет коэффициент 6.50 — 15% вероятности. Если же Сергей Карасёв назначит пенальти в чьи-либо ворота, сыграет коэффициент 2.40 (41%). А на красную карточку полагаться особо не стоит: коэффициент 3.80 и 26% вероятности, по мнению букмекерских контор. Это вполне логично, ведь до Суперфинала ни «Балтика», ни «Зенит» грубостью не отличались. У калининградцев 0 удалений и всего 1,33 предупреждения в среднем за матч, у петербуржцев лишь на 17 сотых «горчичника» больше.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» (02.06.2024)

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Вопреки мнению букмекеров, ждём голы от обеих команд. Во-первых, дело в фигуре Сергея Игнашевича. Легенда ЦСКА после не самого простого периода в «Торпедо» в качестве тренера вывел «Балтику» в РПЛ. Да, закрепиться не получилось, но команда показала себя более чем достойно, а теперь вовсе находится в одной победе от трофея — Кубка России. Настроиться на один матч, как известно, проще, чем стабильно отыграть сезон.

Вместе с тем Сергей Игнашевич, по информации калининградских СМИ, решил покинуть пост главного тренера балтийцев и уже сообщил об этом футболистам. Пошли слухи о замене Владимира Федотова в ЦСКА. Как бы то ни было, завоевать трофей на начальном этапе тренерской карьеры — это очень серьёзная мотивация. Так что в предстоящем Суперфинале от андердога логично ждать активного старта, горящих глаз и борьбы до финального свистка.

Другой момент кроется в том, что «Балтика» при Игнашевиче старалась показывать комбинационный футбол. Часто ошибалась в обороне, пропускала, во многом из-за этого и не сумела остаться в РПЛ. Однако забивала для вылетевшей команды исправно — 33 мяча за 30 туров. Это больше, чем у «Урала» (30), «Пари НН» (29), «Факела» (22) и даже «Рубина» (31). Примечательно, что последний раз калининградцы ушли с поля без гола в середине апреля, уступив ЦСКА (0:2). С тех пор они провели девять игр, в каждой забивали хоть раз.

Конечно, «Зенит» страшить подобным – всё равно что грозить коту сосиской. Подопечные Сергея Семака, хоть зачастую не показывали голод и желание в атаке, концовку сезона провели выверенно. 5:1 с «Ахматом» и 2:1 с «Ростовом» помогли стать чемпионами в Российской Премьер-Лиге, а осторожные нули со «Спартаком» и ЦСКА в Кубке России помогли дойти до Суперфинала. И всё же пропускать за последний месяц петербуржцам приходилось регулярно.

Кроме того, «Балтика» уже показала, что умеет собираться на кубковые матчи даже с самим «Зенитом». На групповом этапе Сергей Игнашевич обыграл Сергея Семака в Калининграде со счётом 1:0, а также забил гол в Санкт-Петербурге — 1:2. На таком фоне имеет смысл ждать голы в обе стороны в предстоящем матче Суперфинала, который пройдёт на нейтральном стадионе. А с учётом народного признания, поддержка калининградцам обеспечена.

Ставка: обе забьют за 2.15.